Skupina Mewa jmenovala Waldemara Feldbusche na pozici CFO

Autor:
  11:23
Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - S účinností od 1. října 2025 jmenovala dozorčí rada společnosti MEWA Textil-Service SE Waldemara Feldbusche do představenstva na pozici finančního ředitele (CFO). Tím rozšiřuje stávající vedení skupiny se sídlem ve Wiesbadenu o čtvrtou oblast – Finance & Compliance. Waldemar Feldbusch bude společně s Bernhardem Niklewitzem (CEO), Michaelem Kümpfelem (CCO) a Björnem Scheelem (COO) řídit strategické i operativní záležitosti skupiny.

Ekonomický inženýr Waldemar Feldbusch (41) pracuje ve společnosti Mewa od roku 2017. Dosud vedl finanční oddělení a je členem výkonného výboru. Předtím působil v Deutsche Bank a v sektoru soukromého kapitálu ve Frankfurtu.

Funkci finančního ředitele dosud zastával předseda představenstva a CEO Bernhard Niklewitz. „Rozšířením představenstva posilujeme řídící funkce v oblasti financí, controllingu a compliance a dále rozvíjíme struktury správy a řízení skupiny Mewa s cílem zajistit další udržitelný růst,“ uvedl prof. Andreas Söffing, předseda dozorčí rady. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat pro tuto funkci Waldemara Feldbusche, vysoce kompetentního mladého manažera z našich vlastních řad.“

Společnost Mewa, založená v roce 1908 jako tkalcovna v saském Ostritzu, patří dnes mezi přední evropské poskytovatele textilních služeb. Rodinná skupina, vedená již čtvrtou generací, zásobuje více než 200.000 zákazníků ve 26 zemích komplexními službami v oblasti pracovních oděvů a v roce 2024 dosáhla obratu 937,9 milionů eur. V uplynulých desetiletích společnost Mewa neustále rostla vlastním tempem a od roku 2022 působí jako evropská akciová společnost (SE). Tento růst je výsledkem pronikání na nové evropské trhy a neustálého rozšiřování segmentů B2B.

Naposledy byla nabídka rozšířena o komplexní řešení v tzv. segmentu čistých prostor. Na začátku roku 2026 bude v Meißenheimu v jižním Německu otevřena nová budova navržená podle nejvyšších standardů udržitelnosti na zpracování oděvů pro čisté prostory, díky čemuž se rozšíří kapacity pro zákazníky z vysoce citlivých oblastí, jako je farmaceutický průmysl, mikroelektronika, lékařská a polovodičová technika. Strategický rozvoj obchodní oblasti bude doplněn cílenými akvizicemi, jako je integrace společnosti Spessart se specializací na zpracovávání textilu, výšivky a potisky či specialisty na čisté prostory Mikroclean v roce 2024.

Od roku 2019 se společnost Mewa vydala na cestu od tradičního skrytého šampiona k lídrovi ve své kategorii a intenzivně investuje do budování povědomí o své značce a její viditelnosti. Součástí toho je mimo jiné spolupráce s bundesligovým klubem 1. FSV Mainz 05, který od roku 2021 hraje na stadionu MEWA ARENA.

 

O společnosti Mewa

Skupina Mewa se sídlem ve Wiesbadenu je jedním z předních evropských poskytovatelů komplexních služeb v oblasti průmyslových textilií a lídrem na německém trhu. Sortiment výrobků se zaměřuje na čisticí utěrky a pracovní a ochranné oděvy pro průmysl, obchod, gastronomii a zdravotnictví. Služby B2B zahrnují poradenství, poskytování, péči, opravy a výměnu textilií v souladu s certifikovanými normami kvality, hygieny a bezpečnosti. V celé Evropě nosí pracovní oděvy Mewa více než 1,1 milionu zaměstnanců a přibližně 3,1 miliony používají opakovaně použitelné utěrky Mewa k čištění strojů a zařízení. Rodinná společnost se 53 pobočkami a přibližně 6000 zaměstnanci zásobuje více než 200.000 B2B zákazníků. Obrat v roce 2024 činil 937,9 milionů eur.

Společnost Mewa byla založena v roce 1908 a je průkopníkem v oblasti udržitelných textilních služeb. Firemní strategie je důsledně zaměřena na udržitelnost. Společnost Mewa získala několik ocenění za své zaměření na zákazníka a za řízení kvality a zdrojů.

 

Další informace:

www.mewa.cz

www.mewa.cz/media/

facebook.com/mewacz

instagram.com/mewa_textilservice

linkedin.com/company/mewa-textil-management

Zdroj: Mewa

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

