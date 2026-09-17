Skupina KB se zapojí do poskytování bezúročných úvěrů v programu NZÚ

„Skupina KB má s financováním energeticky úsporných renovací dlouhodobé zkušenosti. V roce 2025 jsme v návaznosti na programy Oprav dům po babičce a NZÚ Light poskytli přes 700 úvěrů v objemu téměř 900 milionů korun. Na tuto zkušenost chceme navázat také v nové podobě programu Nová zelená úsporám,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy.
Podmínky financování
V rámci programu bude možné získat bezúročný úvěr na energeticky úspornou renovaci domu. U rodinných domů bude možné získat až 750.000 korun na dílčí úpravy a až 2 miliony korun na celkovou renovaci.
U bytových domů se částka vypočítá podle počtu bytů a může být až 750.000 korun na jeden byt. Úvěr bude mít nulovou úrokovou sazbu a bude bez poplatků, takže lidé vrátí jen vypůjčenou částku. Splácení bude obvykle rozloženo na 10 až 15 let. Peníze bude možné využít například na zateplení, nová okna, úspornější vytápění, fotovoltaiku, ohřev vody nebo rekuperaci.
Jak bude žádost probíhat
Zájemce nejprve podá žádost Státnímu fondu životního prostředí ČR. Fond posoudí, zda plánované úpravy splňují pravidla programu a jakou částkou je lze podpořit. S kladným rozhodnutím se pak zájemce obrátí na zapojenou banku nebo stavební spořitelnu, která s ním projde možnosti financování a standardně posoudí žádost o úvěr.
Bezúročné úvěry se otevřou také bytovým domům
„Oceňujeme, že nový program Nová zelená úsporám počítá také s bytovými domy a družstvy. Potřeba zateplení, úspornějšího vytápění nebo dalších renovací se s přibývajícím stářím budov zvyšuje. U SVJ se navíc na větší investici musí shodnout většina vlastníků. Možnost financovat práce zvýhodněným úvěrem a rozložit splácení do delšího období tak může jejich rozhodování usnadnit,“ doplňuje Monika Truchliková.
Zájemcům o rekonstrukce nabízí Modrá pyramida již nyní Půjčku na udržitelné bydlení. Umožňuje získat až 3,5 milionu korun bez zajištění nemovitostí a splácení rozložit až na 25 let. Delší doba splatnosti pomáhá snížit měsíční splátku. Nejméně polovina půjčených peněz musí být využita na udržitelné bydlení.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59217.