Skupina M2C spustila M2C Next. Platforma ukáže budoucnost facility managementu

Skupina M2C představuje M2C Next, novou komunikační platformu zaměřenou na inovace, technologie a budoucnost facility managementu. Jejím cílem je propojit odborné know-how, které M2C buduje více než dvě desetiletí, s technologickými řešeními, výzkumem a vývojem, které dnes stále výrazněji formují podobu moderní správy budov.
Vznik M2C Next je součástí dlouhodobé transformace společnosti. M2C se postupně posouvá od tradičního poskytovatele facility managementu k technologicky řízenému partnerovi, který pomáhá klientům zvyšovat efektivitu provozu, bezpečnost, udržitelnost a kvalitu rozhodování prostřednictvím dat, automatizace a umělé inteligence.
M2C Next není samostatným produktem ani vývojovým centrem. Představuje platformu, která propojuje, zastřešuje a komunikuje inovační aktivity napříč celou skupinou M2C. Vytváří jednotný prostor pro sdílení nových technologií, odborných poznatků, případových studií a projektů směrem ke klientům, partnerům, médiím, investorům, odborné veřejnosti i zaměstnancům.
Platforma bude pravidelně přinášet obsah zaměřený na oblasti, které zásadně ovlivňují budoucnost facility managementu, jako jsou digitalizace, automatizace, umělá inteligence, videoanalytika, vzdálený dohled, energetický management, robotizace nebo chytré budovy. Součástí budou také odborné články, výstupy z výzkumu a vývoje, případové studie, workshopy, eventy a komentáře k trendům, které mění fungování moderních budov a areálů.
„M2C dlouhodobě investuje do vlastních technologií, vývoje a inovací. Dnes už nejsme pouze poskytovatelem služeb, ale partnerem, který propojuje provozní know-how s technologiemi a daty. M2C Next nám umožňuje dát těmto aktivitám společný rámec a především je srozumitelně komunikovat směrem k trhu. Chceme ukazovat, jak technologie mění facility management a jaký konkrétní přínos přinášejí našim klientům,“ říká Kateřina Sochorová, Chief Sales Officer skupiny M2C.
M2C Next bude zároveň platformou pro sdílení zkušeností a inspirace napříč celým oborem. Jejím cílem není pouze představovat nové technologie, ale také otevírat odbornou diskusi o tom, jak bude vypadat správa budov, bezpečnost a provoz infrastruktury v následujících letech.
M2C tak otevírá další kapitolu svého rozvoje. Kapitolu, ve které budou budoucnost facility managementu stále více definovat technologie, data a inovace. A právě M2C Next bude místem, kde se tyto změny budou potkávat s praxí.
Více na webu m2cnext.eu, kde se můžete přihlásit k odběru novinek.
Video s manifestem najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=TrVquwS_KRk
O skupině M2C
Působí v oblasti péče o nemovitosti, integrovaného facility managementu, bezpečnostních služeb a technologických řešení pro správu budov a vývoje software. Skupina je aktivní ve 13 zemích Evropy, kde poskytuje komplexní služby pro průmyslové areály, retail, obchodní centra, logistiku a komerční nemovitosti. Důraz klade na inovace, digitalizaci procesů a ESG odpovědnost. Akcie společnosti M2C (Mark2 Corporation Investment SE) jsou kótovány na pražské burze, konkrétně na trhu START Market. Více na www.M2C.eu.
Zdroj: M2C
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59267.