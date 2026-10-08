Skleněná vize: STOPKA představuje Gallotti&Radice v instalaci Lucie Koldové

Praha 8. října 2026 (PROTEXT) - STOPKA na DesignBloku 2026 propojuje italský design s českou sklářskou tradicí v konceptuální instalaci Gallotti&Radice by STOPKA, kterou navrhla designérka Lucie Koldová. Autorka spojení značky, která letos slaví 70 let od svého založení, a českého rukopisu převádí do prostorového zážitku. "Všechny vybrané objekty Gallotti&Radice spojuje sklo, které se v nich objevuje v různých podobách. Pracujeme se skleněnou drtí, prachem i borosilikátovým sklem. Tento princip rozvíjím v architektuře celé instalace. Sklo prostupuje všemi jejími vrstvami a propojuje vystavené objekty s prostorem, který je obklopuje,“ popisuje instalaci Lucie Koldová.
Expozice je k vidění od 7. do 11. října 2026 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, v prostoru V.P26. Po festivalu se její část přesune do showroomu STOPKA na Klimentské ulici, kde ji doplní širší portfolio značky Gallotti&Radice.
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Zdroj: STOPKA
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