Skupina Cimex, vlastník hotelové sítě Orea Hotels & Resorts, koupila Hotel Andel’s Praha

Autor:
  15:18
Praha 9. ledna 2026 (PROTEXT) - Česká investiční skupina Cimex, vlastník největší české hotelové sítě OREA Hotels & Resorts, dokončila na začátku nového roku akvizici čtyřhvězdičkového Hotelu Andel’s Praha v Praze. Hotel koupila od rakouské skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

Transakce byla úspěšně dokončena k 7. 1. 2026. Hotel ponese nový název OREA Hotel Andel’s Praha. Nachází se v bezprostřední blízkosti dalšího hotelu sítě, OREA Hotel Angelo, což umožní vzájemnou synergii zejména v oblasti kongresové turistiky. Oba hotely budou fungovat samostatně, společně však pod hlavičkou značky OREA.

OREA Hotel Andel’s Praha nabízí 290 hotelových pokojů a disponuje 16 konferenčními sály s celkovou kapacitou až 645 osob. Hotel Orea Angelo Praha pak nabízí dalších 163 pokojů, 5 apartmánů a 4 konferenční sály, které pojmou až 288 osob.

Akvizice Orea Hotel Andel’s je pro nás strategickým investičním rozhodnutím, jak posílit naše hotelové portfolio v perspektivní a rozvíjející se lokalitě pražského Smíchova. Oba hotely Angelo i Andel’s budou, při zachování své samostatnosti, těžit z výhody vyšší hotelové a konferenční kapacity, kterou jsme tak schopni v dané lokalitě nabídnout,“ říká Miroslav Kosnar, generální ředitel skupiny Cimex.

Lokalita pražského Anděla v posledních letech prochází výraznou proměnou a postupně se profiluje jako moderní městská čtvrť s rostoucím významem pro byznys, kulturu i cestovní ruch. Vznikají zde nové administrativní, rezidenční i komerční projekty a Anděl se stále více etabluje jako jedno z nových center metropole.

Akvizicí hotelu OREA Hotel Andel’s Praha získává Cimex v této lokalitě mimořádně silnou pozici. Kromě hotelů Andel’s a Angelo se v širším okolí Anděla nachází také bývalý klášter Gabriel Loci, rovněž ve vlastnictví skupiny Cimex, který dnes funguje jako společenské a kulturní centrum s cílem jeho budoucí rekonstrukce v luxusní hotel. Skupina tak na Andělu a jeho okolí systematicky buduje ucelené zázemí propojující ubytování, kongresovou turistiku, kulturu i městský život,“ dodává Miroslav Kosnar.

Akvizice Orea Hotelu Andel’s Praha zapadá do dlouhodobé strategie rozvoje sítě OREA Hotels & Resorts, která se v posledních letech dynamicky rozšiřuje jak v hlavním městě, tak v atraktivních regionech České republiky. Cílem je nabídnout hostům jednotný vysoký standard napříč celou sítí a zároveň flexibilně reagovat na rostoucí poptávku po konferenčním a zážitkovém ubytování.

V OREA vytváříme místa, kam se lidé rádi vracejí. Hotely OREA Andel’s a OREA Hotel Angelo nabídnou hostům na jednom místě téměř 450 pokojů a výrazně širší zázemí pro konference. Pro naše zákazníky to znamená více pohodlí, větší výběr a jistotu kvalitního servisu, na který jsou u OREA zvyklí, ať už přijíždějí pracovně, nebo za zážitky v Praze,“ doplňuje generální ředitel Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov.

Hodnota transakce nebude na základě dohody smluvních stran zveřejněna.

O síti OREA Hotels & Resorts

OREA Hotels & Resorts je největší tuzemskou hotelovou skupinou. Provozuje hotely v Praze, Brně i v regionech, jako jsou Krkonoše, Šumava či Vysočina. Zaměřuje se na kongresovou klientelu, rodiny s dětmi i lázeňské hosty. V současnosti provozuje v České republice 19 hotelů.

O společnosti Cimex

Skupina CIMEX je privátní investiční skupina zaměřující se na kancelářské, hotelové a rezidenční projekty. Skupina vlastní a provozuje největší tuzemskou hotelovou síť OREA Hotels & Resorts. Do portfolia skupiny patří také 13 multifunkčních budov v Praze a Karlových Varech, včetně flexibilních kanceláří mo-cha, rezidenčních projektů (např. M-House), nebo eventový prostor bývalého kláštera Gabriel Loci. V USA se skupina zaměřuje na investice do hotelových projektů a luxusního rezidenčního bydlení. Spolupracuje zde s předními světovými odborníky v oblasti hospitality a s nejprestižnějšími hotelovými řetězci jako je Ritz Carlton nebo Four Seasons.

Zdroj: CIMEX

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

První městská dětská skupina v Turnově zahájí provoz ve druhé polovině ledna

ilustrační snímek

První městská dětská skupina v Turnově zahájí provoz ve druhé polovině ledna. Určená je pro děti mladší tří let, její kapacita je 24 míst ve dvou odděleních....

9. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Jihomoravští záchranáři se stále potýkají s nadprůměrným počtem výjezdů

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba na jižní Moravě se stále potýká se zvýšeným počtem výjezdů. Před loňskými Vánoci jich měla téměř 400 za den, v současnosti je to...

9. ledna 2026  13:35,  aktualizováno  13:35

Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo -...

Výskyt běžných druhů opeřenců, ale i skutečné rarity přináší Ptačí hodinka, tradiční lednové sčítání ptactva. Osmý ročník třídenní akce, za níž stojí Česká společnost ornitologická, začíná právě...

9. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Ledaři nemají čím upravit dráhu na Lipně, jejich rolba je po nehodě poškozená

Bruslení na Lipně. Pozor na tloušťku ledu, bezpečná je nejméně...

Naše technika je nepoužitelná, nemůžeme pracovat, pomozte nám. Správci ledové magistrály na Lipně shánějí peníze poté, co se v úterý pod jejich osmikolkou s radlicí probořil led a stroj skončil pod...

9. ledna 2026  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mrazy v Olomouckém kraji proměnily v kluziště tenisové kurty i nádrže hasičů

ilustrační snímek

Nejen rybníky, ale i hasičské nádrže, hřiště nebo tenisové kurty se na mnoha místech v Olomouckém kraji v těchto dnech proměnily v kluziště. Umožnily to...

9. ledna 2026  13:29

Při loňských nehodách na Vysočině zemřelo 24 lidí, míň než v roce 2024

ilustrační snímek

Při dopravních nehodách na Vysočině loni zemřelo 24 lidí, o dva méně než v roce 2024. Snížil se i počet těžce zraněných. Lidí, kteří se při nehodách zranili...

9. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  13:23

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Ostrava představí výstavu Nové Bazaly

9. ledna 2026  14:53

Rozhodnutí úřadu o centru pro závislé v Ústí je podle primářky diskriminující

ilustrační snímek

Lékařka a statutární zástupkyně spolku Drug-out klub Zdeňka Staňková považuje za diskriminační rozhodnutí ústeckého stavebního úřadu, který nepovolil umístit...

9. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Karlovarský kraj investuje 75 milionů do zasíťování Svatošského údolí řeky Ohře

KarlovarskĂ˝ kraj investuje 75 milionĹŻ do zasĂ­ĹĄovĂˇnĂ­ SvatoĹˇskĂ©ho ĂşdolĂ­ Ĺ™eky OhĹ™e

Karlovarský kraj chystá postupnou revitalizaci údolí řeky Ohře a volnočasového areálu u Svatošských skal, řekl ČTK krajský radní Erik Klimeš (ANO). Kraj v...

9. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Vědecká autorita z Japonska, profesor Shigeo Ohta, přicestoval do Česka: skupina H2 Global Group spouští v ČR klinickou studii s molekulárním vodíkem

9. ledna 2026  14:43

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Rozdělme autostrádu na Brno na víc úseků, navrhuje urychlit přípravu Netolický

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

S přibývajícími úseky dokončované dálnice D35, která by se do čtyř let měla stát alternativou k přetížené dálnici D1, poroste tlak na kapacitní spojení mezi touto dálnici a jihem Moravy. To má...

9. ledna 2026  14:42

Tendrem na metro D se opět zabývá ÚOHS i soud. Strabag napadl výběr vítěze

První kompletně vyražená stanice metra D je Olbrachtova. (30. října 2025)

Výběrem zhotovitele stavby druhé části pražského metra se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dopravní podnik (DPP) vybral vítěze znovu loni. Říjnový výběr sdružení Subterra,...

9. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.