Sjezd z D6 na Františkovy Lázně u obce Střížov - proč zde řidiči tak často bourají? Ptáme se odborníka

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Je to komunikace, která přímo navazuje na dálnici, je tam dálniční sjezd. To znamená, už ten sjezd je nebezpečný z té dálnice. Je tu prudká zatáčka se špatnou rozhledovou situací a ta okolní komunikace. Jakmile řidič sjede z dálnice nebo na ní najíždí, tak v podstatě nedodržuje bezpečnou rychlost. To znamená, že řidiči přeceňují své schopnosti a jezdí nepřiměřenou rychlostí. Tam je třeba dbát na kvalitu vozovky, na rozhledovou situaci a hlavně na své schopnosti.“

Kvalita vozovky není příliš vysoká. Spíše by potřebovala opravu. K tomu je potřeba dávat pozor na počasí.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Povětrnostní vlivy, na ty je potřeba dát docela pozor, je to nebezpečná věc. Ten sjezd, kdyby tam byl odstavený kamion nebo nějaký nadrozměrný náklad a řidič by to nepředvídal a z toho sjezdu sjel dolů, mohlo by dojít k další vážné dopravní nehodě. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a na té komunikaci by měla být snížená rychlost.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava