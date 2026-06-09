Skupina Mewa jmenovala Dr. Christiana Funka novým předsedou představenstva

S příchodem Dr. Christiana Funka získává skupina Mewa zkušeného manažera s prokazatelnou odborností v řízení velkých společností poskytujících služby, které disponují rozsáhlými provozními a logistickými sítěmi a zaměstnávají několik tisíc pracovníků. Po působení v Boston Consulting Group a Thomas Cook Group působí od roku 2020 v Compass Group, od roku 2022 jako generální ředitel Compass Group Deutschland. Jeho silné stránky spočívají v propojení strategického vidění s operativní realizací, v mezinárodních zkušenostech a vysoké odbornosti v oblasti digitalizace a transformace.
K této změně ve vedení dochází v rámci dlouhodobé generační obměny a podtrhuje záměr skupiny Mewa dále posilovat svou pozici úspěšného a trvale rostoucího rodinného podniku.
„V osobě Dr. Christiana Funka jsme získali vynikajícího nástupce na pozici předsedy představenstva. Jeho mezinárodní zkušenosti a kompetence v oblasti transformace budou důležitým impulzem pro další fázi rozvoje skupiny Mewa,“ vysvětluje Prof. Dr. Andreas Söffing, předseda dozorčí rady.
Dozorčí rada zároveň oceňuje zásluhy dosavadního předsedy představenstva Bernharda Niklewitze, který od roku 2000 významně formoval směřování společnosti. Pod jeho vedením byly položeny klíčové základy pro růst, ekonomickou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost skupiny Mewa. Bernhard Niklewitz odešel ze společnosti ke dni 31. května 2026.
„Srdečně děkujeme panu Niklewitzovi za jeho dlouholeté nasazení a hlubokou osobní vazbu k naší společnosti,“ zdůrazňuje Gabriele Gebauer, vnučka zakladatele firmy a čestná předsedkyně dozorčí rady. Plánovanou změnou ve vedení skupina Mewa pokračuje v úsilí spojovat tradici a podnikatelskou kontinuitu s inovacemi a orientací na budoucnost.
Zdroj: Mewa Textil-Service