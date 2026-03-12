Sky Labs oznamuje podporu ocenění American Heart Association „Established Investigator Award for Clinical Hypertension"

Sky Labs poskytne podporu programu Established Investigator Award for Clinical Hypertension, který v období let 2026 až 2028 poskytne finanční podporu celkem třem výjimečným výzkumníkům, kteří dosáhli mimořádných vědeckých výsledků v oblasti výzkumu hypertenze.
Během tohoto období poskytne společnost Sky Labs Asociaci celkové financování ve výši přibližně 90.000 USD. Tato částka zahrnuje roční honoráře pro vybrané výzkumníky i veškeré náklady související s programem potřebné pro organizaci a realizaci ocenění.
Podmínkou způsobilosti je členství ve Scientific Council on Hypertension Asociace.
Jack Byunghwan Lee, generální ředitel společnosti Sky Labs, uvedl: „Je pro nás velkou ctí podporovat American Heart Association a přispět tak k výsledkům světového výzkumu v oblasti hypertenze. Budeme nadále posilovat klinický výzkum s cílem ověřit účinnost řešení pro řízení krevního tlaku a zároveň pokračovat ve výzkumu a vývoji, které tyto iniciativy podporují."
Sky Labs je zdravotnická společnost zaměřená na umělou inteligenci, která poskytuje inovativní řešení pro správu chronických onemocnění prostřednictvím „CART", lékařského nositelného monitoru krevního tlaku ve formě prstenu, prvního na světě.
O společnosti Sky Labs
Společnost Sky Labs byla založena v září 2015 a vyvíjí a provozuje systém „CART", prstencové zdravotnické zařízení a platformu pro monitorování pacientů s chronickými onemocněními. V roce 2020 společnost vyvinula první zařízení CART určené pro monitorování fibrilace síní pomocí srdečních signálů získaných z optických senzorů a od té doby dále rozšiřuje své technologické možnosti.
V roce 2023 získala společnost Sky Labs schválení zdravotnického prostředku pro „CART BP pro", prstencový monitor určený pro 24hodinové měření krevního tlaku. V roce 2024 byl CART BP pro uznán organizací Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) v rámci existujícího lékařského výkonu „24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku" (kód úhrady „E6547") a v současnosti je předepisován v nemocnicích a klinikách po celé Koreji.
V září 2025 společnost rovněž uvedla na trh „CART BP", spotřebitelský prstencový monitor krevního tlaku, který je dostupný prostřednictvím oficiálního online obchodu a dalších online prodejních kanálů.
Zdroj: Sky Labs
