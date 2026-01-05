Škola blízko městu, blízko dětem – moderní Základní škola v Kosoři

Autor:
  8:20
Praha 5. ledna 2026 (PROTEXT) - Moderní vzdělávání v srdci Kosoře nabízí malá škola s velkými možnostmi. Přátelské prostředí, individuální přístup a nejnovější pedagogické metody vytvářejí ideální místo pro první školní kroky vašich dětí. Přijďte se přesvědčit osobně na Den otevřených dveří 3. 2. 2026 od 8:00 do 11:45. Zápis do 1. třídy proběhne 10. 2. 2026 od 14:00 do 18:00.

Základní škola v Kosoři je místem, kde se potkává klid venkova s tím nejmodernějším, co současné vzdělávání nabízí. Přestože jde o malotřídní školu s výukou pouze na prvním stupni, rozhodně se nejedná o kompromis. Naopak, právě menší kolektiv, individuální přístup a přátelská atmosféra jsou pro mnoho dětí ideálním startem jejich školní cesty. Navíc Kosoř je z Prahy dostupná zhruba za dvacet minut, takže kvalitní vzdělání v příjemném prostředí je doslova na dosah.

Žádné biflování zpaměti, ale objevování, zkoumání, přemýšlení v souvislostech a radost z učení. Škola dlouhodobě pracuje podle nejnovějších pedagogických trendů a je ministerstvem školství zapojena do pilotního moderního vzdělávacího programu vycházejícího z revidovaného rámcového vzdělávacího plánu. Výuka je přirozeně propojená, často probíhá ve skupinách a podporuje samostatnost i spolupráci mezi dětmi různých ročníků. Anglický jazyk je součástí výuky už od první třídy a je veden hravou a citlivou formou odpovídající věku dětí.

Velkou předností školy je špičkové materiální zázemí. Díky vysokým dotacím z evropských fondů je výuka skutečně moderní a odpovídá současným potřebám dětí. Každý žák má k dispozici vlastní tablet, všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a moderní technika je přirozenou součástí každodenní výuky. Digitální nástroje zde nejsou cílem, ale prostředkem, který pomáhá rozvíjet kreativitu, digitální gramotnost a individuální tempo každého dítěte.

Učení se neodehrává pouze v lavicích. Část výuky probíhá na školní zahradě, která slouží jako venkovní učebna a prostor pro badatelské a projektové vyučování. Děti tráví čas venku, učí se pozorováním, pohybem a spoluprací a přirozeně si vytvářejí vztah k přírodě i k sobě navzájem. Právě propojení různých věkových skupin je jednou z velkých výhod malotřídní školy a přispívá k přátelské a respektující atmosféře.

Škola nabízí také pestrou škálu kroužků přímo ve svých prostorách. Děti mohou navštěvovat flétnu, výtvarný kroužek s možností práce s keramikou díky vlastní keramické peci nebo oblíbenou hoblinkovou dílnu, kde pracují se dřevem a rozvíjejí zručnost, tvořivost i technické myšlení. Velkou výhodou je, že děti po vyučování nikam nepřejíždějí a zůstávají v prostředí, které dobře znají a kde se cítí bezpečně.

Součástí školy je i družina s velmi vstřícným provozem od 7 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Program družiny je pestrý, zahrnuje výtvarné činnosti, hry, pobyt venku i vycházky do okolí a přirozeně navazuje na filozofii školy.

Do vzdělávání patří také pravidelné plavání, na které děti jezdí školním autobusem, a jednou měsíčně pracuje s každou třídou školní psycholog. Zaměřuje se na vztahy v kolektivu, podporu respektující komunikace a prevenci rizikového chování. Díky tomu se děti ve škole cítí dobře, bezpečně a přijímané.

Kvalitu výuky potvrzují i dlouhodobé výsledky žáků. Absolventi pátých tříd jsou úspěšně přijímáni na víceletá gymnázia a při přechodu na druhý stupeň základních škol se velmi dobře uplatňují. Malotřídní prostředí se tak ukazuje jako velká výhoda, která dětem dává pevné základy nejen ve znalostech, ale i v sebevědomí, samostatnosti a schopnosti spolupracovat.

Základní škola v Kosoři je moderní, otevřená a přátelská škola, která nabízí kvalitní vzdělávání v klidném prostředí s výbornou dostupností. Pokud hledáte školu, kde bude vaše dítě opravdu vnímáno jako jedinečná osobnost, přijďte se přesvědčit osobně.

Den otevřených dveří se koná 3. 2. 2026 od 8:00 do 11:45.Zápis do 1. třídy proběhne 10. 2. 2026 od 14:00 do 18:00.

Více informací najdete na webových stránkách školy www.zskosor.eu

 

 

Zdroj: Základní škola v Kosoři

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

MHD v Praze po Vánocích zpomalí. Od pondělí 5. ledna startuje poloprázdninový provoz

Odlehčený provoz potrvá až do konce února

Od dneška přechází pražská hromadná doprava na takzvaný poloprázdninový provoz. Dopravní podnik a organizátor PID k tomuto kroku přistupují tradičně po skončení vánočních svátků, kdy je v metropoli...

5. ledna 2026  10:52

Zmatky po spuštění uzavírky na dálnicích v Brně. Několik aut vjelo ke stavbě

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli přestavbě mimoúrovňové křižovatky na 196. kilometru se jezdí pouze po polovinách obou dálnic. Silničáři uzavřeli celé...

5. ledna 2026  10:42

SIPO v roce 2026 zdražilo. Máme přehled nových cen a změn, které se dotknou milionů lidí

Nová hlavní pošta v Třebíči se nachází ve dvorním traktu domu na spodní části...

SIPO, tedy sdružené inkasní platby obyvatelstva, využívají v Česku zhruba tři miliony lidí. Přes Českou poštu si takto domácnosti hradí například poplatky za rozhlas a televizi, vodu, energie, daň z...

5. ledna 2026  10:39

Zelená brána letí jako raketa. V Pardubicích vznikla první pixelová galerie Česka

Pardubickému street artovému umělci nechybí kromě talentu ani smysl pro humor....

Původně nenápadný průchod v centru Pardubic se proměnil v první originální pixelovou galerii v Česku. Vytvořil ji místní street artový umělec Matěj Krajíček ve spolupráci s Centrem Kosatec. Prostor,...

5. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:22

Na jihu Čech silně mrzlo, teploty na několika místech klesly k minus 30 stupňům

ilustrační snímek

Na Šumavě dnes ráno na několika místech klesla teplota k minus 30 stupňům Celsia. Nejchladněji bylo u Kvildy, kde na stanici Perla naměřili minus 30,6 stupně...

5. ledna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Nejnižší cenu tepla mají i po navýšení v Plzni, voda je drahá v Rokycanech

Severní etapa východního okruhu povede pod seřaďovacím nádražím. Na snímku je...

Z porovnání údajů radnic a městských firem v Plzeňském kraji vyplývá, že rok 2026 nebude pro obyvatele znamenat plošný cenový šok. Několik velkých měst v regionu hlásí dokonce snížení cen. Jedná se o...

5. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

NSS potvrdil firmě Energoaqua pokutu 70.000 Kč za provoz kanalizace bez povolení

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil společnosti Energoaqua pokutu 70.000 korun za provoz průmyslové kanalizace a čistírny odpadních vod bez...

5. ledna 2026  8:18,  aktualizováno  8:18

V Ústí nad Labem proběhne v příštích týdnech svoz vánočních stromků

ilustrační snímek

V pondělí 5. ledna začne v krajském městě svoz odstrojených vánočních stromků. Proběhne ve všech lokalitách ve dvou kolech, první je příští a druhé přespříští týden.

5. ledna 2026  9:59

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Slovenská ulice, Praha 2 - Vinohrady. Stromky míří z obýváků do ulic Vánoce definitivně končí a lidé se kromě balicích papírů zbavují i vánočních stromečků. Například ve Slovenské ulici na pražských...

vydáno 5. ledna 2026  9:53

Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.

Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci...

5. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.