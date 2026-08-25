Skoro polovina zraněných dětí v autě. Proč mama taxi není řešení a co funguje?

Každý rok v září se před školami odehrává stejný paradox: rodiče, kteří chtějí děti chránit, ale vytvářejí chaos, který ohrožuje úplně všechny. Auta blokují přechody, dvojitě parkují, couvají. Dítě z bezpečného zadního sedadla vystupuje do provozu, který nemá tolik na vlastní kůži zažitý. Mezitím dítě, které chodí do školy pěšky, se v křižovatce dívá doleva, doprava a znovu doleva. Které z nich je lépe připraveno na skutečný svět?
Kampaň, která přesvědčila Českou televizi
V září 2025 spustil Tým silniční bezpečnosti kampaň Markéta se Zebrou: 22 krátkých videí inspirovaných skutečnými příběhy, která každé dva týdny přinášela jedno konkrétní téma bezpečného chování v silničním provozu.
Za celý školní rok 2025/2026 kampaň dosáhla na sociálních sítích (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) 3,42 milionu zobrazení, 1,45 milionu lidí a přes 43.700 interakcí. Mediální výstupy zachycené v monitoringu představují dosah 2,9 milionu lidí při více než 94 zaznamenaných článcích a výstupech. Spoty běžely přímo ve školách na panelech Ámos Vision, v regionálních televizích RTM+ a TV Polar nebo v čekárnách pediatrů, praktiků a gynekologů prostřednictvím společnosti Mediapharma, sdílely je sociální sítě Policie ČR, BESIP a další partneři.
Kampaně si všimla i odborná porota a objevila se tak na shortlistech dvou prestižních PR soutěží — Zlatý středník (vyhodnocení 10. 9. 2026) a Direct Impact Awards (17. 9. 2026). A právě kvalita kampaně přesvědčila Českou televizi, aby se stala mediálním partnerem projektu Markétina dopravní výchova. Od 30. srpna 2026 odvysílá spoty Markéta se Zebrou v prvních 14 dnech školního roku.
„Bezpečnostní pravidla nepodléhají módě. Všech 22 videí je stále aktuálních a opakování je matka moudrosti. Proto spoty budeme opět postupně znovu na sociálních sítích pouštět, aby rodiče na danou problematiku mohli své ratolesti upozornit," říká Ing. Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.
Všechna videa kampaně Markéta se Zebrou jsou dostupná na dopravnivychova.cz/spoty, YouTube kanálu Týmu silniční bezpečnosti a nově také na Stream.cz.
Září v číslech: kdy jsou děti v největším ohrožení
Data Policie ČR za období 2020–2025 za měsíc září a věkovou skupinu 0–14 let jsou jednoznačná. Za šest sledovaných let se v září stalo 2678 dopravních nehod s účastí dítěte, při nichž bylo 6 dětí usmrceno, 49 těžce zraněno a 1153 lehce zraněno. Celkové ekonomické ztráty jen za září a tuto věkovou skupinu dosáhly 6,9 miliardy korun.
Nejnebezpečnější hodinou dne je v pracovní dny odpolední interval 15–16 hodin (172 případů). Ranní školní špička 7–8 hodin přitom není o mnoho klidnější, za sledované období 99 nehod s dětmi, přičemž v sobotu a neděli ve stejnou hodinu jsou čísla téměř nulová. Přímý důkaz, že právě školní rytmus děti do rizika vhání.
Kde se nehody stávají? 95,3 % z nich ve dne a 67,9 % v obci. Tedy v prostředí, které rodiče považují za bezpečné. Nejčastější příčinou je nedání přednosti v jízdě (380 případů), nesprávný způsob jízdy (215) a nepřiměřená rychlost (174).
Mama taxi: ochrana, nebo iluze bezpečí?
Čísla bourají jeden z nejrozšířenějších rodičovských mýtů. Z celkových dat za děti 0–14 let za období 2020–2025 vyplývá, že 47,8 % zraněných dětí sedělo v autě jako spolujezdec. Chodci tvoří 28,1 %, cyklisté 16,3 % případů. Auto tedy není automaticky nejbezpečnější volba. Zejména pokud dítě není správně připoutáno, sedí v nevhodné nebo špatně nainstalované autosedačce nebo má pod pásem bundu.
Alternativou jsou tzv. školní ulice, úseky před školami s omezeným provozem v době příchodů a odchodů. Jak dítě tedy do školy dopravit? Pokud už autem, tak vysadit dítě na parkovišti o dvě ulice dál a nechat ho dojít pěšky. Dítě se vyvětrá, procvičí orientaci v provozu a škola před sebou nebude mít každé ráno kolonu.
„Mama taxi není projev lásky — je to odložení problému. Dítě, které se nenaučí bezpečně chodit do školy, se nenaučí bezpečně chodit ani nikam jinam," říká Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.
Prvňáček: pět věcí, které musí umět dřív, než vyjde z domu
Rodiče by měli bezpečnostní pravidla s dětmi opakovat průběžně celý rok — a před začátkem školního roku obzvlášť. Klíčová je příprava těch nejmenších: prvňáčků a dětí, které poprvé vyrazí do školy samy. „Cestu do školy je potřeba s dítětem projít, natrénovat — a mít připravených víc variant. Ne jednu. Protože havárie, výkop nebo kamarád, který odbočí jinam, mohou dítě snadno zmást," upozorňuje Novotná.
• Projít trasu nanečisto: ideálně vícekrát a různými variantami — co kdyby byla cesta uzavřena?
• Procvičit přecházení: vlevo – vpravo – znovu vlevo; a vědět, že se na přechodu nikdy nevrací, i když se uprostřed přecházení rozsvítí červená.
• Poznat, kde se zastavit: označit konkrétní body, kde dítě musí stát a rozhlédnout se.
• Vědět, kdo má na přednost: vždy pustit na přechodu pro chodce tramvaj nebo vozidla IZS.
• Být vidět: reflexní prvek na aktovce nebo bundě — v září se za svítání a za deště stmívá dřív, než si myslíme.
O bezpečnost dětí v silničním provozu a jejich vzdělávání v této oblasti se stará projekt Markétina dopravní výchova. Projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou dalších partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, Czechoslovak Group, ELTODO, CREDITAS Real Estate a ENERGIE AG BOHEMIA. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz.
Základní tipy na pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu
Než dítě vyjde z domu: připomeňte mu tato pravidla
Jako chodec
Rozhlédni se správně. Vlevo, vpravo, znovu vlevo. Teprve pak krok na přechod.
Jednou začneš, dojdeš až na druhý chodník. Ani červený panáček tě uprostřed přechodu nevrátí zpět. To je časná chyba dětí a seniorů.
Přechod neznamená automatické bezpečí. I na zelenou mají přednost záchranáři, tramvaje a další vozidla se zvláštním právem přednosti v jízdě.
Nepřechází se mezi zaparkovanými auty, v zatáčce, na zastávce nebo za ní, dokud neopustí vozidla MHD zastávku. Pozor také na slepé úhly vozidel.
Reflexní prvek patří na bundu, aktovku nebo botu. Nejlépe na pohyblivou část těla, aby byl v tmavém ránu vidět zdaleka a ideálně z více úhlů.
Po silnici (bez chodníku) se jde vždy po levé straně, čelem k protijedoucím vozidlům.
Jako cyklista (platí i pro koloběžky)
Do 10 let sám po silnici nesmí. Děti mladší 10 let mohou jezdit samostatně jen na chodníku, v obytné zóně nebo na stezkách. V silničním provozu jedině s doprovodem osoby starší 15 let.
Přilba je povinná do 18 let a doporučená pro každého bez ohledu na věk.
Před každou jízdou zkontrolovat: brzdy (dvě, nezávislé), odrazky, zaslepené konce řídítek. Za tmy přidat bílé světlo vpředu a červené vzadu.
Cyklista je řidič, platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní, včetně nulové tolerance alkoholu.
Jízda jen jednotlivě za sebou, vždy s rukama na řídítkách, vždy s nohama na pedálech.
Jako spolujezdec v autě
Pás případně i autosedačka patří ke každé jízdě, na každou vzdálenost, i „jen za roh" ke škole.
Děti do 150 cm nebo 36 kg patří do autosedačky.
Pás musí vést přes klíční kost, hrudník a boky. Musí být dotažený, narovnaný, bez ničeho pod ním (klíče, tužka, mobil).
Sedačka proti směru jízdy na předním sedadle = vždy vypnutý airbag. Bez výjimky.
Volně ložené věci v autě jsou při nehodě projektily. Nákup do kufru, aktovka a kabelka na podlahu.
Více o bezpečném cestování s dětmi ve vozidle na stránkách cestujtesdetmibezpecne.cz
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.