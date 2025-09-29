Skvělý úspěch CZ Shooting Teamu na IPSC Handgun World Shoot 2025 v Jihoafrické republice

Ve dnech 11. až 28. září 2025 se na střelnici Frontier Shooting Range v jihoafrickém městě Matlosana uskutečnil jubilejní 20. ročník mistrovství světa v praktické střelbě – IPSC Handgun World Shoot. Česká zbrojovka a.s. byla hrdým Match Sponsorem této nejprestižnější soutěže a zároveň je dlouhodobým IPSC Global Partnerem. Členové CZ Shooting Teamu si z Matlosany odvážejí celkem deset medailí – čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové.
Na startovní čáře se představilo více než 1800 střelců z 50 zemí, kteří absolvovali 30 náročných střeleckých situací. Největší pozornost na letošním světovém šampionátu vzbudil výkon francouzského střelce Erica Grauffela, legendárního člena CZ Shooting Teamu. Ten dosáhl historického milníku – již podesáté v řadě se stal mistrem světa. Svůj první titul získal ještě jako junior a od té doby dokázal na každém světovém šampionátu vybojovat prvenství. V Matlosaně triumfoval v divizi PRODUCTION OPTICS a zapsal se tak definitivně do historie sportovní střelby, zatímco jeho syn Robin Grauffel zde vybojoval svůj první titul mistra světa v juniorské kategorii stejné divize.
K těmto vynikajícím umístěním v divizi PRODUCTION OPTICS oběma zmíněným střelcům dopomohly pistole CZ SHADOW 2 ORANGE OR.
Další cenné výsledky přinesli i další členové CZ Shooting Teamu. V divizi PRODUCTION dosáhli na medailové pozice Argentinec German Romitelli na stříbrné příčce a jeho krajan Juan Pablo Duran vybojoval bronz. V kategorii Lady stejné divize potvrdila svou formu vítězstvím italská členka CZ Shooting Teamu Camilla Almici. V kategorii Senior této divize přidal stříbro Srb Ljubiša Momčilovič.
Všichni tito závodníci odstříleli mistrovství s pistolemi CZ SHADOW 2 ORANGE.
V divizi STANDARD předvedl skvělý výkon Filipínec Kahlil Adrian Viray, který obsadil druhé místo jen s minimální ztrátou na vítěze. Český střelec Josef Rakušan získal zlato v kategorii Senior a na stříbrné pozici jej doplnil jeho týmový kolega Petr Znamenáček.
Střelci v této divizi závodili s pistolemi CZ TS 2 ORANGE.
V divizi OPEN se v kategorii Lady umístila na třetím místě česká střelkyně Martina Šerá. K tomuto umístění jí dopomohla pistole CZ 75 TS CZECHMATE.
Česká zbrojovka a.s. děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě jubilejního mistrovství světa, gratuluje vítězům a všem členům CZ Shooting Teamu k dosaženým úspěchům a přeje mnoho dalších skvělých výsledků na mezinárodní scéně.
Výsledky mistrovství:
Divize PRODUCTION OPTICS
|1. Eric Grauffel (FRA), CZ ShootingTeam
|100
|%
|2. Emile Obriot (FRA)
|95,86
|%
|3. Jacob Hetherington (USA)
|94,95
|%
|4. Edcel John Gino (PHL), CZ Shooting Team
|94,79
|%
|7. Martin Kameníček (CZE), CZ Shooting Team
|92,62
|%
Divize PRODUCTION OPTICS, kategorie Junior
1. Robin Grauffel (FRA), CZ Shooting Team
Divize PRODUCTION
|1. Mason Lane (USA)
|100
|%
|2. German Romitelli (ARG), CZ Shooting Team
|99,17
|%
|3. Juan Pablo Duran (ARG), CZ Shooting Team
|98,23
|%
|6. Gaston Quindi Vallerga (ARG), CZ Shooting Team
|96,60
|%
|7. Miguel Ramos (POR), CZ Shooting Team
|95,56
|%
Divize PRODUCTION, kategorie Lady
1. Camilla Almici (ITA), CZ Shooting Team
Divize PRODUCTION, kategorie Senior
2. Ljubiša Momčilovič (SER), CZ Shooting Team
Divize STANDARD
|1. Rolly Tecson (PHL)
|100
|%
|2. Kahlil Adrian Viray (PHL), CZ Shooting Team
|99,93
|%
|3. Scott Brown (USA)
|95,30
|%
|8. Zdeněk Liehne (CZE), CZ Shooting Team
|88,33
|%
Divize STANDARD, kategorie Senior
1. Josef Rakušan (CZE), CZ Shooting Team
2. Petr Znamenáček (CZE), CZ Shooting Team
Divize OPEN, kategorie Lady
3. Martina Šerá (CZE), CZ Shooting Team
CZ Shooting Team spojuje nejlepší střelce světa se zbraněmi České zbrojovky a.s. s cílem dosahovat vynikajících sportovních výsledků. Střelba dle pravidel IPSC je dynamickou sportovní disciplínou, kde se snoubí rychlost s přesností. Soutěží se v několika divizích, z nichž dnes nejvýznamnějšími jsou OPEN, PRODUCTION, PRODUCTION OPTICS a STANDARD. V průběhu závodu musí střelec absolvovat náročné střelecké situace, při nichž střílí z různých poloh či za pohybu na statické i pohyblivé terče. Konkrétní řešení není předem stanoveno, záleží na individuálním rozhodnutí a podstatný je pouze bodově vyjádřený výsledek, zohledňující rychlost a přesnost střelby.
Zdroj: Česká zbrojovka