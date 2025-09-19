Skupina United reaguje na dezinformace týkající se srbských zpravodajských podniků

United Group odmítá nepravdivá a zavádějící tvrzení, že se skupina snaží omezit nebo jinak ohrozit redakční nezávislost televizních kanálů N1 a Nova v Srbsku nebo je prodat společnosti Telekom Srbija či subjektům spojeným se srbským státem. Tato tvrzení jsou nepravdivá.
Redakční nezávislost
Zpravodajské aktivity společnosti United Group fungují na základě jasného oddělení obchodního řízení a redakčního rozhodování a společnost jasně rozlišuje mezi redakčními a výkonnými pracovníky.
Nezávislost zpravodajství je pro současné vedení a majoritního akcionáře BC Partners nedotknutelná a nikdy nebude ovlivněna žádnými politickými zásahy nebo úvahami.
United Group je komerční podnik, který se zaměřuje na vytváření hodnot v portfoliových společnostech prostřednictvím racionálních a etických obchodních rozhodnutí.
Redakční rozhodnutí pro N1 a Nova přijímají redakční týmy, nikoli vedoucí pracovníci United Group, a současné vedení se do nich nijak nevměšuje. To jasně dokazují nedávné zpravodajské reportáže na N1 a Nova, které pokračují zcela nezávisle.
Jakou roli hrálo předchozí vedení při ovlivňování redakčních rozhodnutí a obsahu zpravodajství tak, aby vyhovovaly jeho vlastním záměrům, zůstává otevřenou otázkou.
Telekom Srbija vyjádřil určité obavy ohledně chování Aleksandry Subotićové, která není členkou redakčního týmu žádné zpravodajské organizace skupiny United Group, a tyto obavy jsou vyšetřovány v souladu s našimi zásadami a postupy.
Skupina United Group a její majoritní akcionář BC Partners pracují na modelu, který má zajistit a posílit redakční nezávislost zpravodajských kanálů N1 a Nova.
Mezi zvažovaná opatření patří posílení kodexu redakční práce, dohody o nezasahování, dohled nad nezávislostí na úrovni kanálů a funkce externího ombudsmana. Na začátku července byli k podpoře této práce přizváni dva přední zahraniční poradci.
Cílem je zajistit, aby redakční nezávislost zůstala silná a izolovaná od neekonomických a politických vlivů.
Současné vedení skupiny nikdy nemělo v úmyslu prodat svá zpravodajská aktiva společnosti Telekom Srbija ani žádnému jinému subjektu spojenému se státem. Jediné diskuse o možném prodeji N1 a Nova se odehrály za předchozího vedení.
Jakýkoli takový prodej je zjevně v rozporu s prioritou skupiny, kterou je ochrana nezávislosti při současném posilování odolnosti, efektivity a výkonnosti všech společností v portfoliu.
Zakladatel a jeho blízký spolupracovník usilovali o uzavření srbských televizních kanálů v lednu 2025
Některé nedávné spekulace médií o srbském zpravodajství jsou propojeny s probíhajícím sporem mezi akcionáři.
Jakákoli tvrzení, že diskuse o změně struktury zpravodajských aktiv nebo prodeji srbských podniků pocházejí od současného vedení, jsou nepravdivá a záměrně zavádějící.
Ze zdokumentované korespondence z ledna 2025 vyplývá, že zakladatel skupiny a menšinový akcionář Dragan Šolak prostřednictvím svého dlouholetého blízkého spolupracovníka Vladislava Ratajace oslovil společnost Telekom Srbija s návrhy:
• Ukončit vysílání kanálů N1 a Nova v srbské televizi výměnou za jednorázovou částku ve výši přibližně 120 milionů eur. Zpravodajské kanály by byly odstraněny z kabelové/satelitní nabídky a vysílaly by pouze na internetu.
• Prodat srbská zpravodajská aktiva třetí straně;
• Prodat společnosti Telekom Srbija další části srbského podnikání, jako jsou Shoppster a D Express.
Je to navíc k bonusu ve výši 200 milionů eur, který Šolak požadoval od Summer Parent, mateřské společnosti United Group, za údajné zprostředkování prodeje srbských podniků patřících United Group.
Redakce N1 a Nova zřejmě o těchto snahách nebyla informována.
Snaha Šolaka a jeho zástupce Vladislava Ratajace nebyla přijata a neodráží strategii současného vedení zpravodajství v Srbsku.
Tvrzení, že se nové vedení snažilo „oslabit" nezávislé zpravodajské kanály v Srbsku, jsou nepravdivá.
Právě ty kroky, které podle Šolaka a Ratajace skupina dnes podniká, jak o tom informuje tisk, byly ve skutečnosti navrženy a realizovány Šolakem a Ratajacem na začátku roku.
Pro jasnost:
• Redakční nezávislost je nezbytná. Redakční rozhodnutí jsou v kompetenci redakcí. Současné vedení United Group a majoritní akcionář BC Partners nezasahují do redakčního obsahu svých zpravodajských médií.
• Současné vedení United Group nikdy nemělo v úmyslu prodat N1 nebo Nova společnosti Telekom Srbija ani nikomu jinému, na rozdíl od Šolaka a jeho spolupracovníků.
• Jakékoli domněnky, návrhy nebo zprávy, které tvrdí opak, jsou prostě nepravdivé.Otázkou je, za jakým účelem, z jakého důvodu a v čí prospěch je tato verze událostí šířena.
• Společnost se nenechá vtáhnout do politiky ani do Šolakových osobních záměrů. Společnost se soustředí na řízení podniku s provozní disciplínou, silným řízením a jasnou odpovědností.
• Současné vedení a majoritní akcionář netolerují žádné zásahy do redakční nezávislosti, politické zásahy, výhrůžky násilím vůči novinářům nebo kterémukoli ze svých 14.000 zaměstnanců, z nichž přibližně 4000 pracuje v United Media a přibližně 370 v oblasti zpravodajství.
Základní výkonnost společností v portfoliu United Group zůstává silná, jak nedávno uvedly výsledky za první pololetí 2025: tržby vzrostly o 5 %, EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) o téměř 7 % a společnost vykazuje silnou konverzi hotovosti.
