Skupina KidPro spustila novou divizi – OČNÍ OPTIKA

Praha 12. prosince 2025 (PROTEXT) - Skupina KidPro, která dlouhodobě poskytuje široké spektrum služeb zaměřených především pro rodiny s dětmi a v rámci distribuce v oblasti zdravotnictví, oznámila významné rozšíření své nové divize v podobě OČNÍ OPTIKY a služeb v oblasti problematiky zraku. KidPro oznamuje nové otevírání prodejen očních optik, očních klinik, výrobu vlastních obrub i zhotovování brýlí online a nejmodernější technologie pro screening zraku i servis zákazníkům v bezkonkurenčních cenách. Ačkoliv se jedná o novou divizi, tak KidPro staví na hlubokých zkušenostech, odbornosti a poctivé optické práci, kterou si předává již několik generací. Spoléhá také na úzkou spolupráci s Unimed Pharmou a oftalmology po celé České republice.

Nový druh prodejen odstartoval na Vyškovsku

Ve Vyškově KidPro spojilo více oborů do jedné prodejny a na trh tak v srpnu vstoupil úplně nový koncept prodejny, kde se snoubí hned několik oborů najednou. Pro vysoký úspěch a zájem ze strany zákazníků, plánuje KidPro otevírat další pobočky napříč Českou republikou.

Ačkoliv jde o multifunkční obchod s širokým spektrem služeb a zboží, tak na všech našich prodejnách působí zkušení optici s mnohaletou praxí, profesionálním přístupem a skutečným zájmem o potřeby každého zákazníka. Na prvním místě pro nás vždy byla a je poctivost, odbornost a transparentnost. To nás odlišuje od velké části trhu", říká Eva Domorádová starší, odborník s padesáti letou zkušeností v oboru oční optiky, oftalmolog a odborný dohled nové sítě očních optik KidPro.

Svého času jsme zhotovovali i 200 brýlí každý den, a to nebylo z čeho vybírat. Dnešní doba umožňuje úplně jinou kvalitu i výběr, ale také je doba uspěchaná a lidé chtějí všechno hned někdy i na úkor přesného měření zraku. Dříve neexistovalo, že by se měřilo v očních optikách, a přestože mám sama optometristické vzdělání, neměřím a nechávali jsme tuto činnost vždy výhradně lékařům. KidPro už jako většina optik posílá obruby na zhotovení k výrobcům čoček, a to například do společnosti ZEISS, což je světová extra třída v oblasti optometrie a čoček.“

Služby oční optiky

Oční optika KidPro pracuje s brýlovými čočkami od renomovaných výrobců ZEISS a HOYA a na svých pobočkách nabízí široký sortiment značkových obrub, včetně Ray-Ban, Prada, Dior, Armani, Karl Lagerfeld, Woddys, Guess a další. Současně však klade důraz také na kvalitní nebrandové obruby, které svou pevností a zpracováním často předčí mnohé dražší značkové modely. Na každé pobočce je zákazníkům k dispozici až 2.500 různých obrub, což představuje jeden z největších výběrů.

Firma dlouhodobě staví na individuálním přístupu ke klientům a na férovém doporučení brýlí podle jejich pracovních potřeb, životního stylu a účelu nošení. Díky tomu dokáže nabídnout kvalitní brýle v cenách, které jsou obvykle poloviční než u konkurenčních optik. V mnoha případech poskytuje KidPro stejné nebo srovnatelné multifokální sestavy, které u jiných optik stojí 40–50 tisíc korun, za částky kolem 8–10 tisíc korun včetně nejlepších povrchových úprav.

Novinky pro rok 2026

Společnost také představila plány na rozšíření služeb, které začne realizovat už na začátku roku 2026. Optická divize KitPro zavede screening zraku pomocí moderních autorefraktorů a technologií využívajících prvky umělé inteligence. Zákazníci si budou moci nechat rychle a přesně přeměřit zrak, ověřit případné změny a získat doporučení ohledně vhodné korekce. V druhé polovině roku firma plánuje otevření vlastní oční ambulance s moderním vybavením pro kompletní vyšetření zraku, refrakci, diagnostiku a vyšetření očního pozadí. Součástí týmu budou oční lékaři, který zajistí plnohodnotnou odbornou péči.

O společnosti

KidPro je česká společnost působící na mezinárodním trhu již řadu let a se širokým portfoliem divizí, včetně optiky, výrobou zdravotnického sortimentu, dovozu potravin a také distributorem balíčků pro rodiny a lékaře po celé České republice. Společnost má také vlastní e-commerce na adrese www.kidpro.cz. Podrobnější informace: www.kidpro.cz

https://www.youtube.com/watch?v=5HTXpTW2aeQ

https://www.youtube.com/shorts/dpuXwoyubzg

