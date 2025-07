Skupina Chery se opět zařadila do žebříčku Fortune Global 500; LEPAS debutuje na autosalonu v Jakartě s prvními zahraničními objednávkami

LEPAS nedávno zahájila své zahraniční působení na GIIAS, kde oficiálně představila svou hvězdnou produktovou řadu L8, L6 a L4, která oslovuje skupiny uživatelů s módním vkusem. Se zaměřením na „vynikající cestování" posouvá značka LEPAS tento obor od „funkční spokojenosti" k „estetice života".

Na veletrhu LEPAS pokračovala ve své „leopardí estetice" v oblasti zážitků se značkou. Její stánek, navržený jako prostor ve stylu přehlídkového mola spjatý s estetickým životním stylem, vytvořil pohlcující uživatelský zážitek – interpretující devízu značky, že automobily jsou rozšířením života. Globálně se LEPAS bude rozšiřovat prostřednictvím „designu + technologie + služeb" a bude nabízet uzavřený cyklus „elegantního ježdění" napříč regiony.

Jako nejnovější energetický model ztělesňuje L8 „leopardí estetiku" značky LEPAS. Jeho elegantní obrysy, doplněné o vysoce rozpoznatelné světelné zařízení a detailní řemeslné zpracování, odrážejí pochopení značky LEPAS, že „elegance je síla". Kokpit s uspořádáním inspirovaným panoramatem města a designem s přírodními texturami se zaměřuje na pohodlí a inteligenci – splňuje tak požadavky na kvalitu ze strany globální městské elity. L8 může později přijmout systém Super Hybrid (CSH) skupiny Chery, čímž ještě více uspokojí rozmanité požadavky globálních uživatelů.

Skupina Chery podporuje rychlý globální vzestup značky LEPAS. V éře inteligentních elektrických vozidel se společnost Chery rozrostla v oblasti nových energií a inteligence. Díky své strategii výzkumu a vývoje „sériově vyrábět jeden, vyvíjet jeden, předběžně zkoumat jeden" vytvořila společnost Chery pojetí hledící do budoucnosti, vybudovala si strategickou výhodu prvního hráče, jenž uvedl na trhu svůj produkt, a podpořila technologické inovace v celém cyklu, čímž uživatelům nabízí jedinečné produkty. Do července 2025 překročil kumulativní vývoz společnosti Chery 5 milionů kusů. Díky tomu se již několik let řadí na první místo v exportu osobních automobilů čínských značek. Kromě toho se společnost Chery letos dostala do žebříčku Fortune Global 500 pro rok 2025, kde si oproti loňskému roku polepšila o 152 míst.

Jako klíčová součást globalizační strategie společnosti Chery je LEPAS hluboce integrována do globálních zdrojů skupiny v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, dodavatelských řetězců a prodejních sítí. Díky globálním výzkumným a vývojovým centrům společnosti Chery má LEPAS komplexní vývojové kapacity, které zajišťují kvalitu a rychlou reakci na požadavky uživatelů.

Globální debut značky LEPAS je více než jen prezentace; je to první realizace jejího konceptu „vynikajícího cestování". Prezentace se zúčastnili indonéští představitelé, média a hlavní prodejci a bylo oznámeno sponzorství Miss Universe Indonesia. Je zřejmé, že značka LEPAS se dostává do globálního středu pozornosti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2741006/image.jpg

KONTAKT: Kelvin, tanpeiwen@mychery.com