Skupina NOVVA získala od společnosti ABO Energy významné portfolio obnovitelných zdrojů energie o výkonu 3,17 GW, které bude napájet globální infrastrukturu umělé inteligence

Tato smlouva, podepsaná Stevenem Liuem, zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Novva, a Dr. Karstenem Schlageterem, výkonným ředitelem společnosti ABO Energy, navazuje na úspěšnou akvizici tří solárních projektů v Kolumbii od společnosti ABO Energy z počátku tohoto roku. Spolu s aktivními developerskými projekty na rozvíjejících se trzích tato transakce významně posiluje globální energetickou základnu společnosti Novva a urychluje její expanzi do Latinské Ameriky.
Společnost Novva, která působí jako energetická investiční banka pro éru umělé inteligence, integruje vývoj, financování a komplexní realizaci s cílem poskytovat finančně životaschopnou, agregovanou čistou energii pro datová centra nové generace, projekty Powered Land a Powered Shells na celém světě.
„Zajištění tohoto portfolia o výkonu 3,17 GW představuje rozhodující skok v našem portfoliu projektů v Latinské Americe," uvedl Steven Liu, zakladatel a generální ředitel společnosti Novva. „Tato připravovaná akvizice posouvá společnost Novva do špičky regionálních platforem u obnovitelných zdrojů energie a upevňuje naši pozici jako jednoho z nejrychleji se rozvíjejících hráčů v oblasti infrastruktury, kteří pohánějí éru umělé inteligence. Vzhledem k tomu, že poptávka po výpočetním výkonu mění globální energetické požadavky, zajišťuje shromáždění vysoce kvalitních větrných a solárních aktiv ve velkém měřítku jistotu a bankovní záruky, které ekonomika umělé inteligence vyžaduje."
„Nadcházející transakce je v souladu s naší strategií zaměření na klíčové trhy. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v naší úspěšné spolupráci se společností Novva," komentoval Dr. Karsten Schlageter.
O společnosti Novva
Novva (NOVVA Group Pte. Ltd.) je investiční a developerská platforma zaměřená na datová centra (IDC), energetickou infrastrukturu pro datová centra a obnovitelné zdroje energie – poskytuje komplexní realizaci na klíč v oblasti vývoje, financování, výstavby a provozu. Novva, registrovaná v Singapuru, působí v Evropě, Latinské Americe, jihovýchodní Asii a střední Asii.www.novvaglobal.com
O společnosti ABO Energy
ABO Energy je celosvětově uznávaný developer a realizátor projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie se sídlem ve Wiesbadenu v Německu. Společnost se specializuje na větrné, solární a akumulační technologie a zajišťuje kompletní proces od posouzení lokality a získání povolení až po projektování, financování a dlouhodobé provozní řízení.www.aboenergy.com
Dotazy médií: Christina Yang, ředitelka pro komunikaci a vztahy s veřejností, christina.yang@novva-group.com; Alexander Koffka, generální ředitel, alexander.koffka@aboenergy.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59184.