Skupina HSF System zahájila technicky náročnou výstavbu ve Slovinsku

GO ASSET Development je dynamicky rostoucí středoevropská developerská a investiční společnost zaměřená na průmyslové a logistické nemovitosti ve střední a jihovýchodní Evropě (CEE), s projekty a investičními příležitostmi ve Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku. BHM Parks se specializuje na průmyslové a logistické nemovitosti ve střední a východní Evropě. Portfolio společnosti zahrnuje projekty na Slovensku, v Srbsku, Slovinsku a Chorvatsku. BHM Parks je součástí BHM Group, dynamicky rostoucí středoevropské investiční skupiny, která řídí desítky společností napříč Evropou.
Nový projekt navazuje na předchozí úspěšné působení HSF System ve Slovinsku. Stavební skupina zde již jako generální dodavatel dokončila logistickou halu v Logistic Parku Logatec. V současné době vznikají v rámci stávajícího objektu na dvou podlažích kanceláře o celkové ploše přibližně 350 m2. "Pokračujúce aktivity v Slovinsku odrážajú dlhodobú dôveru investorov aj rastúce postavenie stavebnej skupiny HSF System na európskych trhoch. Nový projekt v Sežane zároveň potvrdzuje naše skúsenosti s realizáciou technicky náročných stavieb,“ uvádí Tomáš Kosa, CEO stavební skupiny HSF System.
Slovinské město Sežana se nachází v jihozápadním Slovinsku a přibližně 10 km severovýchodně od italského města Terst. Průmyslová zóna je situována těsně u hranice s Itálií. Logistická hala o rozměrech 338 × 145 metrů vzniká v mimořádně náročných geologických i klimatických podmínkách. Staveniště je v krasové oblasti, pod níž byly zdokumentovány jeskynní prostory.
Před zahájením zakládání využijí odborníci ze skupiny HSF System georadarové průzkumy, které ověří podloží a navážou na již provedené zabezpečení krasových prostor. "Projekt zároveň zohľadňuje zvýšenú seizmickú aktivitu oblasti aj prímorské prostredie s vyššou koróznou agresivitou. Tomu zodpovedá návrh nosných konštrukcií aj výber materiálov, ktoré musia dlhodobo odolávať špecifickým podmienkam lokality,“ doplňuje Tomáš Mydlo, výrobní ředitel stavební skupiny HSF System.
Do poloviny listopadu letošního roku budou hotové základy, na začátku roku 2027 pak vyroste kompletní skelet haly. Následovat bude realizace střešní konstrukce, fasády, betonových podlah, venkovních zpevněných ploch i technické infrastruktury. Předání celé stavby investorovi je plánováno na červen 2027.
Zdroj: HSF System