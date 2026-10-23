Skupina CSG má unikátní obojživelné vozidlo

Jmenuje se Meander, patří do kategorie pásových vozidel – a jakožto obojživelník se dobře cítí jak na pevné zemi, tak v močále nebo přímo v řece. Vznikl ve spolupráci společností Excalibur Army (součást skupiny CSG) a New Space Technologies (NST), která spadá pod koncern Krill Business Partners.
Veřejnosti a novinářům na výstavě Future Forces Forum 2026 v Praze předvedli oba partneři prototyp základní varianty pro přepravu materiálu, vozidel, pozemní techniky nebo osob. Konstrukce tohoto stroje umožňuje vytvořit další varianty a konfigurace, včetně bojových verzí nesoucích zbraňové systémy. V úhrnu jde o jedno z nejmodernějších a nejvýkonnějších vozidel ve své kategorii s velkým obchodním potenciálem, protože nabídka univerzálních obojživelných vozidel je velmi omezená.
„Armády potřebují v řadě případů techniku, která převeze vojáky i materiál nebo menší vozidla přes vodní toky nebo bažinatý terén bez nutnosti stavět pontonové nebo ženijní mosty. Meander jsme od začátku navrhovali podle skutečných požadavků vojenských uživatelů. Pro skupinu CSG znamená Meander významné rozšíření nabídky pozemní vojenské techniky v segmentu, kde je výběr velmi omezený a kde se například stále používá technika i desítky let stará. Meander je navíc konstrukčně řešen tak, abychom mohli nabízet i specializované verze nebo varianty schopné nosit zbraňové systémy,“ vysvětlil Adam Liška, generální ředitel společnosti Excalibur Army.
Reportáž z pražské premiéry prototypu Meandru si můžete pustit zde.
Nové vozidlo vychází z dříve uvedeného typu Kalan, který v současnosti testují čeští hasiči. Spolupráci na konstrukci Meanderu stvrdily společnosti Excalibur Army a NST memorandem na červnovém veletrhu Eurosatory 2026 v Paříži. Excalibur Army odpovídá za vojenské, operační a uživatelské požadavky, NST za technický, konstrukční a výrobní vývoj včetně prvního prototypu.
„Při navrhování podoby Meanderu jsme zúročili zkušenosti z vývoje vozidla Kalan, které nyní zkoušejí čeští hasiči. Meander dostal jiný systém pohonu pro pohyb na vodních plochách a další vylepšení vhodná pro vojenské účely. Spojení naší konstrukční kapacity se zkušenostmi Excalibur Army ukazuje, že český průmysl dokáže nabídnout stroj pro náročný vojenský provoz se světovými parametry, který navíc v podstatě nemá ve své kategorii konkurenci,“ připomíná Václav Zajíc, výkonný ředitel společnosti NST.
O skupině CSG
CSG N.V. (CSG) je nizozemská společnost a přední evropská obranná průmyslová skupina, jejíž nejvyšší vedení sídlí v Praze v České republice. CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie, které přispívají k bezpečnější a stabilnější budoucnosti. CSG se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky významných produktů, systémů a technologií v obraně a munici a v dalších souvisejících odvětvích, jako je letectví a kosmický průmysl. Skupina provozuje klíčové výrobní závody ve Spojených státech amerických, Spojeném království, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a své produkty vyváží do celého světa.
Zdroj: Igor Záruba s využitím podkladů CSG
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