Skupina Unicorn pokračuje v dlouhodobém růstu a posiluje svou pozici lídra v oblasti inovativních softwarových řešení

Autor:
  11:25
Praha 11. února 2026 (PROTEXT) - Skupina Unicorn poskytující široké portfolio produktů a služeb založených na vlastních robustních softwarových řešeních dosáhla v minulém roce obratu 5,3 miliard korun. Své služby poskytuje více než 570 klientům ze 40 zemí světa, přičemž 60 % příjmů pocházelo ze zahraničních trhů. Skupina tak i nadále potvrzuje svou roli stabilního a dlouhodobého technologického partnera na globálním trhu.

„Naše výsledky jsou odrazem dlouhodobé a systematické práce, která spojuje špičkové technologie, hluboké porozumění potřebám klientů a schopnost realizovat komplexní projekty v mezinárodním měřítku. Právě tato kombinace nám umožňuje vytvářet řešení s vysokou přidanou hodnotou a dlouhodobým přínosem pro naše zákazníky. Stále pro nás zůstává významným segmentem oblast energetiky, která výrazně přispívá k dlouhodobému růstu celé skupiny Unicorn. Neméně významné jsou také aktivity Unicorn Vysoké školy, která nabízí vzdělávání v oborech odpovídajících aktuální poptávce na trhu práce, a Unicorn Publishing nabízející digitální vzdělávací podklady, výukové kurzy a knihy,“ říká Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.

Unicorn posiluje digitální transformaci energetiky v Evropě i mimo ni

V roce 2025 byly pro společnost Unicorn Systems klíčovým motorem růstu vlastní produktové platformy s vysokou přidanou hodnotou, a to zejména v oblasti energetiky. Technologicky nejvyspělejší řešení Unicorn Systems dnes využívají provozovatelé energetických trhů a přenosových soustav napříč Evropou i v regionu Perského zálivu. Klíčovou roli přitom hrají vlastní produktové platformy Damas MMS:E a Griffin, které kombinují vysoký výkon, bezpečnost a moderní uživatelskou zkušenost s využitím umělé inteligence. Řešení jsou navržena tak, aby zvládla provoz kritické infrastruktury v mezinárodním měřítku, umožňovala efektivní škálování a podporovala nepřetržitý provoz energetických systémů.

„V uplynulém roce ještě více zesílil dlouhodobý trend transformace našeho portfolia směrem k produktovým a cloudovým řešením postaveným na jednotné platformě Unicorn Universe. Tento strategický posun sice nevedl k nárůstu tržeb v tradičních oblastech sourcingu a infrastruktury, ale projevil se růstem v segmentech s vyšší přidanou hodnotou, kde dlouhodobě investujeme do vývoje vlastních produktů a budování odborné expertízy. Naše řešení tak i nadále pomáhají provozovatelům sítí i energetickým společnostem zvládat rostoucí komplexitu, zvyšovat efektivitu a připravit se na budoucí výzvy spojené s decentralizací, obnovitelnými zdroji a elektromobilitou,“ uvádí Jan Konrád, obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems.

Mezi nejvýznamnější projekty patří například vítězství v tendru RNP 2.0, kde byla společnost Unicorn Systems vybrána jako dodavatel unikátního řešení, jehož prostřednictvím jsou zajišťovány přenosy elektrické energie mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou. Dalším důležitým krokem bylo uzavření strategického dvacetiletého kontraktu s irským provozovatelem přenosové soustavy EirGrid, v jehož rámci se systém Damas MMS:E stane dominantní součástí irského energetického trhu.

Unicorn Systems zároveň uspěl ve výběrových řízeních na dodávku nové celoevropské aukční platformy pro Joint Allocation Office (JAO) a systému pro řízení trhu s podpůrnými službami pro finského provozovatele přenosové soustavy Fingrid. V oblasti obchodování s energiemi pokračovala společnost v rozvoji produktové řady Lancelot, která podporuje řízení obchodních procesů, automatizaci a přesnější predikce na energetických trzích. K úspěšné implementaci řešení došlo u několika dalších zákazníků.

Společnost současně modernizovala platformu Certigy Registry, která ve spolupráci se společnostmi LevelTen Energy a GC Trading Alliance umožňuje ověřování a nákup čisté energie v reálném čase a podporuje vizi uhlíkově neutrální energetiky. Tato řešení představují zásadní krok k transparentnímu a důvěryhodnému trhu s čistou energií.

V České republice firma zavedla nový geografický informační systém (GIS) postavený na platformě ArcGIS Utility Network pro Pražské vodovody a kanalizace, čímž výrazně zvyšuje úroveň digitalizace, správy dat a provozní efektivity vodohospodářské infrastruktury.

„Klíčovým předpokladem úspěchu projektů je naše digitální platforma Unicorn Universe, kterou dlouhodobě systematicky rozvíjíme a která je základem pro naše produkty a řešení. Kombinuje špičkové technologie a architekturu včetně AI s business know-how, které jsme za více než 30 let nabyli. Těší nás jak zájem klientů, tak dalších firem využívat Unicorn Universe pro vývoj řešení pro sebe a své zákazníky,“ dodává Jan Jaroš, generální ředitel společnosti Unicorn Systems.

Partnerství, ocenění a rozvoj umělé inteligence

Loňský rok se nesl také ve znamení posilování strategických partnerství a odborného zázemí v oblasti umělé inteligence. Unicorn Systems se stal členem České asociace umělé inteligence, čímž podpořil systematický a bezpečný přístup k implementaci AI do podnikových procesů.

V oblasti geografických informačních systémů získal Unicorn Systems status jediného Esri Gold partnera v České republice a na Slovensku a zároveň prestižní ocenění Esri Cornerstone Partner za více než dvacet let spolupráce a přínos v oblasti GIS.

Moderní vzdělávání pro digitální budoucnost

Součástí skupiny Unicorn je také Unicorn Vysoká škola, která poskytuje moderní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, umělé inteligence, dat a businessu. Škola nabízí bakalářské i navazující magisterské studijní programy a v předešlém roce rozšířila své portfolio o nový bakalářský program Umělá inteligence. V současnosti na škole studuje více než 1260 studentů z více než 20 zemí světa.

„I v roce 2025 jsme pokračovali v rozvoji celoživotního vzdělávání. V říjnu jsme úspěšně zahájili první ročník MBA programu zaměřeného na využití umělé inteligence a dat v businessu a managementu. Vystavili jsme téměř 300 mikrocertifikátů, což je více než desetina všech mikrocertifikátů vystavených v České republice, a dále jsme rozšířili portfolio těchto krátkých, úzce zaměřených studijních programů malého rozsahu, po jejichž dokončení získá absolvent mezinárodně uznávaný elektronický certifikát,” uvádí Jan Čadil, rektor Unicorn Vysoké školy.

Aktuálně Unicorn Vysoká škola nabízí 15 mikrocertifikátů v oblastech jako je energetika, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, marketing či účetnictví a daně. Kvalita a vysoká přidaná hodnota, kterou Unicorn Vysoká škola přináší svým studentům, byla mimo jiné oceněna v rámci ankety Českých 100 Nejlepších.

Vzdělávací aktivity skupiny doplňuje společnost Unicorn Publishing, která se zaměřuje na tvorbu moderního digitálního vzdělávacího obsahu pro děti, studenty i širokou veřejnost. V roce 2025 nabídlo více než 23.000 minut videopřednášek a přes 580 vzdělávacích produktů, které využívalo více než 5500 studentů. Celkově bylo v minulém roce absolvováno přes 600.000 lekcí, testů a cvičení a splněno více než 8000 výzev v rámci programu Red Monster.

Aplikovaný výzkum a AI v praxi

Důležitou roli v oblasti vzdělávání hraje rovněž Unicorn Research Center (URC), výzkumné pracoviště při Unicorn Vysoké škole, zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti umělé inteligence a jeho přímý přenos do praxe. V minulém roce URC realizovalo projekty podporující vývoj interních produktů i klientských řešení, mimo jiné vývoj podnikového AI asistenta na bezpečné architektuře MCP, vznik interní platformy AgentHub pro agentní AI a vývoj AI modelů pro podporu správy kritické infrastruktury.

Společně s Unicorn Vysokou školou byl na konci roku pořízen humanoidní robot Unitree G1, který rozšířil možnosti výzkumu v oblasti umělé inteligence a robotiky. Součástí aktivit URC je rovněž systematické předávání know-how formou školení a workshopů pro partnery a veřejné instituce.

„Umělou inteligenci vnímáme jako klíčový nástroj pro další rozvoj digitální transformace. Nejde pouze o dílčí automatizaci, ale o schopnost řídit a optimalizovat celé procesy napříč organizacemi. I proto v rámci výzkumných aktivit Unicorn Research Center systematicky rozšiřujeme praktické testování AI v reálném prostředí, včetně oblasti robotiky, což vedlo k pořízení humanoidního robota, který nám umožňuje ověřovat propojení pokročilých AI modelů s fyzickým světem, testovat autonomní rozhodování, interakci s okolím a přenos výzkumných poznatků do konkrétních aplikací pro praxi. Právě v této oblasti vidíme obrovský potenciál do budoucna,“ dodává Jakub Haláček, ředitel Unicorn Research Center.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Zároveň vyvíjíme Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využívá internetová služba Plus4U k poskytování rozsáhlého portfolia služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a koncové uživatele. Náš software pomáhá efektivnímu a šetrnému zacházení s přírodními zdroji a ohleduplnému chování k životnímu prostředí.

Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky, tedy pro všechny z nás.

 

Zdroj: Unicorn

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Ve Slaném brzy začne druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje

ilustrační snímek

Ve Slaném na Kladensku začne v nejbližších dnech druhá část obnovy páteřní cesty v lesoparku Háje. Současný nezpevněný povrch nahradí asfaltový, který bude...

11. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Moravské divadlo uvede poprvé Zvoníka u Matky Boží, představí se mladí herci

MoravskĂ© divadlo uvede poprvĂ© ZvonĂ­ka u Matky BoĹľĂ­, pĹ™edstavĂ­ se mladĂ­ herci

Na jevišti Moravského divadla v Olomouci ožije poprvé tento pátek slavný román Victora Huga Zvoník u Matky Boží. Inscenace pod vedením režiséra a uměleckého...

11. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

S nožem vyrazila do obchodního centra. Za přípravu vraždy dostala žena osm let

Obžalovaná Klára Štěpánková v soudní síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (9....

Ústecký krajský soud poslal na osm let do vězení za přípravu vraždy mladou ženu, kterou s nožem v kapse zadržela policie v obchodním domě.

11. února 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

S tříletou dcerou žil mezi bezdomovci a narkomany. Žebrala, jedla zbytky z popelnice

Budova Okresního soudu v Klatovech. (4. listopadu 2025)

Tříletou podmínku vyměřil Okresní soud v Klatovech devětatřicetiletému muži, který se se svojí tříletou dcerou několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany. Dívka chodila špinavá, jedla...

11. února 2026  11:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Projekt Snooper učí děti i dospělé digitální bezpečnosti v Kutné Hoře

Únor 2026 patří v Kutné Hoře kyberbezpečnosti.

Kutná Hora se v únoru 2026 stává jedním z mála měst v České republice, které k tématu digitální bezpečnosti přistupuje systematicky, plošně a napříč generacemi.

11. února 2026  11:27

Skupina Unicorn pokračuje v dlouhodobém růstu a posiluje svou pozici lídra v oblasti inovativních softwarových řešení

11. února 2026  11:25

Kvůli drobné nehodě v Ústí nad Labem zkolabovala doprava. Školáci spěchali pěšky

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz v ranní špičce v Ústí...

Drobná dopravní nehoda dvou aut téměř zastavila provoz ve středeční ranní špičce v Ústí nad Labem. Ve městě je totiž v provozu pouze jeden most, druhý se opravuje. Kvůli rannímu karambolu, při kterém...

11. února 2026  9:12,  aktualizováno  11:20

Běžecké lyžování na ZOH 2026: Program Tuže, Janatové a i dalších Čechů

Český běžec na lyžích Jiří Tuž vybojoval páté místo v hvězdně obsazeném finále...

Čeští běžci na lyžích sice v posledních letech nepatří k absolutní světové špičce, na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo ale mají před sebou řadu zajímavých startů. Na...

11. února 2026  11:16

Úterní požár ve výrobní hale Bobcat v Dobříši způsobil škodu 6,5 milionu korun

ilustrační snímek

Úterní požár ve výrobní hale strojírenské společnosti Bobcat v Dobříši na Příbramsku způsobil škodu 6,5 milionu korun. Vyplývá to z denního hlášení hasičů o...

11. února 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Finanční poradci sjednali v roce 2025 finanční produkty za více než 240 miliard korun, meziročně o 27 % více

11. února 2026  11:15

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Spor Ukrajinců na hrách sílí. Olympijský výbor mluví o propagandě, Zelenskyj o pravdě

Kateryna Kocarová po dokončení jízdy na olympiádě.. Původní helmu s nápisem...

Mezinárodní olympijský výbor zakázal ukrajinské lyžařce Kateryně Kocarové helmu s nápisem „Buďte stateční jako Ukrajinci“ a skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi přilbu s portréty padlých...

11. února 2026  11:05

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. a 90. let?

Rolling Stones a Václav Havel, srpen 1990

Vydejte se s námi do éry, které vládly walkmany a kazeťáky, cédéčka byla hotovým luxusem. Otestujte si, jak máte v merku hudební dění v letech kolem Sametové revoluce.

vydáno 11. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.