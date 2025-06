Skupina Antracit představuje pět týmů, které navrhnou novou podobu ostravského Hotelu Palace

Autor:

Ostrava 19. června 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní soutěžní dialog, jehož cílem je najít citlivé a zároveň odvážné řešení obnovy komplexu historického Hotelu Palace v Ostravě, zná jména pěti týmů, které postupují do další fáze. Do architektonicko-urbanistickou soutěže, kterou vyhlásila developerská skupina Antracit ve spolupráci s platformou CCEA MOBA, se přihlásil ohromující počet 89 týmů z 27 zemí světa. Porota na základě portfolií vybrala tento týden pětici týmů, které zpracují návrh nové podoby komplexu. O budoucnosti jedné z architektonicky nejvýznamnějších budov Ostravy tak budou rozhodovat výjimečná studia z Česka, Slovenska, Německa, Francie a Itálie. Už 30. června dorazí zástupci všech týmů do Ostravy na workshop, který bude spojený s prohlídkou lokality a představením zadání přímo v areálu Palace. Navazující workshop zaměřený na prezentaci rozpracovaných návrhů a konzultaci s porotou proběhne 1. září, finální prezentace návrhů pak 7. listopadu.