Skupina NX Group spouští námořní přepravní službu Vienna Consolidation mezi Japonskem a střední a východní Evropou

Společnost Nippon Express Co., Ltd., (dále také i "Nippon Express"), člen skupiny NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., ve spolupráci s partnerskou firmou cargo-partner GmbH (dále také i"„cargo-partner") zahájila novou exportní službu "Vienna Consolidation" určenou pro přepravu zboží z Japonska do střední a východní Evropy.

Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link

Obrázek: https://drive.google.com/file/d/1Xy0O8pw01BZ_L1gRUy75pvj3Y1cLQzaG/view?usp=sharing

Pozadí vzniku nové služby

Ačkoliv v posledních letech roste poptávka po exportu zboží do střední a východní Evropy, možnosti konsolidačních přepravních služeb pro zásilky odcházející z Japonska zůstávaly omezené. Aby společnost Nippon Express reagovala na tento rostoucí trend, spojila síly se společností cargo-partner, která disponuje rozsáhlou sítí ve střední a východní Evropě. Výsledkem je konsolidační přepravní služba typu cross-dock, vycházející z kontejnerového nákladního nádraží firmy cargo-partner ve Vídni, která určená pro efektivní distribuci do obou evropských regionů.

O službě Vienna Consolidation

Tato služba zajišťuje přepravu z hlavních japonských přístavů (Tokio, Jokohama, Nagoja, Kóbe, Hakata a Moji) do celkem 26 destinací ve střední a východní Evropě včetně Vídně, Štýrského Hradce, Lince, Innsbrucku, Záhřebu, Prahy či Budapešti. Nippon Express využívá přepravní linku FP1, která pluje bez přestávky z Japonska do severní Evropy. Kontejnerové zásilky jsou poté dopraveny na kontejnerové nákladní nádraží ve Vídni, kde dojde k jejich vyložení a rozdělení zboží pro následnou přepravu do jednotlivých cílových destinací. Skupina NX zajišťuje přepravu od místa původu až po konečné doručení, čímž garantuje vysoce kvalitní, bezpečnou a spolehlivou službu.

Charakteristiky služby

- Široká škála cílových destinacíSlužba z kontejnerového nákladního nádraží ve Vídni pokrývá celý region střední a východní Evropy. Nippon Express zajišťuje rozsáhlé a kvalitní služby díky přepravě využívající hustou síť poboček společnosti cargo-partner v těchto oblastech.

- Vysoká kvalita přepravy

Kontejnerové zásilky jsou přímo z Japonska přepravovány do severní Evropy a následně dopraveny do kontejnerového nákladního nádraží ve Vídni. Veškeré úkony v kontejnerových nákladních nádražích jak v místě odeslání, tak v místě určení zajišťují pobočky skupiny NX, což zaručuje vysokou kvalitu přepravy.

- Atraktivní ceny

Oproti klasickým cenám přepravních služeb mohou zákazníci průměrně ušetřit 20–30 %.

Skupina NX zůstává i nadále odhodlána plně využívat všechny formy přepravy s cílem podpořit rozvoj podnikání svých zákazníků na globální úrovni.

O skupině NX Group: https://drive.google.com/file/d/1g1Rtb9Mie5yhenpOr8A007kKolh1gBJ6/view?usp=drive_link

Oficiální webové stránky skupiny NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Oficiální účet skupiny NX Group na LinkedInu: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

KONTAKT: Tomonori Sekiya nebo Yuka Yatabe, oddělení firemní komunikace, NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., Tel: +81-3-5801-1212, Email: nxhd-pr@nipponexpress.com