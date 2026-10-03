Sklad budoucnosti: Geekplus a LPP Logistics mění maloobchodní logistiku pomocí inteligentní automatizace

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  14:19
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Varšava (Polsko) 3. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Geekplus, globální lídr v oblasti skladové robotiky, rozšířil své partnerství se společností LPP Logistics, interním poskytovatelem logistických služeb pro LPP Group, nadnárodní společnost působící v módním průmyslu. Společně rozšiřují „sklad budoucnosti" založený na automatizaci, která zrychluje a zvyšuje odolnost vyřizování maloobchodních objednávek v celé Evropě. Přeměnou jednoho úspěšného nasazení na širší, opakovatelný model pomáhá toto partnerství společnosti LPP Logistics budovat flexibilní strategii automatizace, která se dokáže přizpůsobovat aktuálním potřebám maloobchodního podnikání a postupně se vyvíjet spolu s měnícími se potřebami zákazníků, sezonní poptávkou a expanzí.

LPP Logistics využívá kombinaci technologií Geekplus přizpůsobenou místním provozním požadavkům. Program vychází ze zkušeností společnosti Geekplus s nasazováním rozsáhlých flotil robotů RoboShuttle a řady P po celé Evropě a uplatňuje osvědčené postupy návrhu a zavádění systémů v několika provozech, čímž snižuje složitost integrace a umožňuje rychlejší a předvídatelnější zahájení provozu.

Formování budoucnosti evropské maloobchodní logistiky pomocí inteligentní automatizace

S pokračujícím růstem a proměnou evropského maloobchodu rostou také očekávání zákazníků ohledně rychlosti, přesnosti a spolehlivosti. Zejména během sezónních špiček navíc dochází k enormnímu nárůstu poptávky, který je třeba provozně zvládnout. Řešení společnosti Geekplus dodané LPP Logistics je navrženo tak, aby této výzvě vyhovělo prostřednictvím vysoce škálovatelného systému vyřizování objednávek založeného na robotice, který se dokáže přizpůsobovat tomu, jak se vyvíjí módní sortiment společnosti LPP a rozmanitost skladových položek (SKU).

Polsko hraje v evropském maloobchodu a logistice strategicky významnou roli. Vzhledem k tomu, že LPP nadále posiluje své distribuční kapacity v této zemi, stává se automatizace zásadním prostředkem k zajištění flexibilní kapacity, odolnosti provozu a dlouhodobě udržitelného výkonu při vyřizování objednávek.

Automatizace vytvořená pro potřeby maloobchodního prodeje módy

Automatizace zajišťuje 1,4 milionu automatizovaných skladovacích míst ve výškových regálech a naměřené zvýšení efektivity o 99 %. Systém není určen k nahrazování lidí, ale ke zkvalitnění provozu LPP Logistics propojením automatizace s odborným lidským dohledem. Omezuje opakovanou manuální manipulaci a kilometry chůze, takže se zaměstnanci mohou soustředit na monitorování a řešení nestandardních situací. To přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a současně k rozvoji provozních schopností v oblasti řízení robotiky a řešení problémů. Pokročilý operační systém Geekplus navíc umožňuje společnosti LPP Logistics nepřetržitě sledovat a řídit tok zboží.

Ve dvou provozech LPP Logistics spolupracují roboty Geekplus na efektivním skladování a přesouvání široké škály módních výrobků. Více než 1 600 autonomních robotů pracuje mezi regály a pracovními stanicemi a obsluhuje stovky tisíc skladovacích míst a přepravek.

Řešení rovněž maximalizuje využití skladu ve vertikálním směru, přičemž skladování dosahuje výšky přibližně 12 metrů.

V obou lokalitách tato řešení pomáhají společnosti LPP Logistics maximálně využívat výšku skladu a zachovávat flexibilitu při současném udržení výkonnosti z hlediska průchodnosti u široké škály maloobchodních skladových položek a toků zboží v přepravkách. Podporují tak jak každodenní vyřizování maloobchodních objednávek, tak pružnější reakce na sezónní výkyvy.

Platforma pro vyřizování objednávek, která může růst spolu s LPP Logistics

Klíčovým prvkem projektu je škálovatelnost. Systémy Geekplus jsou navrženy tak, aby LPP Logistics mohla postupně rozšiřovat kapacitu robotů, počet pracovních stanic a celkovou průchodnost v souladu se sezonními špičkami, měnícími se požadavky na skladování a růstem počtu skladových položek.

Systém Robot Management System společnosti Geekplus umožňuje centralizovaně koordinovat rozsáhlé flotily robotů a podporuje více než 1 000 robotů v jednom provozu. To pomáhá zachovávat kontinuitu provozu při rozšiřování skladu, což je zásadní v maloobchodním prostředí, kde flexibilita a spolehlivost přímo ovlivňují zákaznický servis a obchodní výsledky.

Hong Yu, generální ředitel Geekplus Europe, k partnerství uvedl: „Geekplus je hrdý na to, že může růst společně s LPP Logistics a rozšířit naši strategii automatizace skladů do dvou center pro vyřizování objednávek v Polsku. Jednou z největších výzev pro maloobchodníky je zajistit rychlé a spolehlivé vyřizování velkého objemu objednávek módního zboží a současně zachovat dostatečnou flexibilitu pro zvládání sezónní poptávky a změn sortimentu. Geekplus pomáhá tuto mezeru překlenout tím, že již dnes umožňuje vysoce kapacitní vyřizování objednávek módního zboží s vysokou hustotou skladování a zároveň poskytuje LPP Logistics flexibilitu pro postupné navyšování kapacity."

Sebastian Sołtys, generální ředitel LPP Logistics, dodal: „Volba společnosti Geekplus byla vedena snahou přinést našemu modelu vyřizování objednávek měřitelnou hodnotu – jak zlepšením každodenního provozu, tak posílením naší důvěry ve schopnost rozšiřovat kapacitu. Technologie Geekplus nám pomáhá zvyšovat efektivitu toku zboží a průchodnost a současně omezovat opakovanou manuální manipulaci. Stejně důležitý je i způsob zavádění systému, který nám poskytl potřebnou jistotu pro jeho rozšíření do dalších provozů. S Geekplus jako naším partnerem můžeme již dnes zajišťovat spolehlivý výkon a zároveň si zachovat flexibilitu umožňující rozšiřování v souladu s rostoucím módním sortimentem LPP a měnící se sezonní poptávkou, což v konečném důsledku přispívá k lepší zákaznické zkušenosti."

V obou lokalitách společnost Geekplus podpořila postupné zavádění systému zaměřené na zachování kontinuity provozu a minimalizaci narušení, aby LPP Logistics mohla po celou dobu přechodu nadále plnit očekávání zákazníků.

O společnosti Geekplus

Geekplus je globálním lídrem v oblasti technologií mobilní robotiky a vyvíjí inovativní robotická řešení pro vyřizování objednávek. Řešení Geekplus využívá více než 950 předních světových společností z různých odvětví k zavádění flexibilní, spolehlivé a vysoce efektivní automatizace skladů a řízení dodavatelského řetězce.

O společnosti LPP Logistics

LPP Logistics je logistický operátor, který spravuje zásobovací a distribuční síť LPP Group zahrnující distribuční centra a centra pro vyřizování objednávek o celkové ploše více než 700 000 metrů čtverečních. Působí na třech kontinentech a poskytuje kompletní škálu logistických služeb – od námořní, železniční a silniční přepravy přes provoz vlastní celní agentury až po pokročilou skladovou logistiku využívající moderní systémy, jako jsou WMS, automatizace skladů a řešení Warehouse Intelligence založená na algoritmech umělé inteligence.

 

Kontakt pro média: Hopscotch System Europe - Lukas Stomberg - lstomberg@hopscotch.one - +35 3 15569701

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59450.

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