Skupina EFG otvírá nový fond EFG Fund SICAV. V plánu jsou investice přes tři miliardy korun

Založením fondu skupina EFG navazuje na své dosavadní investiční aktivity ve výrobě biometanu a poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR), přičemž rolí nově vzniklého investičního fondu EFG Fund SICAV je posílit pozici společnosti a zajistit další efektivní financování jejích strategických projektů.

Nově založený fond je pod dohledem České národní banky, depozitářem je Komerční banka a obhospodařovatelem a administrátorem je NWD investiční společnost. “Společnost NWD jsme zvolili zejména z důvodu jejích více než dvacetiletých zkušeností v oblasti investičních fondů. Propojením těchto zkušeností na kapitálových trzích a více jak devítiletých zkušeností Energy financial group v oblasti moderní energetiky jsme docílili synergie, jejímž výsledkem je vznik kvalitního investičního fondu, který investorům nabízí zajímavé příležitosti ve strategicky významných sektorech,” sdělil výkonný ředitel skupiny EFG Tomáš Voltr.

Cílem Energy financial group je do roku 2030 vybudovat produkční kapacitu pro výrobu biometanu o celkovém výkonu 500 GWh ročně. Její další důležitou aktivitou je poskytování služeb výkonové rovnováhy, kde cílí do roku 2030 na celkovou flexibilní kapacitu na úrovni 70–75 MW. Již v roce 2025 má přitom svou roční kapacitu výroby biometanu navýšit z dosavadních 70 GWh na 100 GWh. Flexibilní kapacita pro SVR má být v tomto roce navýšena na úroveň 35–40 MW.

Fond bude prostřednictvím podfondu EFG Green gas & energy investovat do prověřených energetických projektů zejména v České republice, případně v dalších evropských zemích. Veškeré tyto prostředky budou soustředěny do oblasti výroby biometanu a poskytování služeb výkonové rovnováhy. Celková výše plánovaných investic do roku 2030 přesahuje 3 miliardy korun. Již v roce 2025 bude mít fond pod správou aktiva v hodnotě okolo 600 milionů korun, přičemž do roku 2030 by měla jejich hodnota přesahovat 6 miliard korun. Do fondu budou moci vstupovat kvalifikovaní investoři a cílit bude na výnos přesahující 8 –12 % p.a. Zhruba 80 % investic připadá na výrobu biometanu a 20 % investic na SVR.

„Jsem potěšen, že můžeme do rodiny našich fondů přivítat EFG a podílet se na její expanzi. Na fond pohlížíme nejen jako správce, ale také jako investoři. V tomto ohledu oceňujeme především unikátní byznys model firmy, která je jedničkou v oblasti tuzemské výroby biometanu, zejména pak zdroj jejích příjmů, který plyne jak ze samotného zpracování odpadu, tak z prodeje vyrobeného biometanu. Bonusem jsou příjmy za služby výkonové rovnováhy. Pozitivním faktorem je i to, že velmi slušná ziskovost není závislá na dotacích. Samotný fond má férovou poplatkovou strukturu s motivací managementu pro zvyšování hodnoty pro investory. Proto jsme přesvědčeni, že máme před sebou velmi perspektivní investiční příležitost,“ říká Štěpán Tvrdý, ředitel společnosti NWD, která je administrátorem nového fondu.

Fond bude doplňovat stávající dluhopisové financování, přičemž jednou z jeho úloh bude také zefektivňovat návratnost vloženého kapitálu zapojením vhodného bankovního financování do provozovaných projektů. „Všechny projekty, do kterých budeme investovat, procházejí důkladným výběrovým procesem a podléhají přísnému hodnocení rizik a návratnosti. Předpokládaný výnos 8 –12 % p.a. je založen na našich dosavadních zkušenostech a reálných výsledcích již fungujících zařízení v našem portfoliu. Investiční horizont pěti let reflektuje aktuální dynamiku energetického trhu a umožňuje optimalizovat návratnost vložených prostředků,“ říká výkonný ředitel skupiny.

Hlavní vizí a cílem Energy financial group je přispívat k podpoře udržitelného rozvoje a ke stabilizaci energetického sektoru, který momentálně prochází největší transformací od dob průmyslové revoluce. V tomto kontextu má biometan důležitou roli i ve strategických cílech EU, podle kterých má do roku 2030 nahradit až 20 % původního exportu zemního plynu z Ruska.

„Tlak na snižování emisí, decentralizaci a bezpečnost ve smyslu eliminace geopolitických rizik přináší v oblasti moderní energetiky řadu výzev a investičních příležitostí. Biometan je jakožto lokální zdroj důležitou součástí této transformace a má potenciál přispět ke snížení závislosti na dovozu zemního plynu ze zahraničí do EU. I proto jsme se rozhodli otevřít nový fond, který nepředstavuje změnu v dosavadní strategii skupiny EFG, ale naopak posiluje naši pozici lídra na trhu a umožní nám systematicky rozvíjet naše aktivity v oblasti udržitelné energetiky, “ uzavírá Voltr.

Více informací k fondu EFG Fund SICAV k dispozici na webových stránkách efg-fund.cz.

Energy financial group a.s.

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je českým lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan, který je využitelný v běžné plynárenské soustavě i jako pokročilé palivo BioCNG. Její odpadová biometanová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje biometanovou stanici EFG Vyškov BPS vybavenou nejmodernější technologií a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost v rámci vzdělávacího projektu EFG Educa pořádá pro školy interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. V roce 2025 chystá EFG spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě. Energy financial group a.s. tvoří společně s EFG Fund SICAV a.s. podnikatelské seskupení, jehož ovládající osobou je společnost EFG Group a.s.

Zdroj: Skupina EFG

