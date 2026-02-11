Skupina Unicorn pokračuje v dlouhodobém růstu a posiluje svou pozici lídra v oblasti inovativních softwarových řešení

„Naše výsledky jsou odrazem dlouhodobé a systematické práce, která spojuje špičkové technologie, hluboké porozumění potřebám klientů a schopnost realizovat komplexní projekty v mezinárodním měřítku. Právě tato kombinace nám umožňuje vytvářet řešení s vysokou přidanou hodnotou a dlouhodobým přínosem pro naše zákazníky. Stále pro nás zůstává významným segmentem oblast energetiky, která výrazně přispívá k dlouhodobému růstu celé skupiny Unicorn. Neméně významné jsou také aktivity Unicorn Vysoké školy, která nabízí vzdělávání v oborech odpovídajících aktuální poptávce na trhu práce, a Unicorn Publishing nabízející digitální vzdělávací podklady, výukové kurzy a knihy,“ říká Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.
Unicorn posiluje digitální transformaci energetiky v Evropě i mimo ni
V roce 2025 byly pro společnost Unicorn Systems klíčovým motorem růstu vlastní produktové platformy s vysokou přidanou hodnotou, a to zejména v oblasti energetiky. Technologicky nejvyspělejší řešení Unicorn Systems dnes využívají provozovatelé energetických trhů a přenosových soustav napříč Evropou i v regionu Perského zálivu. Klíčovou roli přitom hrají vlastní produktové platformy Damas MMS:E a Griffin, které kombinují vysoký výkon, bezpečnost a moderní uživatelskou zkušenost s využitím umělé inteligence. Řešení jsou navržena tak, aby zvládla provoz kritické infrastruktury v mezinárodním měřítku, umožňovala efektivní škálování a podporovala nepřetržitý provoz energetických systémů.
„V uplynulém roce ještě více zesílil dlouhodobý trend transformace našeho portfolia směrem k produktovým a cloudovým řešením postaveným na jednotné platformě Unicorn Universe. Tento strategický posun sice nevedl k nárůstu tržeb v tradičních oblastech sourcingu a infrastruktury, ale projevil se růstem v segmentech s vyšší přidanou hodnotou, kde dlouhodobě investujeme do vývoje vlastních produktů a budování odborné expertízy. Naše řešení tak i nadále pomáhají provozovatelům sítí i energetickým společnostem zvládat rostoucí komplexitu, zvyšovat efektivitu a připravit se na budoucí výzvy spojené s decentralizací, obnovitelnými zdroji a elektromobilitou,“ uvádí Jan Konrád, obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems.
Mezi nejvýznamnější projekty patří například vítězství v tendru RNP 2.0, kde byla společnost Unicorn Systems vybrána jako dodavatel unikátního řešení, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány přenosy elektrické energie mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou. Dalším důležitým krokem bylo uzavření strategického dvacetiletého kontraktu s irským provozovatelem přenosové soustavy EirGrid, v jehož rámci se systém Damas MMS:E stane dominantní součástí irského energetického trhu.
Unicorn Systems zároveň uspěl ve výběrových řízeních na dodávku nové celoevropské aukční platformy pro Joint Allocation Office (JAO) a systému pro řízení trhu s podpůrnými službami pro finského provozovatele přenosové soustavy Fingrid. V oblasti obchodování s energiemi pokračovala společnost v rozvoji produktové řady Lancelot, která podporuje řízení obchodních procesů, automatizaci a přesnější predikce na energetických trzích. K úspěšné implementaci řešení došlo u několika dalších zákazníků.
Společnost současně modernizovala platformu Certigy Registry, která ve spolupráci se společnostmi LevelTen Energy a GC Trading Alliance umožňuje ověřování a nákup čisté energie v reálném čase a podporuje vizi uhlíkově neutrální energetiky. Tato řešení představují zásadní krok k transparentnímu a důvěryhodnému trhu s čistou energií.
V České republice firma zavedla nový geografický informační systém (GIS) postavený na platformě ArcGIS Utility Network pro Pražské vodovody a kanalizace, čímž výrazně zvyšuje úroveň digitalizace, správy dat a provozní efektivity vodohospodářské infrastruktury.
„Klíčovým předpokladem úspěchu projektů je naše digitální platforma Unicorn Universe, kterou dlouhodobě systematicky rozvíjíme a která je základem pro naše produkty a řešení. Kombinuje špičkové technologie a architekturu včetně AI s business know-how, které jsme za více než 30 let nabyli. Těší nás jak zájem klientů, tak dalších firem využívat Unicorn Universe pro vývoj řešení pro sebe a své zákazníky,“ dodává Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.
Partnerství, ocenění a rozvoj umělé inteligence
Loňský rok se nesl také ve znamení posilování strategických partnerství a odborného zázemí v oblasti umělé inteligence. Unicorn Systems se stal členem České asociace umělé inteligence, čímž podpořil systematický a bezpečný přístup k implementaci AI do podnikových procesů.
V oblasti geografických informačních systémů získal Unicorn Systems status jediného Esri Gold partnera v České republice a na Slovensku a zároveň prestižní ocenění Esri Cornerstone Partner za více než dvacet let spolupráce a přínos v oblasti GIS.
Moderní vzdělávání pro digitální budoucnost
Součástí skupiny Unicorn je také Unicorn Vysoká škola, která poskytuje moderní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, umělé inteligence, dat a businessu. Škola nabízí bakalářské i navazující magisterské studijní programy a v předešlém roce rozšířila své portfolio o nový bakalářský program Umělá inteligence. V současnosti na škole studuje více než 1260 studentů z více než 20 zemí světa.
„I v roce 2025 jsme pokračovali v rozvoji celoživotního vzdělávání. V říjnu jsme úspěšně zahájili první ročník MBA programu zaměřeného na využití umělé inteligence a dat v businessu a managementu. Vystavili jsme téměř 300 mikrocertifikátů, což je více než desetina všech mikrocertifikátů vystavených v České republice, a dále jsme rozšířili portfolio těchto krátkých, úzce zaměřených studijních programů malého rozsahu, po jejichž dokončení získá absolvent mezinárodně uznávaný elektronický certifikát,” uvádí Jan Čadil, rektor Unicorn Vysoké školy.
Aktuálně Unicorn Vysoká škola nabízí 15 mikrocertifikátů v oblastech jako je energetika, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, marketing či účetnictví a daně. Kvalita a vysoká přidaná hodnota, kterou Unicorn Vysoká škola přináší svým studentům, byla mimo jiné oceněna v rámci ankety Českých 100 Nejlepších.
Vzdělávací aktivity skupiny doplňuje společnost Unicorn Publishing, která se zaměřuje na tvorbu moderního digitálního vzdělávacího obsahu pro děti, studenty i širokou veřejnost. V roce 2025 nabídlo více než 23.000 minut videopřednášek a přes 580 vzdělávacích produktů, které využívalo více než 5500 studentů. Celkově bylo v minulém roce absolvováno přes 600.000 lekcí, testů a cvičení a splněno více než 8000 výzev v rámci programu Red Monster.
Aplikovaný výzkum a AI v praxi
Důležitou roli v oblasti vzdělávání hraje rovněž Unicorn Research Center (URC), výzkumné pracoviště při Unicorn Vysoké škole, zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence a jeho přímý přenos do praxe. V minulém roce URC realizovalo projekty podporující vývoj interních produktů i klientských řešení, mimo jiné vývoj podnikového AI asistenta na bezpečné architektuře MCP, vznik interní platformy AgentHub pro agentní AI a vývoj AI modelů pro podporu správy kritické infrastruktury.
Společně s Unicorn Vysokou školou byl na konci roku pořízen humanoidní robot Unitree G1, který rozšířil možnosti výzkumu v oblasti umělé inteligence a robotiky. Součástí aktivit URC je rovněž systematické předávání know-how formou školení a workshopů pro partnery a veřejné instituce.
„Umělou inteligenci vnímáme jako klíčový nástroj pro další rozvoj digitální transformace. Nejde pouze o dílčí automatizaci, ale o schopnost řídit a optimalizovat celé procesy napříč organizacemi. I proto v rámci výzkumných aktivit Unicorn Research Center systematicky rozšiřujeme praktické testování AI v reálném prostředí, včetně oblasti robotiky, což vedlo k pořízení humanoidního robota, který nám umožňuje ověřovat propojení pokročilých AI modelů s fyzickým světem, testovat autonomní rozhodování, interakci s okolím a přenos výzkumných poznatků do konkrétních aplikací pro praxi. Právě v této oblasti vidíme obrovský potenciál do budoucna,“ dodává Jakub Haláček, ředitel Unicorn Research Center.
