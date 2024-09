Skupina E&Q oznamuje novou akvizici Retail parku Fulnek

Výstavba RP Fulnek začala v roce 2021 a dokončena byla v následujících dvou letech ve dvou etapách. Mezi jeho nájemce se řadí známé značky, jako BILLA, Teta Drogerie, PEPCO, prodejna chovatelských potřeb Zvěrokruh, tabákový obchod, květinářství a myčka aut. Retail park tak zajišťuje širokou škálu služeb pro místní obyvatele i firmy z okolí.

Tato akvizice je dalším významným milníkem v rámci rozšiřování portfolia skupiny E&Q v oblasti retailového sektoru a naplňuje tak svou dlouhodobou investiční strategii do komerčních nemovitostí. „Retail park Fulnek nám zapadá do dlouhodobého portfolia, jak svou velikostí, tak stabilním tenant mixem. Vážíme si práce menších lokálních developerů, kteří výstavbu realizují s respektem a znalostí dané lokality,“ komentuje akvizici Vít Kala, výkonný ředitel skupiny E&Q.

Klíčové jsou pro skupinu investice do perspektivních projektů, které přinášejí hodnotu široké veřejnosti a zároveň dokáží nabídnout svůj další potenciál pro rozvoj daného regionu. „Jsme připraveni kupovat podobné projekty a dále rozšiřovat naše portfolio,“ dodává Kala s výhledem do budoucna.

Klíčové parametry RP Fulnek:

Celková pronajímatelná plocha: 2 400 m2

Počet parkovacích míst: 65

O Skupině EQ

Skupina EQ, dceřiná společnost DT Holding a.s., je česká investiční skupina se zaměřením na investice do nemovitostí a jejich správu. Pro realizaci jednotlivých projektů využívá dlouholetých zkušeností na realitním a developerském trhu, a to ve všech hlavních segmentech – residenční, komerční i industriální.

Zdroj: DT Holding