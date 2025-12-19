Skutečný dojezd na skutečné silnici: Farizon SV prokazuje při testování v reálném provozu špičkový výkon

  10:32
Chang-čou (Čína) 19. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - S rostoucí popularitou nových energeticky úsporných užitkových vozidel již nestačí přesvědčit náročné uživatele pouhými specifikacemi na papíře. Pouze testování v reálném provozu za extrémních podmínek může poskytnout důvěryhodné ověření skutečného dojezdu. Nedávno prošel model Farizon SV dvěma náročnými zkouškami: pětidenním testem v různých terénech ve Velké Británii a testem ve vysoké nadmořské výšce na trase Čching-chaj–Kan-su v Číně. Jedna zkouška se vyznačovala nízkými teplotami, vytrvalým deštěm a podmínkami evropských silnic; druhá zahrnovala vysokou nadmořskou výšku, výrazné změny nadmořské výšky a náročné teplotní výkyvy na náhorní plošině. Navzdory velmi odlišným podmínkám vedly obě zkoušky ke stejnému závěru: výtečný dojezd modelu Farizon SV daleko překonal očekávání a plně uspokojil praktické potřeby uživatelů v obou zemích.

Britská rally elektromobilů: 1 043 mil za pět dní – skutečná účinnost překonává oficiální hodnocení

Na začátku září, v jedné z nejnáročnějších expedic na světě zaměřených na ověření dojezdu elektromobilů – GREENFLEET Explorer EV Rally – splnil Farizon SV během pěti dnů „nemožný úkol". Od 1. do 5. září vyrazila flotila vozů SV z Newquay v Cornwallu, projela venkovem v Devonu, Somersetu, Dorsetu a Hampshire, prozkoumala pobřeží Anglie, vypořádala se s dálnicemi v Kentu a Velkém Londýně, překročila Midlands, navštívila vrchovinu Peak District a nakonec dorazila do Knutsfordu v Cheshire. Průměrná ujetá vzdálenost na jedno vozidlo dosáhla 1 043 mil (přibližně 1 678 km) a zahrnovala komplexní kombinaci jízdních podmínek na dálnicích, hlavních silnicích, ve městech i na venkově. Je pozoruhodné, že za reálného zatížení, proměnlivého počasí a skutečných podmínek na silnicích překonala energetická účinnost dvou testovaných variant oficiální hodnoty certifikované podle WLTP, zatímco třetí varianta – L1H1 – dosáhla míry splnění dojezdu 92,5%.

Špičkový model L3H3, vybavený baterií o kapacitě 106 kWh, dosáhl energetické účinnosti 2,402 mil/kWh, čímž překonal hodnocení WLTP o 9,7%. I při přepravě těžkého vybavení a napájení ledničky si vozidlo snadno poradilo s různými podmínkami na tratích – dálnicích, venkovských silnicích i městských ulicích. Calum James, generální ředitel společnosti Farizon Auto ve společnosti Jameel Motors UK, poznamenal, že tyto výsledky z reálného světa jasně dokazují účinnost a spolehlivost modelu Farizon SV v reálných komerčních provozních scénářích.

Test na náhorní plošině Čching-chaj–Kan-su: extrémní výzva na 462 km, dosažené plné zatížení překonalo konkurenty ve své třídě

Ve stejném období se další vozidlo Farizon SV vydalo na test odolnosti ve vysoké nadmořské výšce podél topograficky a klimaticky náročného okruhu Čching-chaj–Kan-su v Číně. Trasa o délce 287 mil (462 km) z Lan-čou do Ča-ka-na zahrnovala 100 km dálnice a více než 300 km nerovných státních silnic s výškovým rozdílem 1 500 metrů a nejvyšší nadmořskou výškou 4 500 metrů – to vše za nízkých teplot.

Během testu bylo vozidlo plně naloženo třemi cestujícími a 368 kg zavazadel, přičemž teplota v kabině byla udržována na 26 °C. Po celou dobu jízdy vykazoval dojezd pozoruhodnou konzistenci. I přes několik úseků s extrémními podmínkami na silnici dosáhl model Farizon SV míry splnění dojezdu 82,5 %, což dokazuje, že skutečně „ujede daleko a zůstává spolehlivý".

VozidloZaznamenaný dojezdZaznamenaná účinnostKombinovaná účinnost WLTPDosažená % nad/pod WLTP
L1H1 83kWh

1031 mil

(1658 km)

2,365 mil/kWh

3,805 km/kWh)

2,55 mil/kWh

(4,10 km/kWh)

7,25 % pod
L2H2 83 kWh

1093 mil

(1759 km)

2,335 mil/kWh

(3,757 km/kWh)

2,30 mil/kWh

(3,70 km/kWh)

1,52 % nad
L3H3 106kWh

1004 mil

(1616 km)

2,402 mil/kWh

(3,864 km/kWh)

2,19 mil/kWh

(3,523 km/kWh)

9,68 % nad

(Testovací data z Velké Británie)

 

Typ silniceSkutečný počet najetých kilometrůZobrazený počet najetých kilometrůMíra dosažení počtu najetých km
Městské úseky silnic13416382,20 %
Úsek dálnice9313072 %
Národní dálnice 24818721386,30 %
Úsek s prudkým sklonem485488,80 %

(Čínská testovací data)

Testovací podmínky v Číně: alpské (min. 6 °C), vysokohorské (kumulativní převýšení 1 500 m, max. 4 500 m), celá cesta s vnitřní cirkulací klimatizace a rekuperací energie L1.

Od proměnlivých silnic Britského poloostrova po extrémní vysokohorské prostředí náhorní plošiny Čching-chaj–Kan-su, „testování ve dvou scénářích v reálném světě" modelu Farizon SV se rozprostřelo přes kontinenty a dospělo k jednotnému verdiktu: jeho dojezdová vzdálenost obstojí i v náročných podmínkách různých globálních prostředí. Model Farizon SV, postavený na třech klíčových technologiích, si vybudoval výhodu v dojezdové vzdálenosti, kterou je obtížné napodobit. Z hlediska základního pohonu poskytuje baterie CATL 106 kWh v kombinaci s technologií CTP-S nové generace základ pro delší dojezd. V konstrukci karoserie využívá model SV ultralehkou architekturu, která snižuje konstrukční hmotnost o 13 % a přispívá k pohotové a efektivní formě.

Testování v reálných podmínkách ve dvou scénářích, ověřené na celém světě. Od vlhkých, klikatých silnic ve Velké Británii po řídký, studený vzduch na náhorní plošině Čching-chaj–Kan-su, nabízí model Farizon SV skutečný, úžasný dojezd – řeší tak obavy z dojezdu v sektoru komerčních vozidel na novou energii a nabízí globálnímu logistickému průmyslu efektivnější, spolehlivější a důvěryhodnější řešení elektrifikace. Ať už je v provozu kdekoli, je připraven pohánět každou komerční cestu, která ho čeká.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2848443/image.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2848444/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2848445/2.jpg

KONTAKT: Amber Lu, xuewen.lu1@geely.com

 

 

