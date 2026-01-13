Skladový systém, na který dosáhne každý: Český SySEL udělá pořádek ve firmě

Ten pocit, kdy se z chaotického výdeje pracovních pomůcek či nářadí, věčného řešení nedostatku nebo naopak přebytku zásob, stane klidný, efektivní a kontrolovaný proces, chce zažít každý majitel podniku i jeho zaměstnanci. Pořídit si výdejní systém je ale pro mnohé firmy nereálná finanční zátěž a zůstává tak jen zbožným přáním. Přitom stačí seznámit se se systémem SySEL.
SySEL neboli Systém Skladu Evidence a Lokalizace je spolehlivý parťák za férové peníze vhodný nejen pro malé a střední podniky. Jeho ovládání je jednoduché a skříně i software pocházejí od jednoho českého výrobce. „SySEL je vhodný pro podniky, které si nemohou dovolit nebo vzhledem k povaze své činnosti nepotřebují propojení komplikovaných výdejních systémů s informačními programy. Vyvíjeli jsme jej velmi dlouho a jsme na jeho současnou podobu opravdu hrdí,“ řekl Miloš Pokorný, obchodní manažer ze společnosti POLAK CZ s.r.o.
Nejen finanční úspora
Co všechno svým uživatelům SySEL umožní? Mít absolutní dohled nad správou skladových zásob a skladovými prostorami, přehledně kontrolovat příjem, výdej, aktuální stav, inventuru či zpětné zadání. Ovládat je možné taky výdejní pozice a lokalizační zařízení.
Oproti konkurenci je SySEL cenově transparentní, jeho součástí jsou i lokátory sloužící k lokalizaci pozic, a navíc nabízí ovládání přes aplikaci v mobilu či vzdálenou správu s cloudovým řešením. Jeho softwarové řešení je intuitivní a uživatelsky maximálně přívětivé a poradí si s ním snadno i odpůrci moderních technologií. Je možné jej ovládat přes telefon, tablet či počítač.
Kdo stojí za vznikem unikátního českého systému? Firma POLAK CZ z východočeských Svitav, která se od poloviny 90. let minulého století zabývá vývojem a výrobou dílenského nábytku a montovaných hal, vyprodukovala již tisíce výrobků a patří mezi špičkové dodavatele produktů s dlouhou životností. Všimli si toho i odborníci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde byly skříně na podzim 2025 oceněny 3. místem v soutěži o nejlepší průmyslový design.
Seznamte se se systémem SySEL na www.sysel-polak.cz.
