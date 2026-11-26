Skupina KB získala v letošním ročníku soutěže Visa Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2026 následující ocenění:
- Nejlepší banka: 3. místo – Komerční banka
- Financování bydlení: 1. místo – Komerční banka
- Inovace a kyberbezpečnost: 1. místo – Komerční banka
- Bankovní investiční aplikace: 3. místo – Komerční banka
- Nejlepší životní pojišťovna: 2. místo – KB Pojišťovna
O pořadí v soutěži rozhoduje analýza stovek objektivních dat a ukazatelů, nikoli hlasování odborné poroty.
Po dokončení zásadní technologické transformace Komerční banka pokračuje v obchodním růstu a rozšiřování digitálních služeb. Modernizovala bankovní infrastrukturu, zavedla digitální bankovnictví KB+ a změnila způsob poskytování služeb. Hypotéky nyní vyřizuje rychleji, klientům nabízí více možností správy financí a nové nástroje, které jim pomáhají chránit se před podvody. V hlavní kategorii Nejlepší banka se přitom hodnotí ekonomické výsledky bank i parametry jejich služeb pro klienty.
Za prvních devět měsíců letošního roku se celkový objem úvěrů Skupiny KB meziročně zvýšil o 11,1 % na 964,6 miliardy korun, klientské vklady vzrostly o 6,7 % na 1 129,7 miliardy korun. Skupina obsluhovala 2,331 milionu zákazníků, meziročně o 81 tisíc více. Provozní náklady přitom klesly o 2,1 %.
Polovinu hypoték KB schválí do 48 hodin
První místo v kategorii Financování bydlení získala KB v období výrazného růstu hypotečního financování. Podle organizátora zvítězila díky komplexní nabídce financování bydlení, výraznému meziročnímu růstu počtu i objemu poskytnutých hypoték a inovacím při jejich sjednávání. Skupina Komerční banky poskytla za prvních devět měsíců letošního roku nové úvěry na bydlení v celkovém objemu 82,9 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 54,4 %.
Banka současně zrychlila vyřizování žádostí a zjednodušila celý proces získání hypotéky. Polovinu hypotečních úvěrů dnes zpracuje a schválí do 48 hodin od dodání požadovaných podkladů.
Řadu kroků navíc mohou klienti absolvovat bez návštěvy pobočky. V digitálním bankovnictví KB+ mají k dispozici průvodce hypotékou, který je provází od podání žádosti přes čerpání až po splácení úvěru. V aplikaci mohou sledovat aktuální stav vyřizování, zjistit, jaké dokumenty ještě potřebují dodat, nebo si ověřit podmínky nezbytné pro čerpání hypotéky. Ty se zobrazují jak ve zjednodušené podobě, tak v podrobném přehledu.
„První místo ve financování bydlení pro nás znamená hodně. V posledních letech jsme v celé Skupině KB zásadně změnili způsob, jakým hypotéky vyřizujeme. Propojili jsme zkušenosti Komerční banky a Modré pyramidy a soustředili jejich zpracování a správu na jedno místo. Výsledkem je rychlejší a jednodušší proces pro klienty, kteří přitom mají dál k dispozici osobní poradenství. Mám radost, že se tyto změny promítají také do našich obchodních výsledků. A především si vážím práce kolegů z obou společností, bez nichž bychom takovou proměnu nezvládli,“ uvedla Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny.
Inovace usnadňují bankování a pomáhají chránit peníze klientů
První místo v kategorii Inovace a kyberbezpečnost získala Komerční banka v roce, kdy dále rozšiřovala možnosti digitálního bankovnictví KB+. Podle organizátora získala nejvyšší počet bodů za inovace v bankovních produktech a procesech i za opatření v oblasti kyberbezpečnosti. Hodnocení zohledňovalo jejich konkrétní přínos pro klienty a také komunikaci kyberbezpečnostních hrozeb.
Ke konci září 2026 využívalo KB+ již 1,789 milionu klientů. Význam digitálních služeb dokládá také rostoucí podíl produktů sjednávaných online. Zatímco v roce 2020 představovaly digitální prodeje přibližně 17 % nové produkce v retailovém bankovnictví KB, v roce 2025 jejich podíl dosáhl 55 %.
KB+ propojuje běžné bankovní služby s dalšími možnostmi správy osobních financí. Klienti mohou na jednom místě spravovat účty v různých měnách, sledovat příjmy a výdaje, vytvářet spořicí obálky pro konkrétní finanční cíle nebo spravovat úvěry a investice.
Banka své služby průběžně vylepšuje také na základě podnětů uživatelů, které se již promítly do stovek úprav KB+. K letošním novinkám patří například virtuální platební karta Visa, kterou lze sjednat a aktivovat přímo v aplikaci bez čekání na doručení plastové karty. Rozšířily se také možnosti jejího nastavení a správy dalších platebních karet. Klienti mohou omezovat jejich používání podle země, typu transakce či obchodníka, zakázat nevýhodný měnový převod DCC nebo nastavovat pravidla pro karty svých dětí.
Za rozvojem digitálního bankovnictví stojí rozsáhlá technologická modernizace, která zahrnovala také nahrazení původního hlavního bankovního systému. Projekt nové bankovní infrastruktury získal v červnu 2026 mezinárodní ocenění Celent Model Bank Award v kategorii Core Banking Innovation.
Vedle inovací věnuje Komerční banka značnou pozornost kyberbezpečnosti. Průběžně zdokonaluje systémy pro odhalování podezřelých transakcí i nástroje, které klientům pomáhají rozpoznat podvodné jednání. Jedním z nich je ověření volajícího bankéře. Pokud klientovi někdo telefonuje jménem KB, může požádat o potvrzení totožnosti v aplikaci KB+ nebo KB Klíči. Zobrazí se mu jméno pracovníka a komunikační kód, který si oba účastníci hovoru porovnají. Klient tak může odhalit podvodníka vydávajícího se za zaměstnance banky.
Technologickou ochranu doplňuje prevence a vzdělávání veřejnosti. KB pravidelně upozorňuje na praktiky kyberpodvodníků, od falešných bankéřů a policistů přes investiční podvody až po phishing a podvodné e-shopy. Těmto hrozbám se věnuje také osvětová kampaň Kyberpříšery, která prostřednictvím příběhů a situací z každodenního života pomáhá lidem rozpoznat rizikové jednání dříve, než přijdou o peníze.
„Skutečnou hodnotu technologických inovací podle mě neurčuje jejich vyspělost, ale to, co přinášejí lidem. Chceme, aby naši klienti mohli jednodušeji spravovat své finance, měli nad nimi větší kontrolu a dokázali se účinněji bránit podvodům. Umělá inteligence nám nabízí nové možnosti, jak zlepšovat bankovní služby a chránit klienty, zároveň se však stává stále mocnějším nástrojem v rukou kyberzločinců. Schopnost využívat technologický pokrok ve prospěch klientů a současně chránit jejich peníze považuji za jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěchu bank v příštích letech. I proto si prvenství v této kategorii mimořádně vážím,“ uvedla Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky.
KB Broker zpřístupňuje investování na světových burzách
Komerční banka obsadila třetí místo v kategorii Bankovní investiční aplikace se službou KB Broker, kterou představila v říjnu letošního roku. Podle organizátora bodovala především širokou nabídkou pro jednorázové investování, nákladovostí a jednoduchostí využívání. KB Broker umožňuje klientům samostatně nakupovat a prodávat akcie a burzovně obchodované fondy ETF na pražské burze i na vybraných evropských a amerických trzích. Služba je určena fyzickým osobám, které si chtějí investice vybírat a spravovat samy.
KB Broker je dostupný v mobilní aplikaci KB+ pro Android a iOS a lze jej sjednat online, bez návštěvy pobočky nebo instalace další aplikace. Klienti mohou vyhledávat konkrétní akcie a ETF, zadávat tržní i limitní pokyny a průběžně sledovat složení a výkonnost svého portfolia.
Zatímco při nákupu jednotlivých akcií si investor vybírá konkrétní společnosti, prostřednictvím ETF může rozložit investované prostředky mezi více titulů, odvětví či geografických regionů. KB Broker tak přináší možnost spravovat tyto investice ve stejném digitálním prostředí jako běžné finance. Investování do cenných papírů je spojeno s rizikem kolísání jejich hodnoty a možné ztráty investovaných prostředků.
KB Pojišťovna patří mezi nejlepší životní pojišťovny
Druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna navazuje na předchozí úspěchy KB Pojišťovny v této soutěži. Soutěž je na českém trhu výjimečná svým konceptem hodnocení – o výsledku nerozhoduje hlasování veřejnosti ani porota, ale několik desítek ukazatelů, které zohledňují nabídku a úroveň služeb i ekonomické výsledky a stabilitu jednotlivých pojišťoven. Ocenění tak reflektuje nejen kvalitu nabídky pro klienty, ale také schopnost pojišťovny být dlouhodobě stabilním a spolehlivým partnerem.
KB Pojišťovna má téměř milion klientů a roste ve všech hlavních segmentech svého podnikání – v investičním a rizikovém životním pojištění, pojištění majetku i cestovním pojištění.
„Ocenění nás těší především jako potvrzení, že se nám daří nabízet klientům řešení, která reagují na jejich skutečné potřeby v různých životních situacích. Vedle rizikového životního pojištění jim nabízíme také možnost se pojistit a investovat v rámci investičního životního pojištění. Klienti mohou své prostředky zhodnotit např. ve Fondu s garantovaným zhodnocením, v otevřených podílových fondech a oblíbených zajištěných a bariérových fondech. U nemovitostí nabízíme pojištění bez limitu a bez rizika podpojištění a letos jsme dále vylepšili také cestovní pojištění. Chceme klientům nabízet kvalitní a srozumitelné pojištění, na které se mohou spolehnout, když ho potřebují. Ocenění proto vnímám také jako uznání každodenní práce našich zaměstnanců. Díky jejich péči o klienty a snaze naše pojištění i služby neustále zlepšovat můžeme tento závazek naplňovat. Za to jim patří mé upřímné poděkování,“ říká Thierry Thibault, předseda představenstva.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60267.