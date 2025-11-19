Skupina VINCI Construction se stává titulárním partnerem závodu Jizerská 17

Tento oblíbený závod, jenž v posledních letech láká běžkaře všech výkonnostních kategorií, se pojede ve čtvrtek 29. ledna 2026. Jde o ideální volbu pro všechny, kteří chtějí nasát atmosféru legendární Jizerské 50, ale zvolí kratší, přístupnější trať, na které si závod užijí sportovci i rekreační běžkaři.
„Chceme podpořit závod, který dává šanci všem. VINCI Construction Jizerská 17 je o odhodlání, vnitřní síle a osobních příbězích. Každý start je důkazem, že nic není překážkou,“ říká Erika Kohoutová, personální ředitelka Skupiny VINCI Construction.
Součástí partnerství bude také nový VINCI Construction index, který přinese zajímavé statistiky o výkonech mužů a žen. Jeho cílem je ukázat, že když mají ženy stejné příležitosti, jejich výkony mohou být stejně silné jako mužské.
Závodníci se mohou těšit na nový branding v zázemí Bedřichova, vylepšené bezpečnostní značení přípravných prací a komunikaci v duchu rovných příležitostí a sportovního respektu. Žádné fráze, žádné kvóty, jen skutečné příběhy lidí, kteří si do Jizerek přijíždějí sáhnout na své limity a napsat vlastní příběh.
„Jizerská 50 je o osobních vítězstvích. VINCI Construction Jizerská 17 bude závodem, kde si každý může napsat ten svůj příběh,“ dodává Tomáš Kaliba za organizační tým ČEZ Jizerské 50. Do startu 59. ročníku zbývá ještě několik týdnů a v tuto chvíli je přihlášeno více než 7 000 závodníků. Pokud se chcete přidat, registrace na všechny závody běží na www.jiz50.cz.
Zdroj: Raul