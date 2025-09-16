Skupina CSG a Tatra Trucks se představí na Dnech NATO 2025 jako speciální partneři

V loňském roce se Dny NATO neuskutečnily vzhledem k rozsáhlým záplavám na severní Moravě. Skupina CSG jako jejich dlouholetý partner vnímala, že zrušení Dnů NATO v Ostravě a Dnů Vzdušných sil AČR způsobilo značné ekonomické škody jak pro cestovní ruch v Moravskoslezském kraji, tak zejména pro organizátora, spolek Jagello 2000, se kterým spolupracuje CSG od roku 2011. Proto se rozhodla organizátora plně finančně podpořit a přispět k překlenutí těžkého období, aby do budoucna nebyla ohrožena organizace této celoevropsky významné a ojedinělé akce a rovněž realizace řady dalších projektů, na kterých spolek Jagello 2000 pracuje. I díky této podpoře se Dny NATO v tomto roce mohou opět konat.
Na letošních Dnech NATO společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek nové kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO, které bude bezesporu jedním z lákadel a zlatých hřebů programu letošních Dnů NATO. Pandur 8x8 EVO navazuje na osvědčenou platformu Pandur II 8x8, kterou používá například Armáda ČR, a byl navržen s ohledem na budoucí požadavky jak české armády, tak i zahraničních ozbrojených sil. Vývoj probíhal v kopřivnické společnosti Tatra Defence ve spolupráci s odborníky z General Dynamics European Land Systems. Výroba Panduru 8x8 EVO a instalace systémů se bude kompletně odehrávat v Česku v kopřivnické továrně Tatra Defence Vehicle, a to včetně zbraňové stanice a některých elektronických systémů.
Dalším exponátem bude zcela nové vozidlo české konstrukce opět z produkce Tatra Defence, a to vozidlo TADEAS 6x6 MEV. Toto nové speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra se na Dnech NATO představí českému publiku vůbec poprvé, světovou premiéru totiž mělo na začátku září na veletrhu MSPO 2025 v polských Kielcích. Vozidlo TADEAS je primárně určeno pro zástavby elektronických systémů a pro použití v rolích velitelských vozidel, ženijních prostředků, spojovacích a komunikačních vozidel, pancéřovaných sanitních automobilů, ale v neposlední řadě také jako speciální vozidla pro záchranáře, hasiče, policii atd.
Automobilka Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozidel. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force druhé i třetí generace, které se ve velké míře uplatňují ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě a ve světě. Automobily řady Force slouží jako logistická vozidla, ale i jako nosiče zbraňových systémů, různých nástaveb pro elektronické, velitelské či speciální aplikace, a mají nezastupitelnou roli rovněž u záchranářů a hasičů. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele. Pro fanoušky tatrovek budou přichystány i stánky se suvenýry a zájemci o práci v nejstarší české automobilce se mohou na vše potřebné poptat tatrováckých náborových specialistů, kteří budou také k dispozici.
Na podvozku Tatry je postaven také další exponát skupiny CSG, který bude na letišti v Mošnově k vidění, a to raketomet RM-70 Vampire z dílny šternberské společnosti Excalibur Army. Raketomet je určen pro palebnou podporu pozemních jednotek a disponuje moderním systémem ovládání a navedení zbraně i systémem řízení palby s balistickým počítačem. Osádka má dále k dispozici systémy inerciální navigace a GPS, systémy komunikace a datového spojení i možnost ovládání celého zbraňového systému přímo z kabiny vozidla nebo dokonce dálkově pomocí výnosné konzole. Raketomet využívá osvědčené rakety ráže 122 mm, které má řada armád ve výzbroji a které jsou k dispozici i v nových výkonnějších variantách s delším dostřelem, mají dosah až 40 kilometrů.
Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Společnost ZVS je tradičním slovenským podnikem, který se již desítky let specializuje na dělostřeleckou munici. Do Ostravy přiveze ukázku dělostřelecké munice ve standardní ráži 155 mm standardu NATO. Další slovenská společnost VOP Nováky ukáže cvičnou munici v ráži 155 mm a minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm. Do MSM Group spadá i španělská společnost Fábrica de Municiones Granada. Ta návštěvníkům Dnů NATO představí dělostřeleckou munici 105 mm a tankovou munici ráží 120 mm a 105 mm, které jsou standardní u moderních děl a bojových tanků NATO. Novinkou bude cvičná tanková munice ráže 120 mm vyvinutá ve spolupráci s VOP Nováky. Součástí MSM Group je nově také společnost ZVI Vsetín, která vystaví novou středorážovou munici 30x173 mm určenou například pro bojová vozidla pěchoty či dálkově řízené zbraňové stanice.
Společnost Retia bude vystavovat mobilní kontejnerovou platformu velení a řízení ReCUBE GBAD pro pozemní protivzdušnou obranu, která poskytuje plně integrované řízení všech senzorů a efektorů systému v reálném čase. Speciální kontejner bude umístěn na vozidle Tatra s hákovým nakladačem od partnerské firmy Karbox. Díky využití nejmodernějších výpočetních a komunikačních technologií umožňuje systém ReCUBE GBAD rychlé nasazení v terénu a udržuje si plnou operační kapacitu i v náročných podmínkách. Datové spojení je zajišťováno prostřednictvím vysokorychlostních optických vláken a zabezpečené rádiové komunikace, což zajišťuje nepřetržitou, bezpečnou a odolnou konektivitu v celé architektuře GBAD. Díky schopnosti automatické klasifikace hrozeb navíc dokáže doporučit použití nejúčinnějšího zbraňového systému pro jejich likvidaci.
Společnost Eldis Pardubice představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.