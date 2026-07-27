Skládačka v novém tvaru a hodinky hlídající zdraví. Samsung představil novinky

Ikonické véčko pro svobodnou tvorbu
Máte rádi telefony, které mají charisma a styl? Pak si vaše srdce jednoznačně získá Galaxy Z Flip8. Jde o ten nejtenčí a nejelegantnější Flip, jaký tu kdy byl a snadno se tak vejde do kapsy i menší kabelky.
Tato ikonická véčka byla stvořena pro bleskovou komunikaci a zábavu. Potvrzuje to také nové rozhraní vnějšího displeje FlexWindow, které usnadňuje přístup k důležitým aplikacím a funkcím využívajícím umělou inteligenci, aniž byste museli telefon otevřít.Pravá zábava ale začíná při focení a tvorbě obsahu. Díky režimu FlexMode stačí telefon jen pootevřít, položit na stůl a rázem máte volné ruce pro vlogování nebo skupinová selfíčka.
Klap. Klap. Nový Galaxy Z Fold8
Hledáte parťáka, který s vámi bez potíží zvládne celý den – od ranní kávy a rychlé kontroly zpráv až po večerní relax u oblíbeného seriálu? Úplná novinka Galaxy Z Fold8 je určena pro ty, kteří chtějí svůj obsah konzumovat naplno a bez kompromisů. Její tvar je od základu navržený tak, aby se čtení článků, sledování videí i hraní her stalo naprosto přirozeným a pohlcujícím zážitkem.
Vnější displej v poměru 10:16 skvěle padne do jedné ruky. Můžete na něm velmi snadno odepisovat na zprávy nebo procházet sociální sítě, aniž byste museli telefon otevírat. Po rozevření na vás čeká velký displej s poměrem stran 4:3, který si zamilujete při sledování filmů a videí. Obraz totiž přirozeně vyplní celou obrazovku. A když telefon otočíte na výšku, promění se v perfektní čtečku s proporcemi klasické knižní stránky.
Prémiová kvalita bez ústupků
Vůbec poprvé přichází nejvyšší prémiová řada s označením Ultra také do rodiny skládacích telefonů, a to v podobě Galaxy Z Fold8 Ultra. Vedle osmipalcového displeje vás ohromí především jeho štíhlý design a dlouhá výdrž baterie podporující celodenní tvorbu. Jak je u prémiových modelů zvykem, nechybí ani špičkový kamerový systém v čele s nadupaným fotoaparátem, který zajistí úroveň detailů, jakou znáte jen u profesionálních zrcadlovek.
Hodinky, které s vámi udrží krok
Chytrý telefon by nebyl kompletní bez chytrých hodinek. Samsung proto letošní novinky doplňuje hned o dva modely
Pro ty, kteří chtějí mít svou kondici pod kontrolou a přirozeně si budovat lepší návyky, jsou ideální volbou Galaxy Watch9. O komplexní přehled vašeho zdraví se stará chytrá zdravotní inteligence. Její stěžejní součástí je fuknce Vitals. Ta proaktivně sleduje váš zdravotní stav během spánku a včas vás upozorní na jakékoliv významné odchylky.
Pokud vám naopak v žilách koluje adrenalin a rádi posouváte své limity, nadchne vás model Galaxy Watch Ultra2. Tyto extrémně odolné hodinky z titanu nabízí displej, který bez problémů přečtete i na ostrém slunci, o třetinu větší baterii a špičkové funkce pro trailový běh či potápění.
Jak vybrat ten správný model Galaxy Z?
- Galaxy Z Fold8 Ultra: Vlajková loď pro maximální produktivitu v ultratenkém těle.
- Galaxy Z Fold8: Zcela nový model s ideálním poměrem stran k pohodlné konzumaci obsahu.
- Galaxy Z Flip8: Stylové a elegantní „véčko“ zaměřené na rychlou komunikaci.
Zdroj: Samsung