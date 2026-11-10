Skupina SpaVital představuje novou strategii rozvoje. Její Lázeňský fond nabízí příležitost investorům

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  10:42
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Františkovy Lázně (Chebsko) 10. listopadu 2026 (PROTEXT) - Skupina SpaVital, která sdružuje lázeňské a zdravotnické provozy, představuje novou strategii rozvoje zaměřenou na tradiční lázeňství, moderní zdravotní péči a aktivní dlouhověkost. Lázeňský fond SICAV, a. s., umožňuje kvalifikovaným investorům podílet se na rozvoji skupiny prostřednictvím investic do lázeňských nemovitostí i provozních společností. SpaVital dnes provozuje 14 lázeňských hotelů ve Františkových Lázních a do roku 2031 plánuje zvýšit obrat skupiny přibližně na 2,4 miliardy korun.

Skupina od roku 2026 sjednocuje své dosavadní aktivity pod společnou značkou SpaVital. Za jejím rozvojem stojí Jan Doucha, David Soukup a Miroslav Liška. Jan Doucha navazuje na více než dvacetileté zkušenosti v lázeňství a rodinnou tradici sahající do 90. let. David Soukup přináší zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení a Miroslav Liška s finančním řízením, investicemi a strategickým rozvojem.

Lázeňství a zdravotnictví jako základ dalšího rozvoje

Skupina SpaVital dnes provozuje ve Františkových Lázních 14 hotelů s kapacitou 1264 lůžek. V roce 2025 jejích služeb využilo 29 284 hostů a lázeňská zařízení poskytla více než 530 tisíc procedur. Obrat hlavní provozní společnosti dosáhl téměř 730 milionů korun, což představuje nárůst o více než pětinu oproti roku 2023. Zdravotnická zařízení skupiny ročně poskytují péči více než 13 tisícům pacientů.

Nová strategie skupiny stojí na třech vzájemně propojených pilířích. První tvoří lázeňství a rehabilitace, druhou zdravotnictví a péče o seniory, zahrnující například rehabilitační centrum Kalbicentrum a kardiologické centrum Kardio KV. Třetí oblast, hospitality & lifestyle, se zaměřuje na prevenci, regeneraci a aktivní životní styl. Cílem je vytvořit systém navazujících služeb od zdravotního vyšetření přes rehabilitaci až po lázeňskou péči.

„Lázeňství dnes není jen o tradičních léčebných pobytech. Stále větší význam má rehabilitace, prevence a dlouhodobá péče o zdraví. Máme zkušenosti i potřebné zázemí, abychom na tyto změny reagovali a postupně rozšiřovali nabídku služeb pro různé skupiny klientů,“ uvádí David Soukup, generální ředitel Františkovy Lázně AQUAFORUM, a. s.

Do roku 2031 plánuje SpaVital obrat 2,4 miliardy korun

Rozvoj skupiny reaguje také na demografické změny a rostoucí zájem o prevenci. Podle Českého statistického úřadu tvořili lidé starší 65 let na konci roku 2025 již 20,8 % české populace a do poloviny století by jejich podíl mohl vzrůst přibližně na 29 %1.

Cílem skupiny SpaVital je do roku 2031 rozšířit lázeňskou kapacitu až na 2 500 lůžek, vybudovat pět až šest zdravotnických center s 35 až 50 ambulancemi a vytvořit kapacity pro 250 až 300 klientů v oblasti péče o seniory. Jedním z připravovaných projektů je lázeňský resort Windsor ve Františkových Lázních s plánovanou kapacitou 380 lůžek.

SpaVital plánuje také rozšíření působení do dalších lázeňských lokalit, například Karlových Varů a Mariánských Lázní. Vedle akvizic se zaměří na modernizaci stávajících zařízení, rozšiřování zdravotnických služeb a efektivnější propojení jednotlivých provozů.

Lázeňský fond umožňuje investorům podílet se na růstu

České lázeňství má za sebou dlouhou tradici, ale zároveň nabízí velký prostor pro další rozvoj. Naším cílem je využít zkušenosti z fungujících lázeňských a zdravotnických provozů a propojit je s novými příležitostmi v oblasti péče o zdraví. Proto vznikl Lázeňský fond, který umožňuje, aby se na tomto rozvoji mohli podílet také externí investoři,“ říká Miroslav Liška, aktivní investor a spoluzakladatel Lázeňského fondu.

Lázeňský fond SICAV, a. s., vznikl v roce 2022 jako fond kvalifikovaných investorů. Jeho strategie propojuje vlastnictví nemovitostí s investicemi do společností, které lázeňské a zdravotnické služby přímo provozují. V roce 2025 fond dokončil získání stoprocentního podílu ve společnosti Františkovy Lázně AQUAFORUM, a. s., a vlastní také společnost Recovery Clinic zaměřenou na ambulantní zdravotní péči.

Čistá hodnota aktiv Lázeňského podfondu vzrostla ze 193 milionů korun v roce 2023 na 676,7 milionu korun na konci roku 2025 a k 30. červnu 2026 dosáhla 785,5 milionu korun. Fond dlouhodobě deklaruje cílové zhodnocení 7 až 10 % ročně, přičemž v tomto rozmezí se pohybovalo také zhodnocení investičních akcií za rok 2025.

Minimální investice činí 1 milion korun. Investoři mohou vedle případného finančního zhodnocení každoročně využít také poukaz na lázeňské služby v hodnotě 2 % investované částky.

O skupině SpaVital a Lázeňském fondu

SpaVital je skupina zaměřená na rozvoj infrastruktury v oblasti zdraví, péče a aktivní dlouhověkosti. Propojuje tři hlavní oblasti – lázeňství a rehabilitaci, zdravotnictví a péči o seniory a segment hospitality & lifestyle. Jejím cílem je vytvářet propojený ekosystém služeb, který podporuje zdraví, prevenci, regeneraci a kvalitu života v každé životní etapě.

Lázeňský fond SICAV, a. s., vznikl v roce 2022 jako fond kvalifikovaných investorů s cílem investovat do lázeňských nemovitostí a podnikání v oblasti lázeňství a souvisejících služeb. Staví na propojení vlastnictví nemovitostí s jejich aktivním provozem a rozvojem. Fond obhospodařuje a administruje Winstor investiční společnost, a. s., a jeho činnost podléhá příslušnému regulatornímu rámci a dohledu České národní banky. Představuje významnou součást skupiny SpaVital a její dlouhodobé růstové strategie.

Více informací: www.lazenskyfond.cz

Investiční upozornění: Lázeňský fond SICAV, a. s., je fondem kvalifikovaných investorů. Investice je spojena s riziky včetně možné ztráty investovaných prostředků. Cílové zhodnocení není zaručeno a historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Rozvojové cíle nejsou garantovanými výsledky. Podmínky investování se řídí statutem fondu a příslušnou investiční dokumentací.

Zdroje: 1 https://csu.gov.cz/pocet-struktura-a-projekce-obyvatel?pocet=10&start=0&podskupiny=132&razeni=-datumVydani 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59992.

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