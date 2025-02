Skvělé běžecké výkony, téměř 1500 běžců a účast elitních sportovců. Odstartoval druhý běžecký závod zimní série ČEZ RunTour Winter Edition v Praze!

Kalendář běžeckého seriálu ČEZ RunTour v letošním roce rozšířila zimní série ČEZ RunTour Winter Edition, čítající tři závody - v Českých Budějovicích, Praze a Olomouci. Druhý zmiňovaný se uskutečnil v sobotu 8. února na Výstavišti Praha s tratí v parku Královska obora Stromovka. Pro závodníky byl připraven nadstandardní komfort ve vyhřívaném zázemí v Křižíkově Pavilonu B. Součástí závodu byl i běžecký veletrh na kterém v rámci inspirativních přednášek vystoupil například nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek, železný muž Petr Vabroušek či elitní běžec Vít Pavlišta.

“Ta atmosféra tady je naprosto úžasná! Samozřejmě oproti třeba cyklistice, mě to běhání víc bolí. Ta noha s tím není úplně komfortní, ale já jsem schopný tu bolest přežít proto, abych tu mohl být dnes s vámi a je mi to opravdu velikou radostí, já tady od vás tu energii čerpám,” vzkazuje Jirka Ježek všem běžcům. Závodní program otevřeli nejmladší závodníci v rámci Rajec dětských běhů na 500 a 1000 metrů. V průběhu času se pak závodní distance prodlužovaly – POWERADE RUN 3 KM vyhrála s časem 11:41 Iveta Urbanová a Jakub Vojáček v čase 9:33. Oblíbený závod PUMA RUN 5 KM ovládli Martin Forejt (16:15) a Aneta Mikšíková (18:30). Při závodu ČEZ RUN 10 KM se mezi nejrychlejší běžce zařadil Vít Pavlišta s neuvěřitelným výkonem 30:47 a Jana Vojáková s časem 36:16. “Nevěděl jsem, jak je na tom Vojta Novák, ale snažil jsem se běžet pořád to stejné tempo. To, co mi v tu chvíli tělo dovolilo a vyšlo to,” říká v cíli radostně Vít Pavlišta.

Každý běžec pomáhá

I závody ČEZ RunTour Winter Edition jsou spojeny s dobročinnými projekty. Díky aplikaci generálního partnera, Skupiny ČEZ, EPP – Pomáhej pohybem, mohou běžci vyběhnout body. Ty potom Nadace ČEZ přemění na finanční prostředky a pošle na vybraný charitativní projekt. Tentokrát se běželo na pomoc Dětskému domov SOS 92 z. ú. v Dobříši a vybralo se krásných 70.000 Kč, které poputují na nákup nového automobilu. “Jsme moc rádi, že se nám podařilo nejen vyprodat kapacitu celého závodu, ale také přispět na dobrou věc. Děti z dětského domova se samy závodu zúčastnily a užili si hezký sportovní den,” dodává Tomáš Coufal z pořádající agentury VML.

Zimní sérii ČEZ RunTour Winter Edition uzavře závod v Olomouci, který se uskuteční 15. března na Výstavišti Flora Olomouc. Chcete u toho být také? Registrujte se už dnes na www.run-tour.cz/winter. Je radost běžet v zimě!

O ČEZ RunTour Winter Edition

Nové zimní série běžeckých závodů pod taktovkou tradičního a oblíbeného rodinného běžeckého seriálu ČEZ RunTour. 3 závody, ve 3 krajských městech po celé České republice s krytým zázemím v unikátních pavilonech výstavišť. Série vhodně pro rodiny s dětmi, začátečníky i hobíky, pro které jsou připraveny distance 3, 5 a 10 km, pro děti 500 a 1000 metrů. Registrace je možné provést na www.run-tour.cz. Je radost běžet, i v zimě.

Kontakt:

