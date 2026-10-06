Škola jako místo setkávání 2026 propojila přes 400 lidí ze světa vzdělávání

Jedním z vrcholů konference bylo vyhlášení druhého ročníku soutěže Ředitel * Ředitelka Budoucnosti, do níž letos přišlo 184 nominací. V kategorii základních škol zvítězila Blanka Gaizurová ze Základní a praktické školy Velká Bíteš, mezi středními školami získal první místo Petr Žák z Karlínské obchodní akademie v Praze 8. Speciální cenu za práci s nadanými žáky obdržel Pavel Kerekeš, ředitel Gymnázia Příbor.
„Chceme, aby si účastníci odváželi především nové podněty, kontakty a chuť něco zkusit ve vlastní škole,“ říká Naděžda Eretová, šéfredaktorka redakce Řízení školy a organizátorka konference.
Pátý ročník konference Škola jako místo setkávání se bude konat 6. října 2027.
Zdroj: Wolters Kluwer ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59496.