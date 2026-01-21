Skupina SATPO zahájila prodej bytů a komerčních prostor v Rezidenci Escape na Praze 6

Rezidence Escape zahrnuje 250 bytových jednotek v dispozicích od praktických 1+kk až po velkorysé 5+kk, většina bytů disponuje balkonem, lodžií, terasou či předzahrádkou. Součástí nabídky je také pět komerčních prostor s přímým vstupem z ulice, ideální pro kavárny, obchody či služby, přirozeně doplní občanskou vybavenost lokality.
Novostavba o pěti nadzemních a dvou podzemních podlažích je rozdělená do čtyř sekcí s vlastním vstupem, což zajišťuje vyšší míru soukromí pro rezidenty. Za pozornost stojí reprezentativní recepce 24/7, klidný vnitroblok Gardenia s květinovými záhony a vzrostlými stromy, zelené střešní terasy, chytré přístupové a bezpečnostní prvky. Technologický standard doplňují dálkové odečty spotřeby, které umožňují mít provoz domácnosti plně pod kontrolou odkudkoliv. Podzemní podlaží poskytuje parkovací a úložné kapacity.
Autorem architektonického návrhu je renomovaná česká architektonická kancelář DAM.architekti, která kombinuje kreativní přístup s důrazem na detail, funkčnost a estetickou hodnotu.
„Rezidence Escape spojuje klidné bydlení v blízkosti Obory Hvězda s výbornou dostupností do centra města a na letiště. Projekt má promyšlené dispoziční uspořádání bytů s důrazem na kvalitu finálního dokončení, nadčasový design a maximální funkčnost odpovídající současným nárokům na moderní bydlení,“ doplňuje Irena Houžvičková, obchodní manažerka skupiny SATPO.
Aktuální nabídku nemovitostí si zájemci mohou prohlédnout prostřednictvím virtuální reality v klientském centru skupiny SATPO.
Více informací a kontakt: www.rezidence-escape.cz, prodej@satpo.cz, +420 296 336 900.
O společnosti
Realitní skupina SATPO se specializuje pod značkou SATPO na rezidenční development, pozemkový development pro výstavbu rodinných domů a rozvojový development. Od roku 1994 je aktivní zejména v Praze a okolí a má za sebou desítky úspěšných rezidenčních projektů.
Každý developerský projekt skupiny SATPO je koncipován s péčí zakázkového krejčovství. Návrhy, pragmatická konstrukční řešení inspirovaná složitostí městského prostředí a finální dokončení ve vysoké kvalitě až do nejmenšího detailu představují charakteristický „podpis“ společnosti. Důraz na kontext znamená citlivé navázání na okolní zástavbu, respekt k historickému prostředí a rozvoj moderní architektury s ohledem na sociální souvislosti.
Veškeré odborné zázemí spojené s pořízením a financováním nového bydlení, klientské změny, interiér na klíč a doplňkové služby před nastěhováním jsou nedílnou součástí klientské péče. Zkušený prodejní tým pomůže při výběru nového bydlení v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO.
Skupina SATPO buduje pozitivní image a aktivně se podílí na rozvoji trhu s nemovitostmi. Patří mezi významné hráče s pevnou pozicí na realitním trhu a zakládá si na spokojenosti svých klientů i investorů.
Zdroj: SATPO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT