Skupina BSH Home Appliances Group a skupina ECOVACS uzavřely strategické partnerství v oblasti robotických vysavačů

- Strategické partnerství mezi společnostmi BSH a ECOVACS s cílem vyvinout inovativní řešení pro integrované čištění podlah
- Spojení sil, odborných znalostí a zkušeností obou společností s cílem formovat trh s čisticími roboty
- Na veletrhu IFA byl poprvé představen první vestavěný robotický vysavač a mop na světě, který neviditelně zmizí za kuchyňskou linkou
Skupina BSH Home Appliances Group, jeden z předních světových výrobců domácích spotřebičů, a společnost ECOVACS ROBOTICS, vedoucí světový podnik v oblasti servisní robotiky, uzavírají globální strategické partnerství. Obě společnosti spojují své odborné znalosti a zaměřují se na společný vývoj s cílem uvést na trh inovativní a inteligentní řešení pro čištění podlah. Cílem je posílit produktové portfolia obou společností a lépe uspokojovat potřeby spotřebitelů.
Díky této spolupráci budou oba partneři těžit z vzájemného know-how, technologických znalostí a rozšířeného přístupu na trh. Toto partnerství umožní stanovit nové standardy v oblasti inovací, kvality a pohodlí ve sféře inteligentních domácích spotřebičů.
„Partnerství se společností ECOVACS je pro nás důležitým krokem u rozšiřování naší nabídky čisticích robotů," říká Hendrik Kretzer, výkonný viceprezident divize spotřebitelských produktů skupiny BSH Home Appliances Group. Dodává: „Jsme přesvědčeni, že kombinace našich dlouholetých zkušeností s vývojem vysoce kvalitních domácích spotřebičů, našeho porozumění potřebám spotřebitelů, našich technologických a marketingových znalostí v oblasti kuchyňských a vestavěných spotřebičů a inovativní síly a technologických znalostí společnosti ECOVACS ve sféře robotiky vytvoří pro spotřebitele skutečnou přidanou hodnotu. Velmi se těšíme na spolupráci a utváření budoucnosti robotů na čištění podlah."
David Qian Cheng, generální ředitel společnosti ECOVACS ROBOTICS, dodal: „Posláním společnosti ECOVACS je: Robotika pro všechny. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se společností BSH a zavést robotiku a technologie ECOVACS do kuchyně. Takto vytvoříme průkopnickou novou kategorii pro odvětví servisní robotiky. Tato silná aliance je založena na našem společném porozumění potřebám spotřebitelů a závazku k vysoké kvalitě produktů. Jedná se o spojení dvou silných značek, které jsou vedoucími firmami ve svých oborech. Společnost ECOVACS se i nadále věnuje prosazování průkopnických inovací v oblasti servisní robotiky napříč několika kategoriemi, aby mohla lépe sloužit spotřebitelům po celém světě."
Prvním produktem, který vzešel z tohoto partnerství, je první vestavěný robotický vysavač a mop na světě od značky domácích spotřebičů Bosch, vyvinutý ve spolupráci s robotickými technologiemi ECOVACS a poháněný těmito technologiemi. Byl představen na veletrhu IFA a v obchodech v Evropě bude k dostání od jara 2026. Jedná se o první systém svého druhu, který je plně začleněn do kuchyňského nábytku. Kompletní servisní stanice je připojena přímo k přívodu čerstvé vody, odpadní vodě a elektřině a čistí jak robota, tak sama sebe. Od nabíjení robota po čištění servisní stanice probíhají všechny procesy neviditelně za kuchyňskou linkou. Všechny potřebné moduly se vejdou do skříňky pod dřezem, takže zbývá dostatek místa pro standardní systémy likvidace odpadu.
Další informace
Webové stránky: https://www.ecovacs.com/global
Tiskové zprávy: https://www.ecovacs.com/global/newsroom
Facebook: https://www.facebook.com/ecovacs.global/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ecovacs-robotics-inc-
O společnosti BSH
Společnost BSH Hausgeräte GmbH je s celkovým obratem přibližně 15,3 miliardy eur v roce 2024 a více než 57 000 zaměstnanci vedoucím světovým podnikem v odvětví domácích spotřebičů. Portfolio skupiny zahrnuje globální značky domácích spotřebičů, jako jsou Bosch, Siemens a Gaggenau, stejně jako regionální značky, jako jsou Neff a Thermador. BSH vyrábí ve 39 továrnách a je zastoupena v přibližně 50 zemích.
BSH je jedna společnost skupiny Bosch.
O společnosti ECOVACS ROBOTICS
Společnost ECOVACS ROBOTICS, jejíž produkty pokrývají více než 180 hlavních trhů po celém světě a slouží více než 38 milionům domácností, je vedoucím světovým podnikem v odvětví servisní robotiky. V souladu se svým posláním „Robotika pro všechny" se společnost ECOVACS zavázala vytvářet elegantní a moderní životní styl spotřebitelům na celém světě prostřednictvím neustálých technologických inovací a zdokonalování uživatelského zážitku. V současné době její rozmanité portfolio robotických řešení pro různé scénáře zahrnuje robotické vysavače, robotické čističe oken, robotické sekačky na trávu a komerční čisticí roboty.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764699/World_s_First_Built_in_Vacuum_and_Mopping_Robot.jpg
KONTAKT: ECOVACS Europe GmbH, vedoucí specialistka pro marketing a PR, Alexandra Algül, Telefon: +49-(211)-5380-4300, E-mail: a.alguel@ECOVACS.com