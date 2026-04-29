Skleněné labutě sklárny Koulier oslaví práci českých sklářů

Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Sklářství má v Českých zemích hlubokou a dávnou tradici. Určitě jednak díky vhodným přírodním podmínkám, ty skýtaly téměř vše potřebné pro výrobu skla. Dále především díky zručnosti a pracovitosti sklářů, kteří dodávali svým výrobkům unikátní vlastnosti. Podnikaví obchodníci pak učinili z českého skla celosvětově známý pojem. Rovněž následovníci sklářského řemesla s výrobou ozdob nezůstali za svými předky pozadu a postarali se mimo jiné o velký úspěch v oblasti ruční výroby skla. Toto řemeslo bylo v roce 2023 zapsáno na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Mimo zachování tradičních sklářských dovedností a technik, ke kterému jsou soudobí výrobci skleněných, ručně vyráběných a foukaných ozdob nyní zavázáni, přináší zápis také rozšíření povědomí o této bohaté a živé tradici. Sklárna Koulier v Oflendě na Chrudimsku, která vznikla před pěti lety, je mezi výrobci ozdob teprve benjamínkem. K odkazu našich předků se však hrdě hlásí. Bez zákazníků by to však nebylo celé udržitelné, a proto se pro ně již tradičně snaží zatraktivnit práci foukačů skla a malířů ozdob v rámci Festivalu labutí. Letos tento svátek proběhne od 20. června do 11. července. Podobně jako Koulierem pořádané výstavy – jarní, velikonoční nebo vánoční, má za cíl zvýší prestiž sklářských řemesel a přiblížit tuto práci široké veřejnosti. Pro letní festival byla vybrána labuť jako symbol vznešenosti, nejvyšší složitosti a umění při její výrobě.

„Krása skleněných labutí rozzáří Oflendu na rozhraní Chrudimska a Vysočiny. Festival labutí naváže na úspěšné ročníky z minulých let,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková MBA, obchodní ředitelka a spolumajitelka sklárny. „Dovolte mi pozvat vás všechny na Festival labutí. Po úspěchu předešlých ročníků navážeme i letos na oslavu sklářské tradice v našich zemích. A tak jako okouzlila krása a ladnost labutí světové autory, reprezentujeme i my svoji tvorbu právě na ozdobách ve tvaru labutě. Tentokrát jsme pro vás připravili v Koulieru nový koncept, více edukativní a zaměřený na příběhy lásky a umění, které budou vyprávět labutě Koulier, mezi nimi třeba příběh Romea a Julie. Festival lze navštívit zdarma, ale lze ho spojit i s prohlídkou sklárny, včetně ukázky práce sklářů dle otevírací doby. V průběhu festivalu proběhne soutěž o Miss labuť a na zájemce čeká možnost zdobení vlastních ozdob,“ dodává Kateřina Šrámková.

Festival oslaví krásu a jedinečnost českých rukodělných foukaných ozdob, které nejsou pouze vánočním artiklem. Sklárna bude ozdoby nejenom ukazovat, ale umožní zájemcům s tvůrčím duchem si ozdobu vlastnoručně ozdobit v tvořivých dílničkách. Každý si tak bude moci vyzkoušet práci malířů ozdob.

Labuť patří k tomu nejtěžšímu, co mohou skláři v rámci tvorby ozdob vyrobit, proto se v české sklárně Koulier rozhodli, že právě ona bude důstojně reprezentovat sklářské umění. Otevřeno bude každý týden od pondělí do soboty a všechny státní svátky. Již tradičně skláři sklárny Koulier vyrobili pro tento festival jedinečné ozdoby, které nelze koupit online, ale pouze ve sklárně v průběhu festivalu do vyprodání. Jedná se o ozdoby desítek druhů a barev. Více na: https://www.koulier.cz/blog

Výroba foukaných vánočních ozdob má v naší zemi stoletou tradici. Jedná se o produkty, které každoročně a opakovaně přinášejí lidem radost. Svého času byly české ozdoby vyváženy do celého světa. Postupně je začaly vytěsňovat levné plastové ozdoby a strojové náhražky. V Česku je v provozu v současnosti necelá desítka menších skláren, kde se tato výroba udržela, nejvíce z nich v podhůří Krkonoš a Beskyd. Dnes se tento obor dostal do situace, kdy stojí před otázkou, zda bude uchován i dalším generacím. Zájem široké veřejnosti o tento obor u nás a snaha sklářů trefit se do vkusu současného zákazníka se o to beze sporu snaží úspěšně.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=P4ALGCJZO4E

 

Zdroj: Koulier

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

