Skupina KKCG jmenovala Naidu Buljugic na pozici Group Chief People and Culture Officer

Karel Komárek, zakladatel a předseda představenstva KKCG, k tomu uvádí: „Abychom mohli dále růst na mezinárodní úrovni, chceme do skupiny přivádět ty nejlepší talenty. Naida již dokázala, že umí být oporou pro společnosti, které napříč trhy zaznamenávají velký růst. Jsem proto rád, že se připojuje k vrcholovému týmu KKCG.“

Naida Buljugic s sebou přináší bohaté zkušenosti z oblasti lidských zdrojů (HR) na nejvyšší úrovni. Než v roce 2023 nastoupila do své současné pozice v Allwynu, působila pět let jako vedoucí HR ve společnosti Casinos Austria spadající pod Allwyn. Předtím strávila devět let v UniCredit Group, kde poté, co nastoupila jako vedoucí HR pro divizi investičního bankovnictví v Rakousku a zemích střední a východní Evropy, zastávala řadu seniorních pozic s mezinárodní působností, mimo jiné v oblasti rozvoje vedení a talentů, řízení rizik a korporátní oblasti. Svou profesionální HR kariéru zahájila v OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě).

S ohledem na význam, jaký má úspěšné řízení HR agendy ve společnosti Allwyn pro celé podnikání skupiny KKCG, bude Naida Buljugic i nadále vést v Allwynu tým People and Culture.

Naida Buljugic ke své nové roli dodává: „Je to skvělá příležitost přispět k růstu KKCG a k pokračujícímu rozvoji technologických, energetických a realitních aktivit skupiny v Evropě a v USA. A to vše samozřejmě doplněné o skvělý příběh Allwynu. Věřím, že ve spolupráci s Karlem Komárkem a dalšími kolegy ve vedení KKCG dosáhneme ambiciózních cílů, které si vytyčíme pro naše podnikání i pro naše lidi.“

O KKCG

KKCG je investiční a inovační skupina, která působí v oblasti loterií a her, energetiky, technologií a nemovitostí. Skupina KKCG, kterou založil podnikatel, investor a filantrop Karel Komárek, zaměstnává ve svých portfoliových společnostech více než 16 000 lidí ve 37 zemích a spravuje aktiva v hodnotě více než 10 miliard eur. Mezi její společnosti patří mimo jiné Allwyn, mezinárodní provozovatel loterií, MND Group, mezinárodní výrobce a dodavatel tradiční a obnovitelné energie, ARICOMA, Avenga a Qinshift, poskytovatelé komplexních IT služeb a vývojáři softwaru po celém světě, a KKCG Real Estate Group. Společnosti skupiny KKCG působí na několika kontinentech, díky čemuž mohou využívat kapitál, sítě a poznatky z celé skupiny, aby umožnily dlouhodobě udržitelný růst. Skupina KKCG se zavazuje podporovat komunity, v nichž podniká, a přispívat tak k rozvoji společnosti, v níž působí.

www.kkcg.com