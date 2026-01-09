Skupina Cimex, vlastník hotelové sítě Orea Hotels & Resorts, koupila Hotel Andel’s Praha

Transakce byla úspěšně dokončena k 7. 1. 2026. Hotel ponese nový název OREA Hotel Andel’s Praha. Nachází se v bezprostřední blízkosti dalšího hotelu sítě, OREA Hotel Angelo, což umožní vzájemnou synergii zejména v oblasti kongresové turistiky. Oba hotely budou fungovat samostatně, společně však pod hlavičkou značky OREA.
OREA Hotel Andel’s Praha nabízí 290 hotelových pokojů a disponuje 16 konferenčními sály s celkovou kapacitou až 645 osob. Hotel Orea Angelo Praha pak nabízí dalších 163 pokojů, 5 apartmánů a 4 konferenční sály, které pojmou až 288 osob.
„Akvizice Orea Hotel Andel’s je pro nás strategickým investičním rozhodnutím, jak posílit naše hotelové portfolio v perspektivní a rozvíjející se lokalitě pražského Smíchova. Oba hotely Angelo i Andel’s budou, při zachování své samostatnosti, těžit z výhody vyšší hotelové a konferenční kapacity, kterou jsme tak schopni v dané lokalitě nabídnout,“ říká Miroslav Kosnar, generální ředitel skupiny Cimex.
Lokalita pražského Anděla v posledních letech prochází výraznou proměnou a postupně se profiluje jako moderní městská čtvrť s rostoucím významem pro byznys, kulturu i cestovní ruch. Vznikají zde nové administrativní, rezidenční i komerční projekty a Anděl se stále více etabluje jako jedno z nových center metropole.
„Akvizicí hotelu OREA Hotel Andel’s Praha získává Cimex v této lokalitě mimořádně silnou pozici. Kromě hotelů Andel’s a Angelo se v širším okolí Anděla nachází také bývalý klášter Gabriel Loci, rovněž ve vlastnictví skupiny Cimex, který dnes funguje jako společenské a kulturní centrum s cílem jeho budoucí rekonstrukce v luxusní hotel. Skupina tak na Andělu a jeho okolí systematicky buduje ucelené zázemí propojující ubytování, kongresovou turistiku, kulturu i městský život,“ dodává Miroslav Kosnar.
Akvizice Orea Hotelu Andel’s Praha zapadá do dlouhodobé strategie rozvoje sítě OREA Hotels & Resorts, která se v posledních letech dynamicky rozšiřuje jak v hlavním městě, tak v atraktivních regionech České republiky. Cílem je nabídnout hostům jednotný vysoký standard napříč celou sítí a zároveň flexibilně reagovat na rostoucí poptávku po konferenčním a zážitkovém ubytování.
„V OREA vytváříme místa, kam se lidé rádi vracejí. Hotely OREA Andel’s a OREA Hotel Angelo nabídnou hostům na jednom místě téměř 450 pokojů a výrazně širší zázemí pro konference. Pro naše zákazníky to znamená více pohodlí, větší výběr a jistotu kvalitního servisu, na který jsou u OREA zvyklí, ať už přijíždějí pracovně, nebo za zážitky v Praze,“ doplňuje generální ředitel Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.
Hodnota transakce nebude na základě dohody smluvních stran zveřejněna.
O síti OREA Hotels & Resorts
OREA Hotels & Resorts je největší tuzemskou hotelovou skupinou. Provozuje hotely v Praze, Brně i v regionech, jako jsou Krkonoše, Šumava či Vysočina. Zaměřuje se na kongresovou klientelu, rodiny s dětmi i lázeňské hosty. V současnosti provozuje v České republice 19 hotelů.
O společnosti Cimex
Skupina CIMEX je privátní investiční skupina zaměřující se na kancelářské, hotelové a rezidenční projekty. Skupina vlastní a provozuje největší tuzemskou hotelovou síť OREA Hotels & Resorts. Do portfolia skupiny patří také 13 multifunkčních budov v Praze a Karlových Varech, včetně flexibilních kanceláří mo-cha, rezidenčních projektů (např. M-House), nebo eventový prostor bývalého kláštera Gabriel Loci. V USA se skupina zaměřuje na investice do hotelových projektů a luxusního rezidenčního bydlení. Spolupracuje zde s předními světovými odborníky v oblasti hospitality a s nejprestižnějšími hotelovými řetězci jako je Ritz Carlton nebo Four Seasons.
Zdroj: CIMEX