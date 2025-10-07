Školy v novém: College 2, svítidlo nové generace určené k proměně vzdělávacích prostředí

Hlavní vlastnosti a přednosti College 2
Kombinuje rozptýlené světlo s nízkým oslněním (UGR <19), 14 % světla směřujícího nahoru a vynikající cylindrické osvětlení. Výsledkem je optimální světelné prostředí pro práci, orientaci v prostoru i rozpoznávání obličeje. Splňuje stupeň krytí IP44, a je tak vhodné i pro využití ve vědeckých laboratořích a dílnách.
Nabízí snadnou instalaci se několika variantami montáže, včetně povrchové montáže, zavěšení na drátě, souvislé montáže a kompatibility s instalační krabicí BESA. College 2 je navrženo jako rychlá a efektivní náhrada za starší zářivková svítidla College a LED svítidla první generace. Podporuje systémy DALI-2, Bluetooth, nouzového osvětlení a senzory, které zvyšují funkčnost a flexibilitu.
Ideální použití
Svítidlo College 2 je speciálně navrženo pro vzdělávací prostředí – učebny, přednáškové sály a knihovny. Díky LED světelnému zdroji s integrovanou optikou Bi-Lens Primary a lineárnímu difuzoru Quad Linear poskytuje výjimečnou kvalitu osvětlení a vytváří rafinovaný světelný efekt. Díky univerzálnímu design se však uplatní i mimo školy, například v kancelářích, zasedacích místnostech či zdravotnických zařízeních, kde je důležitá vizuální čistota a pohodlí uživatelů.
Inovace a udržitelnost
College 2 bylo navrženo a vyrobeno v závodě Thorn ve Spennymooru na severovýchodě Anglie. Podtrhuje tak odhodlání společnosti Thorn přinášet produkty špičkové kvality s ohledem na udržitelnost: Svítidlo je konstruováno pro dlouhou životnost 100 000 hodin (L80), je vybaveno patentovaným sklopným krytem pro snadnou údržbu a dosahuje účinnosti až 145 lm/W, což zajišťuje významnou úsporu energie.
Zdroj: Thorn Lighting