SK Slavia Praha posílila zázemí. ERP systém Vario od Seyforu nově řídí prodej statisíců položek fanshopu a e-shopu

ERP systém Vario, který Slavia dosud využívala zejména pro ekonomické řízení, je nyní propojen i s novým kamenným fanshopem, e-shopem a mobilními prodejními stánky. Pro zmíněnou reprezentativní kamennou prodejnu v prostorách Fortuna Areny o rozloze téměř 300 m2 vyvinul tým Varia také zcela nový dotykový prodejní modul.
„Úspěch na hřišti začíná dobrou organizací v zázemí. Otevřením fanshopu a přebráním kompletní správy našeho e-shopu jsme letos významně rozšířili naši agendu o prodeje statisíců položek ročně. Díky skvělé spolupráci s týmem systému Vario máme nad všemi obchodními procesy plnou kontrolu, ať jde o správu skladového hospodářství, prodej veškerého zboží nebo organizaci předobjednávek novinek. V reálném čase vidíme, o které produkty je největší zájem, a můžeme pružně reagovat. To je pro nás velká výhoda,“ říká Jiří Šabatka, CEO Fanshop SK Slavia Praha.
„Slavia je klub s velkými sportovními i mezinárodními ambicemi a těší nás, že jí můžeme pomoci modernizovat a zefektivnit zázemí. Našim klientům věnujeme individuální péči od prvotního návrhu, přes implementaci až po optimalizaci systému. V případě Slavie se nám podařilo vyvinout dotykový modul pro fanshop v rekordním čase. A využití Varia na všechny prodejní kanály je ukázkovým příkladem toho, jak může náš systém zajišťovat lepší přehled, snížit množství manuální práce a pomoci managementu v rychlejším rozhodování a odezvě na dění na trhu. Slavia tak začíná sezónu nejen jako úřadující mistr, ale i s posíleným zázemím,“ dodává Jiří Dvořák, obchodní ředitel ERP Vario ve společnosti Seyfor.
O společnosti SEYFOR
Seyfor, a. s. je jedním z velkých evropských dodavatelů ICT řešení. Společnost má přes 1 900 zaměstnanců a obsluhuje zákazníky ve 42 zemích. Dlouhodobě patří k nejrychleji rostoucím IT společnostem v regionu, v České republice je největším výrobcem účetních, ERP, mzdových a HR systémů. V posledních letech firma významně rozšířila své portfolio také o pokladní systémy, software pro řízení náboru či digitální transformaci. Její dlouhodobý růst zdůrazňují v poslední době významné akvizice společností napříč evropskými zeměmi, které doplňují portfolio a posilují pozici společnosti jak na lokálním českém, tak i na dalších zahraničních trzích. Ovládajícími vlastníky společnosti jsou slovenská společnost Sandberg Capital a český podnikatel Martin Cígler. Firma byla původně založena v České republice v roce 1990 jako Cígler Software, v letech 2017–2022 působila pod značkou Solitea.
Zdroj: Seyfor