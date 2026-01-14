Skupina Savaya Group představuje Zumanu, nové přímořské letovisko na ikonické pláži Kuta na Bali

Autor:
  16:49
Bali (Indonésie( 14. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Skupina Savaya Group dnes ve spolupráci s PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (skupina KAJA Group), významným indonéským developerem v oblasti pohostinství, představila nové přímořské letovisko Zumana, které se nachází na ikonické pláži Kuta.

Letovisko bylo navrženo pro okouzlující prozkoumávání moderní společnosti. Zumana je živé prostředí, kde jsou lidské chování, rituály a sebevyjádření pozorovány, zesíleny a oslavovány. Zážitky rámované legendárními balijskými západy slunce se rozvíjejí prostřednictvím hudby, architektury a společného setkávání, při němž se rozostřují hranice mezi diváky a účastníky.

Letovisko Zumana je umístěné na jednom z historicky nejvýznamnějších pobřeží Bali. Vrací pláži Kutu roli moderní turistické destinace a nabízí nový pohled na oblast, která kdysi formovala mezinárodní renomé ostrova.

Letovisko navrhlo mezinárodně uznávané studio Rockwell Group. Má rozlohu 3 251,61 metrů čtverečních a propojuje koncept života na pláži s restaurací pro 200 hostů. Umožňuje návštěvníkům plynule přejít od sluncem zalitých odpolední k vybranému stolování a s příchodem večera k nočnímu životu.

Alex Cordova, generální ředitel skupiny Savaya Group, uvedl: „Navazujeme na globální úspěch skupiny Savaya a tímto projektem potvrzujeme náš dlouhodobý závazek vůči Bali jakožto destinaci s jedinečnou identitou i mezinárodním významem. Soustředíme se na rozvoj konceptů, které zde vznikají, rezonují po celém světě a smysluplně přispívají k trvalé atraktivitě ostrova. Podstatou naší práce je vytvářet zážitky, které v hostech přetrvají dlouho poté, co odjedou."

Nadia Tjahyadikarta, výkonná ředitelka skupiny KAJA Group, doplnila:Jakožto skupina založená v Indonésii nadále rozšiřujeme své portfolio vyváženou kombinací globálních partnerství a vlastních originálních konceptů. Tento projekt představuje právě ten druhý přístup – destinaci navrženou od základů tak, aby vyjadřovala jedinečný pohled. Jsme hrdí, že ve spolupráci se skupinou Savaya můžeme představit plážový koncept, který nastavuje nový standard pro Indonésii i jihovýchodní Asii."

Zumana se má otevřít v roce 2026 na pláži Kuta a dále tak posílí pozici Bali jakožto přední světové destinace pro životní styl, kulturu a pohostinství.

www.ZumanaBali.com

O skupině Savaya Group

Skupina Savaya Group se zaměřuje na pohostinství. Vyvíjí a provozuje restaurace, noční podniky či wellness a lifestylové destinace v oblasti Asie a Pacifiku a na Blízkém východě. Její portfolio zahrnuje projekty Savaya Bali, Desa Kitsuné a Ina Ré, které jsou celosvětově oceňovány za zážitkový přístup k pohostinství.

O skupině KAJA GROUP

Skupina KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) je indonéský developer v oblasti pohostinství a lifestylových projektů, který vznikl v roce 2016. Zaměřuje se na designově orientované koncepty a prémiové zážitky pro hosty.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2861509/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg 

Kontakt: Gillean Clark – vedoucí komunikace, Savaya Group, Email: Gillean.Clark@savayagroup.com

