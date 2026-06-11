Skončil 10. ročník soutěže Huawei ICT Competition s vítězi ze 49 zemí a regionů a rekordními 220.000 účastníky

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Šen-čen (Čína) 11. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V Šen-čenu se dnes odehrálo slavnostní zakončení a ocenění vítězů světového finále 10. ročníku soutěže Huawei ICT Competition. Letošní ročník přilákal přes 220.000 vysokoškolských studentů a akademiků z více než 2000 institucí ve více než 100 zemích a regionech, čímž se stal dosud nejrozsáhlejším ročníkem v historii soutěže. Oceněno bylo 177 týmů z 49 zemí a regionů, které na základě národních a regionálních kol postoupily do globálního finále.

Jak uvedl na závěrečném ceremoniálu Ritchie (Honghua) Peng, prezident oddělení strategie a rozvoje ICT ve společnosti Huawei, soutěž odráží dlouhodobý závazek společnosti využívat technologie k dobrým účelům a v zájmu udržitelného sociálního a environmentálního rozvoje. Peng dále dodal, že soutěž v inovacích (Innovation Competition) ukázala přínos učení prostřednictvím soupeření jako nástroje k řešení reálných výzev a že účastníci v praktických a programovacích disciplínách (Practice and Programming Competitions) vynikali svým nasazením, zvídavostí a hlubokým zaujetím pro technologie. Pro příští ročník také oznámil zavedení nové kategorie zaměřené na rozvoj práce s AI (Ascend AI Operator Development Track) v pevninské Číně. Tato kategorie je navržena tak, aby podpořila mladé vývojáře v praktičtějším využití nejmodernějších průmyslových technologií k řešení konkrétních úkolů.

Dr. Shafika Isaacsová, prozatímní ředitelka Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání a vedoucí sekce pro technologie a AI ve vzdělávání, vyzdvihla partnerství mezi organizací UNESCO a společností Huawei a ocenila výkony účastníků. Zdůraznila, že budoucnost umělé inteligence vyžaduje spolupráci mezi vládami, mezinárodními organizacemi, akademickou sférou a průmyslem. Připomněla také společné iniciativy UNESCO a Huawei, jako jsou programy budování kapacit v oblasti umělé inteligence v arabských zemích a partnerské programy digitálního vzdělávání ve Střední Asii a na Kavkaze. Cílem těchto snah je posílit systémy vysokoškolského a odborného vzdělávání a rozvíjet talenty připravené na budoucnost. Jak dále uvedla, studenti v letošním ročníku soutěže Huawei ICT Competition prokázali svou schopnost řešit reálné výzvy napříč kulturními hranicemi pomocí nových technologií, čímž prokázali nejen kreativitu, ale také zodpovědný přístup k technologiím, který ztělesňuje samotný cíl vzdělávání.

Letošní ročník soutěže Huawei ICT Competition byl již desátým v pořadí. Po soutěžích v kategoriích Praxe, Inovace a Programování si odneslo hlavní ceny 18 vynikajících týmů z osmi zemí:

  • Praxe – zaměření Sítě (Practice Competition – Network Track Grand Prize): tým Alžírska, tým Brazílie, tým Nigérie a Polytechnická univerzita v Šen-čenu (Shenzhen Polytechnic University)
  • Praxe – zaměření Cloud (Practice Competition – Cloud Track Grand Prize): tým Egypta, tým Alžírska, Středojižní univerzita lesnictví a technologie (Central South University of Forestry and Technology) z Čchang-ša a tým Keni
  • Praxe – zaměření Výpočetní technologie (Practice Competition – Computing Track Grand Prize): tým Egypta, Institut ekonomie a obchodu v Che-nanu, tým Dominikánské republiky a tým Alžírska
  • Praxe – zaměření Rozvoj AI (Practice Competition – Ascend AI Track Grand Prize): Shenzhen Polytechnic University (Polytechnická univerzita v Šen-čenu)
  • Inovace (Innovation Competition Grand Prize): Technická univerzita ve Wu-chanu, Ahmadu Bello University, Národní univerzita v Singapuru a Fujianská pedagogická univerzita
  • Programování (Programming Competition Grand Prize): Wuhan Vocational College of Software and Engineering (Odborná škola softwaru a inženýrství ve Wu-chanu)

Během slavnostního ceremoniálu byla udělena také speciální ocenění. Cenu pro výjimečné ženy v oblasti technologií Women in Tech Award získalo sedm čistě ženských týmů z Ázerbájdžánu, Nigérie, Keni, Číny a Bahrajnu; zatímco ekologickou cenu Green Development Award vyhrály dva týmy z Ghany a Číny. Deset studentů z Číny získalo okamžité přijetí (Fast Pass) do podnikatelského programu Huawei Future Business Leader Track. Pedagogická cena Most Valuable Instructor Award byla udělena 16 výjimečným lektorům z devíti zemí a regionů, včetně Pákistánu, Číny, Nigérie, Egypta, Spojených arabských emirátů, Brazílie, Thajska a Turecka. Cenu sympatie u sledujících ICT Competition Online Popularity Award získalo šest týmů z Egypta, Brazílie, Malajsie, Polska a Pákistánu.

V rámci globálního finále uspořádala společnost Huawei také konferenci na téma transformace vzdělávání pomocí AI (AI Accelerating Education Transformation Summit), na kterém představila řešení ICT Academy AI Course Solution a zveřejnila dokument Rozvoj dovedností v oblasti ICT: Zpráva s doporučeními pro devět zemí Střední Asie a Kavkazu (ICT Skills Development Insight Report with Recommendations for Nine Countries of Central Asia & the Caucasus).

Soutěž Huawei ICT Competition poskytuje studentům v době neustále rostoucí poptávky po talentech v oblastech umělé inteligence, výpočetní techniky, velkých dat a kyberbezpečnosti mezinárodní platformu pro rozvoj praktických dovedností, řešení reálných výzev a přípravu na digitální ekonomiku na základě spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou a sdílení vzdělávacích zdrojů.

Zdroj: Huawei

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