Skupina Valeo Foods Group dokončila akvizici společnosti I.D.C. Holding

Společnost I.D.C. Holding, která byla poprvé založena na Slovensku před více než sto lety, je transformujícím se přírůstkem do rozšiřujícího se portfolia skupiny Valeo Foods. Společnost I.D.C. Holding, která vyrábí širokou škálu značkových oplatek, sušenek, cukrovinek a sezónních čokoládových výrobků, přirozeně zapadá do platformy sladkého občerstvení skupiny Valeo Foods Group a bude tvořit základní kámen pro její působení na rychle rostoucím východoevropském trhu.

Ronald Kers, generální ředitel skupiny Valeo Foods, k transakci uvedl: "Jsme rádi, že jsme mohli dokončit tuto akvizici a přivítat tým ve skupině Valeo Foods. Akvizice společnosti I.D.C. Holding přináší vzájemně se doplňující značky a otevírá dveře k výraznému posílení naší pozice na trhu střední a východní Evropy a upevnění našeho vedoucího postavení u našich mezinárodních maloobchodních partnerů.“

"Jsme přesvědčeni, že naše tržní strategie povedou k ziskovému růstu díky lepší distribuci, většímu rozšíření a nákladově efektivnímu dodavatelskému řetězci. Očekáváme, že síla našich spojených organizací bude vytvářet hodnotu po mnoho dalších let. Se vstupem společnosti I.D.C. Holding do skupiny Valeo Foods Group můžeme i nadále stavět na našich pevných základech, které se opírají o přední značky na trhu, provozní dokonalost a strategické zaměření na to, abychom se stali nezpochybnitelným mistrem v oblasti sladkých pochutin v Evropě.“

O společnosti I.D.C. Holding

Společnost I.D.C. Holding je významným výrobcem vysoce kvalitních sladkostí na Slovensku s obratem téměř 200 milionů eur ročně. Do jejího portfolia patří tradiční a ikonické značky, jako jsou Horalky, Mila, Lina, Kávenky, Goralki, Moments, Verbena a mnoho dalších. Skupina zaměstnává více než 1150 osob ve třech výrobních závodech na Slovensku a ve třech dceřiných společnostech v České republice, Maďarsku a Polsku.

O skupině Valeo Foods Group

Skupina Valeo Foods Group je jednou z nejrychleji rostoucích potravinářských skupin v Evropě a jedním z předních evropských výrobců a dodavatelů kvalitních sladkostí, pochutin a občerstvení. Portfolio skupiny Valeo Foods Group s tržbami přesahujícími 1,6 miliardy eur zahrnuje více než 80 značek, které si užívají zákazníci ve více než 100 zemích světa, včetně značek Balconi, Pedro, Carstens, Jacobs, Barratt sweets, Fox's Mints, Taveners, Poppets, Rowse Honey a Maple Crest. Skupina zaměstnává více než 4500 lidí ve 30 výrobních závodech a kancelářích ve Velké Británii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Irsku, České republice a Kanadě. Skupina Valeo Foods Group je vlastněna přední světovou investiční společností Bain Capital.

