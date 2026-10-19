Skupina stc představuje na konferenci Network X 2026 svou vizi sítí založených na umělé inteligenci

Skupina stc nadále rozšiřuje kapacity své sítě, aby mohla podporovat aplikace založené na umělé inteligenci a vyhovět měnícím se požadavkům na připojení. Skupina modernizuje svou hlavní síť, která spravuje připojení uživatelů a poskytuje komunikační služby. Díky hluboké integraci umělé inteligence do této infrastruktury chce skupina stc svou síť přizpůsobit se měnícím se požadavkům na služby a řešit problémy s menším množstvím ručních zásahů.
Bílá kniha poukazuje na to, jak pokroky v oblasti umělé inteligence a technologie 5G-Advanced, která představuje další fázi vývoje sítě 5G, zvyšují složitost sítí. Služby, jako jsou hovory využívající umělou inteligenci a imerzivní komunikace, vyžadují rychlejší a pohotovější připojení. Agenti umělé inteligence, tedy softwarové systémy, které provádějí úkoly jménem uživatelů, rovněž ke koordinaci komunikačních a výpočetních zdrojů pro každý jednotlivý úkol potřebují sítě.
Aby bylo možné těmto požadavkům vyhovět, vyvinula společnost stc přístup, který zmíněná bílá kniha představuje. Přístup zahrnuje infrastrukturu přizpůsobenou pro umělou inteligenci, síťové funkce a autonomní provoz. Bílá kniha podrobně popisuje, jak skupina plánuje vyvinout infrastrukturu nezbytnou pro provoz umělé inteligence, začlenit inteligentní funkce do síťových procesů a automatizovat další provozní činnosti. Tyto schopnosti by pomohly síti efektivněji přidělovat zdroje a rychleji se zotavovat z poruch, zatímco technici by mohli soustředit svou pozornost na zlepšování služeb a dohled nad nimi.
Vydání zmíněné bílé knihy představuje významný milník ve vývoji sítě skupiny stc a vytváří škálovatelný základ pro budoucí služby umělé inteligence, agenty umělé inteligence, scénáře inteligentní interakce a aplikace nové generace sítí 5G-A a 6G. Na základě svých dosavadních investic si skupina klade za cíl zvýšit spolehlivost sítě, podporovat digitální služby nové generace a urychlit přechod od cloud-nativních sítí k sítím založeným na umělé inteligenci.
O skupině stc
Skupina stc je poskytovatelem digitálních služeb, který nabízí pokročilá řešení a hraje klíčovou roli v procesu digitalizace. Skupina poskytuje komplexní sadu služeb zahrnující digitální infrastrukturu, cloudové služby, kyberbezpečnost, internet věcí (IoT), digitální platby, digitální média a digitální zábavu. Skupina se skládá ze 13 dceřiných společností působících v Saúdském království, na Blízkém východě, v severní Africe a v Evropě.
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Kontakt: Huan Li, laura.lihuan@huawei-partners.com, 86-13682553770
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59675.