SkyLimit zvýšil hodnotu investiční akcie o téměř 35 procent

Růst hodnoty investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry činil v loňském roce 34,75 %. Fond tak zaznamenal výrazný nárůst druhým rokem za sebou, když v roce 2023 zvýšil hodnotu investiční akcie o 14,99 %. Základem pro růst fondu byly výsledky všech portfoliových společností.

„Jsme jedním z mála fondů kvalifikovaných investorů, které v roce 2024 dosáhly dvouciferného zhodnocení investiční akcie. Nárůst o téměř 35 procent je v českých podmínkách mimořádný a ceníme si jej i z toho důvodu, že jsme na něj dosáhli v období, kdy jsme z různých stran slýchali negativní zprávy ohledně vývoje české i evropské ekonomiky,“ uvedl Jaroslav Sopuch, zakladatel SkyLimit.

Fond investuje od roku 2016 do odkupů majoritních podílů ve strojírenských společnostech, které mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a působí v oblasti moderní strojírenské výroby založené na vlastním know-how a vysokém podílu kvalifikované lidské práce.

SkyLimit v posledních letech realizoval akvizice společností INOX Technology, VMK CZ Automation a Technik Partner, jež se specializují na vývoj automatizovaných řešení pro řadu průmyslových odvětví. V roce 2025 chce skupina pokračovat v organickém růstu prostřednictvím navyšování zakázek a také realizací akvizic v segmentu průmyslové automatizace.

„Do konce roku 2025 plánujeme dokončení minimálně jedné akvizice firmy ze sektoru průmyslové automatizace, který považujeme za silně prorůstový. Společně s pozitivním výhledem hospodaření našich společností očekáváme v roce 2025 navýšení tržeb a zisku skupiny. Potvrzuje se tak naše dlouhodobá strategie rozvoje moderního strojírenství s využitím synergií v celé skupině SkyLimit,“ dodává Ľubomír Červeňák, zakladatel SkyLimit.

SkyLimit posilňuje svou pozici v průmyslové automatizace i díky nově založené obchodně-inženýrské společnosti SkyLimit Automation, která si klade za cíl mimo jiné získávání zakázek komplexních řešení automatizace. V horizontu tří let by měla skupina SkyLimit navýšit tržní podíl v oblasti robotizace a automatizace, etablovat se mezi špičku na českém trhu a zajistit tak organický i akviziční růst skupiny.

SkyLimit Industry

SkyLimit Industry SICAV je prvním otevřeným private equity fondem, který již od roku 2016 nabízí kvalifikovaným investorům možnost investice do fondu s přesně definovanou a propracovanou investiční strategii. Fond navazuje na to nejlepší z široké tradice strojírenské výroby v naší zemi. Investuje výhradně do českých ziskových malých a středních firem, které dlouhodobě působí v oblasti sofistikované strojírenské výroby, založené na vlastním know-how a vysokém podílu kvalifikované lidské práce. V současné době tvoří portfolio fondu šest českých strojírenských společností (STS Olbramovice, INOX Technology, TECHNIK PARTNER, VMK CZ Automation, Ventos Energy Solutions a SkyLimit Automation).

www.skylimit.cz