Skupinové životní pojištění jako netradiční benefit bez zkoumání zdravotního stavu

Zaměstnanci tak díky modelu váženého průměru rizikovosti celé skupiny získávají výhodnější sazby, než mají nebo by měli ve vlastním pojištění. „Zaměstnanci mají v rámci skupinového pojištění výrazně lepší podmínky než v individuální smlouvě. Do pojištění jsou ve skupině deseti a více zaměstnanců zařazeni bez zkoumání zdravotního stavu. I v případě úmrtí v souvislosti s nemocí, která jim byla diagnostikována ještě před začátkem pojištění, jim poskytneme finanční plnění,“ říká Petr Skála, ředitel oddělení zaměstnaneckých výhod MetLife v České republice a na Slovensku, a dodává, že pokud zaměstnanci své soukromé životní pojištění už mají, vůbec to nevadí. Ze skupinového krytí mohou čerpat další výhody a rozšířit ochranu pro sebe i své blízké.

Nenadálé situace si nevybírají

V České republice eviduje MetLife pojišťovna každoročně několik desítek pojistných událostí ze skupinového pojištění, nejčastěji je to z rizika úmrtí, invalidity a závažných onemocnění. "V porovnání s individuálním životním pojištěním je u skupinového pojištění počet pojistných událostí nižší, ale je třeba si uvědomit, že se pokaždé jedná o zaměstnance v produktivním věku, takže každá taková událost je nečekaná, předčasná a má obrovský dopad na život jejich rodiny,“ dodává ředitel Petr Skála.

Skupinové pojištění – benefit pro obě strany

Zaměstnanci a jejich rodiny jsou skupinovým životním pojištěním chráněni v krizových životních situacích, a právě finanční pomoc pojišťovny v podobě pojistného plnění vypláceného zaměstnancům oceňují i sami zaměstnavatelé. V případě nenadálých nemocí nebo úrazů jsou to totiž zaměstnavatelé, kteří musí řešit nalezení náhrady za zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo práci rozdělit mezi ostatní, což přináší nejen zvýšené náklady, ale komplikace v každodenní praxi. Je tedy v jejich zájmu, aby zdraví zaměstnance co nejvíce podpořili a případné zdravotní komplikace jistili, třeba právě vhodným pojištěním. A takovým skupinové pojištění je, poskytuje komplexní a nepřetržitou ochranu nejen při úrazech v práci, ale i na dovolené, a to dokonce po celém světě. Pojištění dokáže zajistit i dostatečnou finanční injekci v případech, kdy odškodnění ze zákonného úrazového pojištění nestačí nebo není adekvátní potřebám poškozeného. Nezanedbatelnou výhodou skupinového životního pojištění je také daňová uznatelnost zaměstnavatelem zaplaceného pojistného a velmi jednoduchá administrativa, kdy jednou smlouvou jsou kryti všichni zaměstnanci, kteří mají zájem do pojištění vstoupit.

Jaká je cena zdraví?

Rizika skupinového pojištění, která zaměstnavatelé vybírají pro své zaměstnance, jsou stejná nebo velmi podobná těm v individuálním pojištění. Tržním standardem jsou rizika smrti, invalidity, trvalých následků úrazu a závažných onemocnění. Pojistné částky se pohybují ve výši dvojnásobku ročního platu zaměstnance, jen u závažných onemocnění, která jsou dražším rizikem, je to obvykle čtvrtina až polovina ročního platu. Každý zaměstnavatel si ale může pro své zaměstnance zvolit skladbu rizik dle svých preferencí a požadavků.

Trendy při výběru se u nás a jinde ve světě liší

Skupinové zdravotní a životní pojištění je velmi populární, a dokonce v některých zemích západní Evropy či v zámoří, je běžnou součástí pracovních smluv. Ve výběru rizik se napříč zeměmi projevují určité rozdíly. V České republice a obecně ve střední Evropě je nabídka připojištění nejrozmanitější. „U nás je zřejmé zaměření na rizika, na která si člověk těžko vytvoří vlastní finanční rezervu, takže mezi ta hlavní, jak už bylo zmíněno, patří pojištění pro případ smrti, invalidity, závažných nemocí a trvalých následků úrazu. V poslední době ale registrujeme ze strany některých zaměstnavatelů i další požadavky, a to na pojištění zlomenin a popálenin, pojištění chirurgického zákroku, dále na pojištění ošetřování partnera a dětí nebo rekonvalescence po hospitalizaci,“ doplňuje Petr Skála.

Revoluční inovace i pro riziko „vyhoření“

Pojišťovna MetLife se svou nabídkou skupinového pojištění obohatila trh o několik výhod a inovací, které nemají v rámci skupinového pojištění konkurenci. Ať už je to zvýšené progresivní 1000% plnění u trvalých následků úrazu, takže místo 1 milionu korun dostane pojištěný 10 milionů, ale i nové pojištění ošetřování člena rodiny. A hlavně na trhu zatím unikátní odstranění výluky psychických onemocnění, včetně rizika „vyhoření“ v pojištění pracovní neschopnosti.

V Česku MetLife pojišťovna obhospodařuje více než 45.000 pojištěných v téměř 350 firmách nejrůznějšího zaměření, mezi klienty jsou výrobní a distribuční společnosti, ale i sportovní kluby, které skupinové pojištění uzavírají pro své členy nebo organizátoři nejrůznějších závodů pro jejich účastníky.

Podrobnosti o skupinovém životním pojištění jsou k dispozici na webu a vysvětlit všechny jeho detaily jsou připraveni zástupci oddělení Employee Benefits pojišťovny MetLife.

O společnosti Metlife

Společnost MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostřednictvím svých dceřiných a přidružených firem jednou z předních světových společností poskytujících finanční služby v oblasti pojištění, anuit, zaměstnaneckých benefitů a správy aktiv, které pomáhají individuálním i firemním zákazníkům vytvořit jistější budoucnost. Společnost MetLife byla založena v roce 1868, svoji činnost vykonává ve více než 40 zemích a zaujímá vedoucí postavení ve Spojených státech, Asii, Latinské Americe, Evropě a na Středním východě. Další informace naleznete na adrese www.metlife.com.

MetLife v České republice

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se umisťuje v žebříčku top 10 nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. Více informací na www.metlife.cz.

