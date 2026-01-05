Škola blízko městu, blízko dětem – moderní Základní škola v Kosoři

Základní škola v Kosoři je místem, kde se potkává klid venkova s tím nejmodernějším, co současné vzdělávání nabízí. Přestože jde o malotřídní školu s výukou pouze na prvním stupni, rozhodně se nejedná o kompromis. Naopak, právě menší kolektiv, individuální přístup a přátelská atmosféra jsou pro mnoho dětí ideálním startem jejich školní cesty. Navíc Kosoř je z Prahy dostupná zhruba za dvacet minut, takže kvalitní vzdělání v příjemném prostředí je doslova na dosah.
Žádné biflování zpaměti, ale objevování, zkoumání, přemýšlení v souvislostech a radost z učení. Škola dlouhodobě pracuje podle nejnovějších pedagogických trendů a je ministerstvem školství zapojena do pilotního moderního vzdělávacího programu vycházejícího z revidovaného rámcového vzdělávacího plánu. Výuka je přirozeně propojená, často probíhá ve skupinách a podporuje samostatnost i spolupráci mezi dětmi různých ročníků. Anglický jazyk je součástí výuky už od první třídy a je veden hravou a citlivou formou odpovídající věku dětí.
Velkou předností školy je špičkové materiální zázemí. Díky vysokým dotacím z evropských fondů je výuka skutečně moderní a odpovídá současným potřebám dětí. Každý žák má k dispozici vlastní tablet, všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a moderní technika je přirozenou součástí každodenní výuky. Digitální nástroje zde nejsou cílem, ale prostředkem, který pomáhá rozvíjet kreativitu, digitální gramotnost a individuální tempo každého dítěte.
Učení se neodehrává pouze v lavicích. Část výuky probíhá na školní zahradě, která slouží jako venkovní učebna a prostor pro badatelské a projektové vyučování. Děti tráví čas venku, učí se pozorováním, pohybem a spoluprací a přirozeně si vytvářejí vztah k přírodě i k sobě navzájem. Právě propojení různých věkových skupin je jednou z velkých výhod malotřídní školy a přispívá k přátelské a respektující atmosféře.
Škola nabízí také pestrou škálu kroužků přímo ve svých prostorách. Děti mohou navštěvovat flétnu, výtvarný kroužek s možností práce s keramikou díky vlastní keramické peci nebo oblíbenou hoblinkovou dílnu, kde pracují se dřevem a rozvíjejí zručnost, tvořivost i technické myšlení. Velkou výhodou je, že děti po vyučování nikam nepřejíždějí a zůstávají v prostředí, které dobře znají a kde se cítí bezpečně.
Součástí školy je i družina s velmi vstřícným provozem od 7 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Program družiny je pestrý, zahrnuje výtvarné činnosti, hry, pobyt venku i vycházky do okolí a přirozeně navazuje na filozofii školy.
Do vzdělávání patří také pravidelné plavání, na které děti jezdí školním autobusem, a jednou měsíčně pracuje s každou třídou školní psycholog. Zaměřuje se na vztahy v kolektivu, podporu respektující komunikace a prevenci rizikového chování. Díky tomu se děti ve škole cítí dobře, bezpečně a přijímané.
Kvalitu výuky potvrzují i dlouhodobé výsledky žáků. Absolventi pátých tříd jsou úspěšně přijímáni na víceletá gymnázia a při přechodu na druhý stupeň základních škol se velmi dobře uplatňují. Malotřídní prostředí se tak ukazuje jako velká výhoda, která dětem dává pevné základy nejen ve znalostech, ale i v sebevědomí, samostatnosti a schopnosti spolupracovat.
Základní škola v Kosoři je moderní, otevřená a přátelská škola, která nabízí kvalitní vzdělávání v klidném prostředí s výbornou dostupností. Pokud hledáte školu, kde bude vaše dítě opravdu vnímáno jako jedinečná osobnost, přijďte se přesvědčit osobně.
Den otevřených dveří se koná 3. 2. 2026 od 8:00 do 11:45.Zápis do 1. třídy proběhne 10. 2. 2026 od 14:00 do 18:00.
Více informací najdete na webových stránkách školy www.zskosor.eu
