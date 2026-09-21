Skupina M2C spustila M2C Next. Platforma ukáže budoucnost facility managementu

Autor:
  14:36
Sledovat Metro na Googlu

Praha 21. září 2026 (PROTEXT) - Spojení více než 20 let zkušeností v oblasti facility managementu s technologiemi, daty a inovacemi posouvá M2C do pozice technologicky orientovaného lídra nové generace správy budov. M2C zároveň přebírá odpovědnost za rozvoj odborné diskuse o budoucnosti celého odvětví a chce aktivně vzdělávat klienty, partnery i veřejnost v oblasti digitalizace, automatizace, umělé inteligence a smart facility managementu.

Skupina M2C představuje M2C Next, novou komunikační platformu zaměřenou na inovace, technologie a budoucnost facility managementu. Jejím cílem je propojit odborné know-how, které M2C buduje více než dvě desetiletí, s technologickými řešeními, výzkumem a vývojem, které dnes stále výrazněji formují podobu moderní správy budov.

Vznik M2C Next je součástí dlouhodobé transformace společnosti. M2C se postupně posouvá od tradičního poskytovatele facility managementu k technologicky řízenému partnerovi, který pomáhá klientům zvyšovat efektivitu provozu, bezpečnost, udržitelnost a kvalitu rozhodování prostřednictvím dat, automatizace a umělé inteligence.

M2C Next není samostatným produktem ani vývojovým centrem. Představuje platformu, která propojuje, zastřešuje a komunikuje inovační aktivity napříč celou skupinou M2C. Vytváří jednotný prostor pro sdílení nových technologií, odborných poznatků, případových studií a projektů směrem ke klientům, partnerům, médiím, investorům, odborné veřejnosti i zaměstnancům.

Platforma bude pravidelně přinášet obsah zaměřený na oblasti, které zásadně ovlivňují budoucnost facility managementu, jako jsou digitalizace, automatizace, umělá inteligence, videoanalytika, vzdálený dohled, energetický management, robotizace nebo chytré budovy. Součástí budou také odborné články, výstupy z výzkumu a vývoje, případové studie, workshopy, eventy a komentáře k trendům, které mění fungování moderních budov a areálů.

„M2C dlouhodobě investuje do vlastních technologií, vývoje a inovací. Dnes už nejsme pouze poskytovatelem služeb, ale partnerem, který propojuje provozní know-how s technologiemi a daty. M2C Next nám umožňuje dát těmto aktivitám společný rámec a především je srozumitelně komunikovat směrem k trhu. Chceme ukazovat, jak technologie mění facility management a jaký konkrétní přínos přinášejí našim klientům,“ říká Kateřina Sochorová, Chief Sales Officer skupiny M2C.

M2C Next bude zároveň platformou pro sdílení zkušeností a inspirace napříč celým oborem. Jejím cílem není pouze představovat nové technologie, ale také otevírat odbornou diskusi o tom, jak bude vypadat správa budov, bezpečnost a provoz infrastruktury v následujících letech.

M2C tak otevírá další kapitolu svého rozvoje. Kapitolu, ve které budou budoucnost facility managementu stále více definovat technologie, data a inovace. A právě M2C Next bude místem, kde se tyto změny budou potkávat s praxí.

Více na webu m2cnext.eu, kde se můžete přihlásit k odběru novinek.

Video s manifestem najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=TrVquwS_KRk

 

O skupině M2C

Působí v oblasti péče o nemovitosti, integrovaného facility managementu, bezpečnostních služeb a technologických řešení pro správu budov a vývoje software. Skupina je aktivní ve 13 zemích Evropy, kde poskytuje komplexní služby pro průmyslové areály, retail, obchodní centra, logistiku a komerční nemovitosti. Důraz klade na inovace, digitalizaci procesů a ESG odpovědnost. Akcie společnosti M2C (Mark2 Corporation Investment SE) jsou kótovány na pražské burze, konkrétně na trhu START Market. Více na www.M2C.eu.

 

Zdroj: M2C

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59267.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť

Nová čtvrť v Holešovicích

V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží Holešovice se má postupně proměnit z převážně tranzitního místa v plnohodnotnou městskou čtvrť s kvalitním...

Policisté pátrají po 94leté ženě z Mostu

ilustrační snímek

Policisté pátrají po 94leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, která ze svého bydliště odešla už zřejmě v sobotu. Blízkým se od té doby neozvala. Na policejním webu to...

21. září 2026  23:07,  aktualizováno  23:07

Michal Fischer, starosta Prahy 15: Vizi musíte umět realizovat

Politická reklama
Michal Fischer, starosta Prahy 15

Doprava, dostupné bydlení, školy i služby pro stárnoucí populaci patří mezi témata, která budou v příštích letech určovat další podobu Prahy 15.

22. září 2026

Střílel z okna bytu ve čtvrtém patře. Policie muže zpacifikovala

ilustrační snímek

Pražští policisté vyjeli v pondělí večer do ulice Pod Kavalírkou v Praze 5 poté, co několik lidí oznámilo, že neznámý muž střílí z jednoho z bytů ve čtvrtém patře. Na místo okamžitě vyrazily...

21. září 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Kněz, zvon, graffiti a neony. Slavnostní rozjezd lanovky na Petřín přitáhl davy

První jízda nové lanové dráhy na pražském Petříně. (21. září 2026)

První cestující se jí svezou v úterý ráno. Slavnostní otevření se nicméně uskutečnilo večer předtím. Na první rozjezd petřínské lanovky dorazily davy. Sešli se designéři, inženýři, politici, novináři...

21. září 2026  21:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Zastupitelé Milovic podpořili vznik ekonomického lycea, otevřít může příští rok

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku by od příštího školního roku mělo fungovat ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management. Zastupitelé dnes schválili změnu...

21. září 2026  19:30,  aktualizováno  19:30

Tábor prodal pozemek na stavbu domova se zvláštním režimem za 20,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Pozemek pro stavbu Domova se zvláštním režimem v plánované nové městské čtvrti Dvorce v Táboře získala společnost Senior Garden Beta. Za plochu o rozloze více...

21. září 2026  18:31,  aktualizováno  18:31

U Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo přes 16.000 vzácných hořečků

ilustrační snímek

Na louce u Kopičáckého rybníku na Nymbursku letos vykvetlo 16.191 vzácných hořečků nahořklých, více než dvojnásobek loňského počtu. Loni jich ochránci přírody...

21. září 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče bude Adam Steinbauer

ilustrační snímek

Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů....

21. září 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Praha chystá velkou proměnu Nádraží Holešovice. Vzniknout mají dvě nová náměstí

Nové Holešovice mají vítězný návrh. Promění se podle konceptu studia CHYBÍK +...

Mezinárodní porota vedená německým urbanistou prof. Jörnem Walterem rozhodla o výsledku soutěžního workshopu Nové Holešovice. Za nejlepší označila návrh studia CHYBÍK + KRIŠTOF.

21. září 2026  19:30

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy na Dům městských služeb

ilustrační snímek

Pelhřimov otevřel výstavu s návrhy z architektonické soutěže na Dům městských služeb. Odhadované náklady na přestavbu bývalého obchodního domu jsou 200 milionů...

21. září 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.