Skupina CIMEX získává 3,5 miliardy na další rozvoj OREA Hotels & Resorts

Investice směřují do renovací hotelových interiérů, vybudování nových wellness center, rozšíření kapacit restaurací a pokojů a snížení energetické náročnosti hotelových budov. Hostům OREA Hotels & Resorts tento investiční program přinese moderní příjemné hotelové prostředí, nové zážitky, rozšíření nabídky služeb a další zlepšení zákaznické zkušenosti.

„Nové partnerství s významnými bankovními institucemi umožní další investice, které posilují pozici OREA Hotels & Resorts jako lídra na českém hotelovém trhu. Toto financování otevírá cestu k dalšímu rozvoji a expanzi celé skupiny CIMEX,“ uvedl Aleš Konrád, finanční ředitel skupiny CIMEX.

Hotely OREA Hotels & Resorts jsou oceňované díky důrazu na vysokou kvalitu služeb, moderní přístup k ubytování, širokou nabídku služeb, neustálé inovace a zlepšování zákaznické zkušenosti. Investice do modernizace, udržitelnosti a lidských zdrojů představují pilíře strategie OREA Hotels & Resorts, která reaguje na současné potřeby hotelových hostů a místních komunit.

„Plánované investice podpoří strategické směřování značky OREA a naši silnou prozákaznickou kulturu. Modernizace našeho portfolia nám umožní dále zvyšovat hodnotu služeb, které naši hosté oceňují a díky nimž se k nám rádi vracejí,“ dodal Gorjan Lazarov, generální ředitel OREA Hotels & Resorts.

Hlavní přínosy investice

Renovace vybraných hotelů

Investice se zaměří na renovaci vybraných městských a lázeňských hotelů a resortů napříč Českou republikou. Rozsáhlé úpravy zahrnují rekonstrukce pokojů, restaurací, barů, kongresových prostor, vybudování zcela nových wellness center a dětských heren a v neposlední řadě také rozšíření kapacit restaurací a hotelových pokojů.

Rozvoj zaměstnanců

OREA Hotels & Resorts patří mezi významné regionální zaměstnavatele a dlouhodobě investuje do rozvoje svých zaměstnanců. Školící programy zaměřené na digitální, odborné a komunikační dovednosti podporují kariérní růst, týmovou stabilitu a inkluzivitu, a vyjadřují závazek OREA k dlouhodobé motivaci a spokojenosti zaměstnanců.

Podpora regionálního rozvoje

OREA Hotels & Resorts, jako významný regionální odběratel služeb a produktů, podporuje rozvoj místních podniků a komunit. Rekonstrukce hotelů přinese nové pracovní příležitosti jak v průběhu realizace projektů, tak po jejich dokončení. Modernizované hotely přilákají více návštěvníků, což přispěje k rozvoji regionálního turismu a posílení ekonomiky v daných lokalitách.

Udržitelný cestovní ruch

OREA Hotels & Resorts podporuje ochranu životního prostředí a udržitelný cestovní ruch. Investice do úsporných technologií sníží energetickou náročnost provozu, zlepší energetickou certifikaci hotelových budov, sníží emisní stopu a podpoří tím odpovědný přístup k přírodním zdrojům.

Skupina CIMEX je privátní investiční skupina zaměřující se na hotelové, kancelářské, a rezidenční projekty v České republice a Severní Americe. Skupina vlastní a provozuje největší tuzemskou hotelovou síť OREA Hotels & Resorts. Do portfolia skupiny patří také 13 multifunkčních budov v Praze a Karlových Varech. Skupina pracuje na několika nových developerských hotelových a rezidenčních projektech, včetně redevelopmentu historického objektu kláštera sv. Gabriela v Praze, který nyní slouží jako netradiční eventový prostor. V Severní Americe se skupina zaměřuje na investice do luxusních nemovitostí a hotelů provozovaných renomovanými značkami, jako jsou Ritz-Carlton nebo Four Seasons.

OREA Hotels & Resorts je český významný hotelový řetězec, který dosahuje nadprůměrné zákaznické spokojenosti. Společnost se zaměřuje na spojení kvality služeb, moderních technologií a trvale udržitelného provozu. S důrazem na inovace, péči o zaměstnance i hosty a odpovědný přístup k životnímu prostředí OREA stále upevňuje svou pozici lídra na trhu a stanovuje nové standardy v českém hotelnictví. Ve více než 2 200 hotelových pokojích po celé České republice každoročně stráví hosté přes 1 milion nocí.