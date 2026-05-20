Skupina innogy dodala dvě kogenerační jednotky pro modernizaci teplárny v Žilině

- Žilinská teplárna spustila dvě nové kogenerační jednotky o výkonu 18 MW, které dodalo konsorcium PPA Controll a innogy Energo/TTS Martin
- Technologie umožní snížit spotřebu hnědého uhlí až o 26.000 tun ročně a emise CO2 o 12.000 tun
- Zakázku realizovala společnost TTS Martin, součást skupiny innogy, která dodala obě kogenerační jednotky včetně servisu
Žilinská teplárna ve vlastnictví státní společnosti MH Teplárenský holding (MHTH) slavnostně uvedla do provozu dvě nové vysoce účinné kogenerační jednotky o výkonu 18 MW. Projekt v hodnotě přibližně 30 milionů eur, financovaný z Modernizačního fondu, představuje zásadní krok v první fázi dekarbonizace teplárenského provozu a postupného útlumu výroby tepla z hnědého uhlí.
"Těší nás, že můžeme být součástí modernizačních a dekarbonizačních projektů, které zásadně mění teplárenství na Slovensku i v Česku. Přechod z uhlí na zemní plyn je při současných cenách povolenek ekonomicky racionální krok, který zároveň zajišťuje spolehlivé a cenově dostupné dodávky tepla a elektřiny pro zákazníky. Realizace dvou kogeneračních jednotek v Žilině je pro nás důležitým milníkem a potvrzením našeho know-how," uvedl Jiří Šimek, jednatel innogy Energo.
"Spuštění nových kogeneračních jednotek v Žilině je důležitým milníkem v transformaci slovenského teplárenství. Naší dlouhodobou prioritou je zajistit bezpečné, spolehlivé a cenově dostupné dodávky tepla a zároveň snížit zátěž pro životní prostředí. Tento projekt je důkazem toho, že modernizace energetiky může přinést konkrétní výhody pro města, průmysl i samotné obyvatele," uvedl Adrián Jenčo, generální ředitel společnosti MH Teplárenský holding.
Dodavatelem technologie je česko-slovenské konsorcium PPA Controll a innogy Energo s výrobním závodem TTS Martin, jenž je součástí energetické skupiny innogy. TTS Martin realizoval 40 % zakázky a dodal obě kogenerační jednotky včetně jejich kompletního servisu na dobu tří let.
Nové kogenerační zdroje umožní teplárně každoročně snížit spotřebu hnědého uhlí až o 26.000 tun. Díky spalování zemního plynu a kombinované výrobě elektřiny a tepla klesnou také emise CO2 přibližně o 12.000 tun ročně. Technologii tvoří plynové motory Bergen Engines, které dohromady disponují tepelným výkonem přibližně 18 MW a elektrickým výkonem 19 MW. Instalace zahrnovala také generátory, rozváděče, transformátory a nadřazený řídicí systém.
Po dokončení stavební části a montáže hlavních komponent se v uplynulých měsících uskutečnily individuální zkoušky zařízení, testování řídicích systémů a zátěžové testy obou plynových motorů. V druhé polovině letošního ledna byly zahájeny komplexní garanční zkoušky, které umožnily uvedení technologie do provozu. MHTH bude technologii provozovat a v průběhu zkušebního provozu ji podle potřeby optimalizovat.
MH Teplárenský holding zastřešuje teplárny v Bratislavě, Trnavě, ve Zvolenu, v Martině, Žilině a Košicích, jež zajišťují dodávky tepla pro více než 320.000 domácností. Ročně vyrobí 2600 GWh tepla a 650 GWh elektřiny. TTS Martin se specializuje na výrobu, prodej a servis nezávislých zdrojů elektrické energie na bázi spalovacích motorů - kogeneračních jednotek a záložních agregátů - a od roku 2022 je součástí energetické skupiny innogy.
