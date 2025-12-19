Skoro každý finance k Vánocům, ale čtyři z deseti je neplánují darovat

Nejvíce lidí letos plánuje za vánoční dárky utratit 3001–5000 Kč (31 %), další velká skupina 5001–10.000 Kč (27 %). Pouze 8 % se vejde do tisícikoruny. Alespoň část rozpočtu na finanční dárky vyčlení 59 % lidí. Starší lidé častěji finanční dárky vůbec neplánují dávat. A 41 % Čechů s nimi letos vůbec nepočítá. Většina lidí (92 %) by byla ochotna jednorázově věnovat jako finanční dárek až 5000 Kč, což ukazuje vysokou otevřenost k finančním darům. Z těch, kteří je plánují, 15 % uvedlo, že více než polovinu, nebo dokonce celou částku věnuje na finanční dárky.
Investice jako dárek? Spíše okrajová záležitost
Třetina Čechů (32 %) považuje investiční produkty za vhodný vánoční dárek, ale 40 % o tom nikdy nepřemýšlelo. Pokud už investiční dárek, pak nejčastěji zlato (47 %), následují fondy a akcie (20 % dohromady). Kryptoměny nebo penzijní spoření zvažuje téměř každý desátý. „Zlato se k Vánocům hodí nejen esteticky, ale je také symbolem bohatství a trvalé hodnoty. Zlaté slitky jsou tradiční investiční aktivum, dlouhodobě uchovávají hodnotu a mají dobrou likviditu. Investiční zlato navíc není zatíženo DPH,“ doplňuje Milan Růžička, místopředseda představenstva a spoluzakladatel společnosti INVESTIKA.
Jakou formu Češi preferují
Češi mají jasno: finanční dárky nedostává rádo jen 7 % z nás. Peníze darované v hezkém balení (52 %) vedou, následují dárkové poukazy (28 %). Dalších 14 % by klidně uvítalo peníze převedené na účet, což ukazuje, že praktičnost a digitální forma jsou pro část lidí atraktivní – nejvíce u mladší generace. Investiční produkt považuje za nejvhodnější dárek jen 4 % lidí. Pokud jde o to, co by sami chtěli dostat, hotovost vede (49 %), poukaz by uvítalo 25 % a investiční produkt 11 % – tedy víc, než kolik lidí by ho darovalo. Investiční produkt by 53 % dotázaných věnovalo svým dětem, partnerovi či členům blízké rodiny 47 %.?
„Zajímavou možnost nabízí dlouhodobý investiční produkt (DIP). Při založení do konce roku přináší úsporu až 7200 Kč na daních. To je dárek, který si můžete nadělit sami sobě. Tento nástroj spoření na stáří konečně přináší na český trh efektivní způsob, jak si odkládáním peněz do vhodných investičních produktů může k důchodu přilepšit opravdu každý,“ doplňuje Petr Čížek, zakladatel a předseda představenstva investiční společnosti INVESTIKA.
Generační rozdíly
Mladší Češi častěji preferují digitální formu daru – 16,5 % ve věku 18–26 let by uvítalo peníze převodem na účet, zatímco u starších (54–65 let) je to jen 11,6 %. Dárkový poukaz je oblíbený hlavně u střední generace, zatímco investiční produkty zajímají spíše mladší obyvatelstvo.
Co lidi na investicích jako dárek láká a co je odrazuje
Motivátory: jistota výnosu (49 %), snadný a jasný proces (34 %), doporučení od odborníka nebo známého (21 %). Daňová úspora láká 16 %, možnost personalizace 14 %.
Bariéry: nedůvěra v investiční produkty (29 %), složitost procesu (29 %) a obava z poklesu hodnoty (26 %). Žádné bariéry nevidí 24 % lidí.
Ať už pod stromečkem skončí obálka s penězi, dárkový poukaz, nebo něco méně tradičního, průzkum ukazuje, že Češi hledají praktické a smysluplné dárky. Zlato či investiční produkty zatím nejsou masovou volbou, ale jejich symbolika i dlouhodobá hodnota mohou být pro některé zajímavým tipem. Vánoce tak nemusí být jen o věcech, ale také o možnosti darovat jistotu do budoucna – ať už blízkým, nebo sobě.
O průzkumu / Instant Research
Sběr dat byl realizován v listopadu 2025 prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS na reprezentativním vzorku 1 041 respondentů obyvatel České republiky ve věku 18–65 let.
