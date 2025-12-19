Skupina Pepco uzavírá rok transformace s vynikajícími finančními výsledky

Praha 19. prosince 2025 (PROTEXT) - Skupina Pepco Group N.V. („Skupina Pepco“ nebo „Skupina“), přední panevropský maloobchodní řetězec nabízející širokou škálu produktů za zvýhodněné ceny, uzavřela rok transformace, ve kterém dosáhla vynikajících finančních výsledků. Skupina také resetovala svou obchodní strategii a během fiskálního roku 2025 otevřela 247 nových prodejen. Zefektivnila své portfolio a posílila značku Pepco jako svůj hlavní motor růstu. Tím vytvořila silnější platformu pro dlouhodobé a udržitelné vytváření hodnot.

Během roku dosáhla skupina Pepco významného pokroku ve zjednodušení svých obchodních aktivit a zaměření se na strategické obchodní priority. Úspěšný prodej společnosti Poundland v červnu 2025 a úplný odchod ze sektoru rychle se pohybujících spotřebních výrobků pod značkou Pepco byly klíčovými milníky, které skupině umožnily soustředit se výhradně na oděvy a zboží s vyšší marží. Toto přeorientování vedlo k jednodušší, agilnější a disciplinovanější organizaci, která je lépe připravena využít příležitosti k růstu a efektivně reagovat na měnící se potřeby zákazníků v celé Evropě.

Rok 2025 byl pro skupinu skutečným zlomovým bodem. Po nastínění našeho nového strategického rámce v březnu skupina pracovala výjimečným tempem a za krátkou dobu dosáhla významného pokroku. Rozhodnutí zaměřit se znovu na Pepco a výhradně na naše klíčové kategorie oděvů a různých domácích potřeb bylo potvrzeno těmito silnými výsledky,“ uvedl Stephan Borchert, generální ředitel skupiny Pepco.

Silné finanční výsledky díky disciplinovanému provádění

Toto jasnější strategické zaměření se odrazilo ve silných finančních výsledcích za fiskální rok 2025. Tržby skupiny vzrostly o 8,7 % na 4,5 miliardy eur, k čemuž přispěl návrat k meziročnímu růstu tržeb o 2,6 % a pokračující rozšiřování sítě prodejen. Podkladová EBITDA (IFRS 16) vzrostla o 10,3 % na 865 milionů eur, což odráží meziroční zlepšení hrubé marže o 100 bazických bodů na 48,0 %, dosaženého díky zvýšení provozní efektivity a ukončení činností v kategoriích FMCG.

Základní čistý zisk vzrostl o 19,7 % na 219 milionů eur, což odráží zlepšenou konverzi EBITDA, zatímco silná tvorba volných peněžních toků ve výši 334 milionů eur dále posílila rozvahu skupiny. V průběhu roku skupina Pepco úspěšně refinancovala svůj dluh, prodloužila splatnosti a výrazně snížila průměrné úrokové náklady, čímž zvýšila svou finanční flexibilitu a odolnost.

Kromě těchto výsledků skupina pokračovala v disciplinované expanzi své sítě prodejen, když v fiskálním roce 2025 otevřela 247 nových prodejen a na konci roku měla v Evropě celkem 4 359 prodejen. Expanzí se i nadále zaměřovala na vysoce ziskové trhy střední a východní Evropy (CEE) a západní Evropy, které společně představují hnací sílu růstu skupiny.

„Jsme hrdí na sílu a rozsah naší sítě prodejen v celé Evropě. Pepco v současné době provozuje 321 prodejen ve Slovenské republice, což potvrzuje význam tohoto trhu pro skupinu a jeho důležitou roli v podpoře dlouhodobého růstu,“ říká Milan Drahoš, vedoucí provozu CZ a SK.

Budování dlouhodobé hodnoty prostřednictvím lidí, platformy a odpovědnosti

Strategie skupiny Pepco je pevně zaměřena na vytváření dlouhodobé hodnoty a je podporována investicemi do moderní, škálovatelné operační platformy. Během fiskálního roku 2025 skupina urychlila svou digitální transformaci a položila základy pro nová řešení zaměřená na zákazníky, včetně nové webové stránky, mobilní aplikace a věrnostního programu, jejichž spuštění je plánováno na první čtvrtletí roku 2026. Investice do dat, systémů a kapacit dodavatelského řetězce také zlepšují rozhodování, provozní efektivitu a celkovou zákaznickou zkušenost.

Skupina Pepco investuje prostřednictvím programu Future at Heart více než 3 miliony eur ročně do iniciativ v oblasti vzdělávání dětí. Více než 90.000 dětí ve spolupráci s více než 50 nevládními organizacemi na všech jejích trzích každoročně dostává pomocnou ruku prostřednictvím různých místních projektů.

Důvěra ve strategii a výhled

Skupina Pepco Group si zachovává důvěru ve svou strategii a růstové vyhlídky ve střední a východní Evropě i v západní Evropě. Ve fiskálním roce 2026 si skupina klade za cíl otevřít přibližně 250 nových prodejen, z nichž většina bude soustředěna ve střední a východní Evropě. Současně urychlí svou expanzi na vybraných západoevropských trzích, včetně Pyrenejského poloostrova a Itálie.

Díky zjednodušenému portfoliu, oživenému vedení a rostoucí důvěře ve své vyhlídky zůstává skupina Pepco pevně odhodlána stát se jedním z nejúspěšnějších maloobchodníků s širokým sortimentem v Evropě. Díky své velikosti, cenové převaze a silné nabídce pro zákazníky se skupina i nadále soustředí na přeměnu růstu v udržitelnou hodnotu.

O spoločnosti Pepco

Pepco je významný panevropský diskontní řetězec, který nabízí oblečení pro celou rodinu a výrobky pro domácnost za velmi atraktivní ceny. Po více než 21 letech nepřetržitého růstu navštěvují obchody Pepco zákazníci, kteří zde provedou více než 35 milionů transakcí měsíčně. Společnost, která je součástí skupiny Pepco Group, v současné době zaměstnává více než 31.000 lidí v 18 evropských zemích a provozuje síť více než 4.000 obchodů. Skupina Pepco Group je obchodována na varšavské burze WSE:PCO.

