Skupina SATPO a WOOD & Company představují dlouhodobý projekt revitalizace a rozvoje městské čtvrti Písnice

Rezidenční portfolio čítající přibližně 760 bytů vlastnila a rozvíjela investiční skupina CIB Group od roku 2017, kdy jej získala od společnosti ČEZ. Dne 11. června 2026 byl projekt úspěšně prodán fondu WOOD & Company City - OPF, který na jeho dalším rozvoji spolupracuje se skupinou SATPO.
Projekt VITA Písnice se aktuálně nachází ve fázi příprav, analytického vyhodnocování a rozvoje konceptu s cílem vytvořit moderní pražskou čtvrť. Představuje dlouhodobý závazek s horizontem přesahujícím deset let. Skupiny SATPO a WOOD & Company si společně kladou za cíl být příkladem smysluplné proměny městského prostředí a ukázat, že i sídlištní zástavba může nabídnout plnohodnotné, moderní a udržitelné bydlení. Součástí projektu bude postupná obnova domů, realizace energetických opatření včetně zateplování, kultivace veřejného prostoru i citlivé doplnění nové zástavby.
Klíčovou roli v realizaci projektu hrají dlouholeté zkušenosti skupiny SATPO. Kompletní správa nemovitostí, nájemní vztahy a postupná revitalizace budou probíhat pod značkou City Home, zatímco budoucí stavební rozvoj území bude realizován pod značkou SATPO.
"Do projektu vstupujeme s jasnou vizí a dlouhodobou odpovědností. Nejde nám o rychlou proměnu lokality, ale o systematický a promyšlený přístup, který zvýší kvalitu bydlení a přinese hodnotu současným i budoucím generacím. Vážíme si dosavadní spolupráce se společností CIB Group a těšíme se na dlouhodobé partnerství se skupinou WOOD & Company," říká Dana Knížková, investiční ředitelka skupiny SATPO.
Skupina SATPO působí na českém realitním trhu více než 30 let a stojí za řadou úspěšných rezidenčních projektů. Dlouhodobě investuje do nákupu nemovitostí za účelem rezidenční výstavby, rozvoje pozemků pro rodinné domy i zvyšování standardu stávajících bytových domů v Praze. Ve všech svých aktivitách klade důraz na kvalitu, architekturu a udržitelný rozvoj, dlouhodobě tak přispívá ke zvyšování standardu městského bydlení v Praze.
WOOD & Company je významná finanční a investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Společnost vznikla v roce 1991 a má kanceláře v osmi velkých evropských městech - Praze, Bratislavě, Varšavě, Miláně, Bukurešti, Budapešti, Dublinu a Londýně. Zaměřuje se na poskytování služeb v oblastech corporate finance a kapitálových trhů, obchodování s cennými papíry a správy majetku. Významnou součástí skupiny jsou realitní fondy a investiční online platforma Portu.
Více informací o projektu: www.vita-pisnice.cz.
Zdroj: Skupina SATPO