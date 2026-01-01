Skyworth PV získává v Itálii solární projekt o 10 MW

Milán 1. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Získání italského projektu a pokračující pokrok ve Francii podporují expanzi společnosti na evropském trhu s čistou energií

Skyworth PV, globální poskytovatel fotovoltaických řešení, dosáhl dalšího milníku ve své globální expanzi uzavřením smlouvy na projekt distribuované fotovoltaické elektrárny o výkonu 10 MW v Ocre, městě v italském regionu Abruzzo. Tato smlouva znamená zahájení stavební fáze projektu. Tento nejnovější úspěch, spolu s trvalým pokrokem v rámci samostatného projektu o výkonu 10 MW v Bordeaux ve Francii, podtrhuje pokračující dynamiku společnosti při budování odolné a škálovatelné sítě čisté energie na klíčových evropských trzích.

Úspěšné uzavření smlouvy v Itálii je příkladem disciplinovaného provádění mezinárodní strategie růstu společnosti Skyworth PV a odráží roli globálních dodavatelů obnovitelné energie při podpoře celosvětové energetické transformace prostřednictvím dlouhodobých řešení přitažlivých pro banky a investory.

1. Strategické zaměření: zacílení na klíčové trhy a rozšíření působnosti v Evropě

V dynamickém a konkurenčním globálním prostředí fotovoltaiky zůstává společnost Skyworth PV odhodlána plnit svou globální strategii. Zároveň upřednostňuje investice do zavedených mezinárodních trhů s vysokým potenciálem. Itálie, která těží z bohatých solárních zdrojů a vyspělého regulačního rámce, je pro společnost již dlouho klíčovým evropským trhem. Tento nový italský projekt, spolu s dalšími iniciativami, jako je projekt o 10 MW v Bordeaux ve Francii, přispívá k energetické transformaci Evropy.

Tento vývoj nejen posiluje portfolio evropských projektů společnosti Skyworth PV a zvyšuje její provozní výkonnost a přítomnost značky na regionálních trzích, ale také vytváří pevný základ pro její další expanzi na celém kontinentu.

2. Stručný přehled projektu: Vytvoření ekologického standardu a dodávky čisté energie

Projekt se nachází poblíž hranic italských regionů Lazio a Abruzzo a má instalovaný výkon 10 MW. Po dokončení se očekává, že bude ročně vyrábět přibližně 14,059 milionu kWh elektřiny. To významně sníží místní emise uhlíku každý rok a zároveň zajistí stabilní dodávky čisté elektřiny.

Projekt, který se nyní nachází ve fázi „připraveno k výstavbě", si zajistil místo v aukčním mechanismu italské vlády pro výkupní ceny, což podporuje jeho budoucí připojení k síti a dlouhodobou stabilitu výnosů.

3. Inovativní model: začlenění místních odborných znalostí a nastavení nového paradigmatu partnerství

Projekt je realizován jako společný podnik Skyworth PV a místního italského partnera. Jako dodavatel EPC (komplexních energetických služeb na klíč) nese společnost Skyworth PV plnou odpovědnost za celkovou výstavbu elektrárny a dodávku klíčového vybavení.

Struktura společného podniku odráží důraz společnosti Skyworth PV na dodržování předpisů a lokalizaci řízenou trhem na zahraničních trzích. Účinně kombinuje silné stránky společnosti v oblasti fotovoltaické technologie, výroby produktů a financování projektů s hlubokou znalostí místního trhu, předpisů a zdrojů italského partnera. Tato spolupráce usnadňuje efektivní a kompatibilní realizaci projektu a vytváří komerčně udržitelný model sdíleného rizika, sdílených výhod a doplňkových silných stránek. Nabízí opakovatelný a škálovatelný model přeshraničního partnerství, který poskytuje referenční rámec pro další společnosti v oblasti čisté energie expandující na globální úrovni.

Úspěšné podepsání smlouvy v Itálii a stabilní pokrok ve Francii představují významný milník v globální činnosti společnosti Skyworth PV. Tyto projekty odrážejí dlouhodobý závazek společnosti urychlit globální přechod na čistou energii a dokládají její rostoucí roli v poskytování spolehlivé solární infrastruktury na mezinárodních trzích.

Společnost Skyworth PV se i nadále zavazuje k prohlubování své globální přítomnosti. Díky využití svých pokročilých technologií a místních partnerství bude i nadále podporovat globální energetickou transformaci a rozšiřovat přístup k čisté energii pro komunity po celém světě.

 

Kontakt pro média: Gloria Wu, gloriawu@solavita-ess.com

 

 

